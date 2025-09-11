LAKE (LAK3) realiojo laiko kaina yra $ 0.2346. Per pastarąsias 24 valandas LAK3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2294 iki aukščiausios $ 0.2408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAK3 kaina yra $ 1.898046926606538, o žemiausia – $ 0.19592064264773057.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAK3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LAKE (LAK3) rinkos informacija
Dabartinė LAKE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.81K. LAK3 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 199030306. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 222.87M
LAKE (LAK3) kainos istorija USD
Stebėkite LAKE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002489
-1.05%
30 dienų
$ -0.0068
-2.82%
60 dienų
$ +0.0007
+0.29%
90 dienų
$ -0.0071
-2.94%
LAKE kainos pokytis šiandien
Šiandien LAK3 užfiksuotas $ -0.002489 (-1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LAKE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0068 (-2.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LAKE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAK3 rodiklis pasikeitė $ +0.0007 (+0.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LAKE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0071 (-2.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LAKE (LAK3) pokyčius?
LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.
LAKE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LAKE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LAKE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LAKE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LAKE (LAK3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LAKE (LAK3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LAKE prognozes.
Supratimas apie LAKE (LAK3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAK3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LAKE (LAK3)
Ieškote, kaip nusipirkti LAKE? Viskas paprasta ir patogu! LAKE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.