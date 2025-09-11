K9 Finance DAO (KNINE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000002741. Per pastarąsias 24 valandas KNINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000002626 iki aukščiausios $ 0.000002746 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KNINE kaina yra $ 0.000354285884683723, o žemiausia – $ 0.000001684705136988.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KNINE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
K9 Finance DAO (KNINE) rinkos informacija
$ 1.10M
$ 3.23K
$ 2.74M
402.27B
999,589,999,999
999,589,999,999
Dabartinė K9 Finance DAO rinkos kapitalizacija yra $ 1.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.23K. KNINE apyvartoje yra 402.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 999589999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.74M
K9 Finance DAO (KNINE) kainos istorija USD
Stebėkite K9 Finance DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000003891
+1.44%
30 dienų
$ -0.000000408
-12.96%
60 dienų
$ +0.000000061
+2.27%
90 dienų
$ -0.000000439
-13.81%
K9 Finance DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien KNINE užfiksuotas $ +0.00000003891 (+1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
K9 Finance DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000408 (-12.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
K9 Finance DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KNINE rodiklis pasikeitė $ +0.000000061 (+2.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
K9 Finance DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000439 (-13.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir K9 Finance DAO (KNINE) pokyčius?
K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.
K9 Finance DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų K9 Finance DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KNINEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie K9 Finance DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti K9 Finance DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
K9 Finance DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos K9 Finance DAO (KNINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų K9 Finance DAO (KNINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes K9 Finance DAO prognozes.
Supratimas apie K9 Finance DAO (KNINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KNINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti K9 Finance DAO (KNINE)
Ieškote, kaip nusipirkti K9 Finance DAO? Viskas paprasta ir patogu! K9 Finance DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
