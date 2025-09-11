Loomlay (LAY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01308. Per pastarąsias 24 valandas LAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01285 iki aukščiausios $ 0.01395 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAY kaina yra $ 0.21629516935195045, o žemiausia – $ 0.002601434290529499.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAY per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Loomlay (LAY) rinkos informacija
Dabartinė Loomlay rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 187.44K. LAY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 465813837.22. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.09M
Loomlay (LAY) kainos istorija USD
Stebėkite Loomlay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006494
-4.73%
30 dienų
$ -0.00006
-0.46%
60 dienų
$ +0.00145
+12.46%
90 dienų
$ -0.0001
-0.76%
Loomlay kainos pokytis šiandien
Šiandien LAY užfiksuotas $ -0.0006494 (-4.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Loomlay 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00006 (-0.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Loomlay 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAY rodiklis pasikeitė $ +0.00145 (+12.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Loomlay 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001 (-0.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Loomlay (LAY) pokyčius?
Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.
Loomlay galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Loomlay investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LAYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Loomlay mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Loomlay, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Loomlay kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Loomlay (LAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Loomlay (LAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Loomlay prognozes.
Supratimas apie Loomlay (LAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Loomlay (LAY)
Ieškote, kaip nusipirkti Loomlay? Viskas paprasta ir patogu! Loomlay lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.