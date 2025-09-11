KREST (KREST) realiojo laiko kaina yra $ 0.00725. Per pastarąsias 24 valandas KREST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0072 iki aukščiausios $ 0.00779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KREST kaina yra $ 1.5241019748010083, o žemiausia – $ 0.004753019519115893.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KREST per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KREST (KREST) rinkos informacija
No.4120
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 126.20K
$ 126.20K$ 126.20K
$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M
0.00
0.00 0.00
400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000
400,000,000 400,000,000
0.00%
KREST
Dabartinė KREST rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 126.20K. KREST apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.90M
KREST (KREST) kainos istorija USD
Stebėkite KREST kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001593
-2.15%
30 dienų
$ -0.00335
-31.61%
60 dienų
$ -0.00061
-7.77%
90 dienų
$ -0.00133
-15.51%
KREST kainos pokytis šiandien
Šiandien KREST užfiksuotas $ -0.0001593 (-2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KREST 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00335 (-31.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KREST 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KREST rodiklis pasikeitė $ -0.00061 (-7.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KREST 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00133 (-15.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KREST (KREST) pokyčius?
Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.
KREST galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KREST investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KREST, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KREST kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KREST (KREST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KREST (KREST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KREST prognozes.
Supratimas apie KREST (KREST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KRESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KREST (KREST)
Ieškote, kaip nusipirkti KREST? Viskas paprasta ir patogu! KREST lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.