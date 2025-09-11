KonnektVPN (KPN) realiojo laiko kaina yra $ 0.002306. Per pastarąsias 24 valandas KPN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0022 iki aukščiausios $ 0.002385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KPN kaina yra $ 0.06211195386284707, o žemiausia – $ 0.001316014955913772.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KPN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KonnektVPN (KPN) rinkos informacija
Dabartinė KonnektVPN rinkos kapitalizacija yra $ 74.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.85K. KPN apyvartoje yra 32.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 248813253. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 573.76K
KonnektVPN (KPN) kainos istorija USD
Stebėkite KonnektVPN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002599
+1.14%
30 dienų
$ +0.000261
+12.76%
60 dienų
$ -0.00072
-23.80%
90 dienų
$ -0.001501
-39.43%
KonnektVPN kainos pokytis šiandien
Šiandien KPN užfiksuotas $ +0.00002599 (+1.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KonnektVPN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000261 (+12.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KonnektVPN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KPN rodiklis pasikeitė $ -0.00072 (-23.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KonnektVPN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001501 (-39.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.
KonnektVPN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KonnektVPN (KPN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KonnektVPN (KPN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KonnektVPN prognozes.
Supratimas apie KonnektVPN (KPN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KPNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
