Koala AI kaina(KOKO)

1 KOKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000001962
$0.0000001962$0.0000001962
-7.54%1D
USD
Koala AI (KOKO) kainos grafikas realiu laiku
Koala AI (KOKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000001962
$ 0.0000001962$ 0.0000001962
24 val. žemiausia
$ 0.0000001962
$ 0.000000225$ 0.000000225
24 val. aukščiausia

$ 0.0000001962
$ 0.0000001962$ 0.0000001962

$ 0.000000225
$ 0.000000225$ 0.000000225

$ 0.000008576569321553
$ 0.000008576569321553$ 0.000008576569321553

$ 0.000000152909988393
$ 0.000000152909988393$ 0.000000152909988393

0.00%

-7.53%

-23.42%

-23.42%

Koala AI (KOKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001962. Per pastarąsias 24 valandas KOKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001962 iki aukščiausios $ 0.000000225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOKO kaina yra $ 0.000008576569321553, o žemiausia – $ 0.000000152909988393.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOKO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Koala AI (KOKO) rinkos informacija

No.1880

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 1.08K
$ 1.08K$ 1.08K

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

9.11T
9.11T 9.11T

9,946,938,747,369
9,946,938,747,369 9,946,938,747,369

9,946,938,747,369
9,946,938,747,369 9,946,938,747,369

91.58%

SOL

Dabartinė Koala AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08K. KOKO apyvartoje yra 9.11T vienetų, o bendras kiekis siekia 9946938747369. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.95M

Koala AI (KOKO) kainos istorija USD

Stebėkite Koala AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000016-7.53%
30 dienų$ -0.0000001054-34.95%
60 dienų$ -0.0000002172-52.54%
90 dienų$ -0.0000001795-47.78%
Koala AI kainos pokytis šiandien

Šiandien KOKO užfiksuotas $ -0.000000016 (-7.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Koala AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001054 (-34.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Koala AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOKO rodiklis pasikeitė $ -0.0000002172 (-52.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Koala AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000001795 (-47.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Koala AI (KOKO) pokyčius?

Peržiūrėkite Koala AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Koala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Koala AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KOKOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Koala AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Koala AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Koala AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Koala AI (KOKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Koala AI (KOKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Koala AI prognozes.

Peržiūrėkite Koala AI kainos prognozę dabar!

Koala AI (KOKO) Tokenomika

Supratimas apie Koala AI (KOKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Koala AI (KOKO)

Ieškote, kaip nusipirkti Koala AI? Viskas paprasta ir patogu! Koala AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KOKO į vietos valiutas

1 Koala AI(KOKO) į VND
0.005163003
1 Koala AI(KOKO) į AUD
A$0.000000296262
1 Koala AI(KOKO) į GBP
0.000000145188
1 Koala AI(KOKO) į EUR
0.00000016677
1 Koala AI(KOKO) į USD
$0.0000001962
1 Koala AI(KOKO) į MYR
RM0.000000827964
1 Koala AI(KOKO) į TRY
0.000008101098
1 Koala AI(KOKO) į JPY
¥0.0000288414
1 Koala AI(KOKO) į ARS
ARS$0.0002794869
1 Koala AI(KOKO) į RUB
0.000016831998
1 Koala AI(KOKO) į INR
0.00001732446
1 Koala AI(KOKO) į IDR
Rp0.003216392928
1 Koala AI(KOKO) į KRW
0.00027325755
1 Koala AI(KOKO) į PHP
0.000011234412
1 Koala AI(KOKO) į EGP
￡E.0.00000944703
1 Koala AI(KOKO) į BRL
R$0.00000105948
1 Koala AI(KOKO) į CAD
C$0.000000270756
1 Koala AI(KOKO) į BDT
0.00002389716
1 Koala AI(KOKO) į NGN
0.000295926498
1 Koala AI(KOKO) į COP
$0.000769410072
1 Koala AI(KOKO) į ZAR
R.0.000003437424
1 Koala AI(KOKO) į UAH
0.000008099136
1 Koala AI(KOKO) į VES
Bs0.0000306072
1 Koala AI(KOKO) į CLP
$0.0001885482
1 Koala AI(KOKO) į PKR
Rs0.000055722762
1 Koala AI(KOKO) į KZT
0.000105767496
1 Koala AI(KOKO) į THB
฿0.000006243084
1 Koala AI(KOKO) į TWD
NT$0.000005950746
1 Koala AI(KOKO) į AED
د.إ0.000000720054
1 Koala AI(KOKO) į CHF
Fr0.000000154998
1 Koala AI(KOKO) į HKD
HK$0.000001526436
1 Koala AI(KOKO) į AMD
֏0.000074969982
1 Koala AI(KOKO) į MAD
.د.م0.000001771686
1 Koala AI(KOKO) į MXN
$0.000003655206
1 Koala AI(KOKO) į SAR
ريال0.00000073575
1 Koala AI(KOKO) į PLN
0.000000714168
1 Koala AI(KOKO) į RON
лв0.000000851508
1 Koala AI(KOKO) į SEK
kr0.000001836432
1 Koala AI(KOKO) į BGN
лв0.000000327654
1 Koala AI(KOKO) į HUF
Ft0.000066036996
1 Koala AI(KOKO) į CZK
0.000004096656
1 Koala AI(KOKO) į KWD
د.ك0.000000059841
1 Koala AI(KOKO) į ILS
0.000000651384
1 Koala AI(KOKO) į AOA
Kz0.000178850034
1 Koala AI(KOKO) į BHD
.د.ب0.0000000739674
1 Koala AI(KOKO) į BMD
$0.0000001962
1 Koala AI(KOKO) į DKK
kr0.000001251756
1 Koala AI(KOKO) į HNL
L0.000005142402
1 Koala AI(KOKO) į MUR
0.000008938872
1 Koala AI(KOKO) į NAD
$0.000003449196
1 Koala AI(KOKO) į NOK
kr0.000001948266
1 Koala AI(KOKO) į NZD
$0.000000329616
1 Koala AI(KOKO) į PAB
B/.0.0000001962
1 Koala AI(KOKO) į PGK
K0.000000831888
1 Koala AI(KOKO) į QAR
ر.ق0.000000714168
1 Koala AI(KOKO) į RSD
дин.0.000019657278

Koala AI išteklius

Išsamesnei Koala AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Koala AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Koala AI

Kiek Koala AI(KOKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KOKO kaina USD valiuta yra 0.0000001962USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KOKO į USD kaina?
Dabartinė KOKO kaina USD valiuta yra $ 0.0000001962. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Koala AI rinkos kapitalizacija?
KOKO rinkos kapitalizacija yra $ 1.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KOKO apyvartoje?
KOKO apyvartoje yra 9.11TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KOKO kaina?
KOKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000008576569321553USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KOKO kaina?
KOKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000152909988393USD.
Kokia yra KOKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KOKO yra $ 1.08KUSD.
Ar KOKO kaina šiais metais kils?
KOKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KOKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Koala AI (KOKO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

