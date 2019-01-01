KonnektVPN (KPN) Tokenomika

KonnektVPN (KPN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKonnektVPN (KPN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
KonnektVPN (KPN) Informacija

KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.

Oficiali svetainė:
https://www.konnektvpn.com
Baltoji knyga:
https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5

KonnektVPN (KPN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius KonnektVPN (KPN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 73.94K
$ 73.94K
Bendra pasiūla:
$ 248.81M
$ 248.81M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 32.15M
$ 32.15M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 572.27K
$ 572.27K
Visų laikų rekordas:
$ 0.078
$ 0.078
Visų laikų minimumas:
$ 0.001316014955913772
$ 0.001316014955913772
Dabartinė kaina:
$ 0.0023
$ 0.0023

KonnektVPN (KPN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KonnektVPN (KPN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KPN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KPN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KPN tokenomiką, galite peržiūrėti KPN tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti KPN

Norite įtraukti KonnektVPN (KPN) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius KPN pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

KonnektVPN (KPN) Kainų istorija

KPN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

KPN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KPN? Mūsų KPN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

