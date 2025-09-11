Koala AI (KOKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001962. Per pastarąsias 24 valandas KOKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001962 iki aukščiausios $ 0.000000225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOKO kaina yra $ 0.000008576569321553, o žemiausia – $ 0.000000152909988393.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOKO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Koala AI (KOKO) rinkos informacija
Dabartinė Koala AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08K. KOKO apyvartoje yra 9.11T vienetų, o bendras kiekis siekia 9946938747369. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.95M
Koala AI (KOKO) kainos istorija USD
Stebėkite Koala AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000016
-7.53%
30 dienų
$ -0.0000001054
-34.95%
60 dienų
$ -0.0000002172
-52.54%
90 dienų
$ -0.0000001795
-47.78%
Koala AI kainos pokytis šiandien
Šiandien KOKO užfiksuotas $ -0.000000016 (-7.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Koala AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001054 (-34.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Koala AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOKO rodiklis pasikeitė $ -0.0000002172 (-52.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Koala AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000001795 (-47.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.
Koala AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Koala AI (KOKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Koala AI (KOKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Koala AI prognozes.
Supratimas apie Koala AI (KOKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
