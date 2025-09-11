Daugiau apie KNINE

KNINE Kainos informacija

KNINE Baltoji knyga

KNINE Oficiali svetainė

KNINE Tokenomika

KNINE Kainų prognozė

KNINE Istorija

KNINE pirkimo vadovas

KNINEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KNINE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

K9 Finance DAO logotipas

K9 Finance DAO kaina(KNINE)

1 KNINE į USD – tiesioginė kaina:

$0.000002741
$0.000002741$0.000002741
+1.44%1D
USD
K9 Finance DAO (KNINE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:32:25(UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000002626
$ 0.000002626$ 0.000002626
24 val. žemiausia
$ 0.000002746
$ 0.000002746$ 0.000002746
24 val. aukščiausia

$ 0.000002626
$ 0.000002626$ 0.000002626

$ 0.000002746
$ 0.000002746$ 0.000002746

$ 0.000354285884683723
$ 0.000354285884683723$ 0.000354285884683723

$ 0.000001684705136988
$ 0.000001684705136988$ 0.000001684705136988

+0.29%

+1.44%

-9.06%

-9.06%

K9 Finance DAO (KNINE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000002741. Per pastarąsias 24 valandas KNINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000002626 iki aukščiausios $ 0.000002746 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KNINE kaina yra $ 0.000354285884683723, o žemiausia – $ 0.000001684705136988.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KNINE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

K9 Finance DAO (KNINE) rinkos informacija

No.2131

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 3.23K
$ 3.23K$ 3.23K

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

402.27B
402.27B 402.27B

999,589,999,999
999,589,999,999 999,589,999,999

999,589,999,999
999,589,999,999 999,589,999,999

40.24%

ETH

Dabartinė K9 Finance DAO rinkos kapitalizacija yra $ 1.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.23K. KNINE apyvartoje yra 402.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 999589999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.74M

K9 Finance DAO (KNINE) kainos istorija USD

Stebėkite K9 Finance DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000003891+1.44%
30 dienų$ -0.000000408-12.96%
60 dienų$ +0.000000061+2.27%
90 dienų$ -0.000000439-13.81%
K9 Finance DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien KNINE užfiksuotas $ +0.00000003891 (+1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

K9 Finance DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000408 (-12.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

K9 Finance DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KNINE rodiklis pasikeitė $ +0.000000061 (+2.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

K9 Finance DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000439 (-13.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir K9 Finance DAO (KNINE) pokyčius?

Peržiūrėkite K9 Finance DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų K9 Finance DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KNINEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie K9 Finance DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti K9 Finance DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

K9 Finance DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos K9 Finance DAO (KNINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų K9 Finance DAO (KNINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes K9 Finance DAO prognozes.

Peržiūrėkite K9 Finance DAO kainos prognozę dabar!

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika

Supratimas apie K9 Finance DAO (KNINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KNINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti K9 Finance DAO (KNINE)

Ieškote, kaip nusipirkti K9 Finance DAO? Viskas paprasta ir patogu! K9 Finance DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KNINE į vietos valiutas

1 K9 Finance DAO(KNINE) į VND
0.072129415
1 K9 Finance DAO(KNINE) į AUD
A$0.00000413891
1 K9 Finance DAO(KNINE) į GBP
0.00000202834
1 K9 Finance DAO(KNINE) į EUR
0.00000232985
1 K9 Finance DAO(KNINE) į USD
$0.000002741
1 K9 Finance DAO(KNINE) į MYR
RM0.00001156702
1 K9 Finance DAO(KNINE) į TRY
0.00011317589
1 K9 Finance DAO(KNINE) į JPY
¥0.000402927
1 K9 Finance DAO(KNINE) į ARS
ARS$0.0039045545
1 K9 Finance DAO(KNINE) į RUB
0.00023515039
1 K9 Finance DAO(KNINE) į INR
0.0002420303
1 K9 Finance DAO(KNINE) į IDR
Rp0.04493441904
1 K9 Finance DAO(KNINE) į KRW
0.00381752775
1 K9 Finance DAO(KNINE) į PHP
0.00015694966
1 K9 Finance DAO(KNINE) į EGP
￡E.0.00013197915
1 K9 Finance DAO(KNINE) į BRL
R$0.0000148014
1 K9 Finance DAO(KNINE) į CAD
C$0.00000378258
1 K9 Finance DAO(KNINE) į BDT
0.0003338538
1 K9 Finance DAO(KNINE) į NGN
0.00413422289
1 K9 Finance DAO(KNINE) į COP
$0.01074899596
1 K9 Finance DAO(KNINE) į ZAR
R.0.00004802232
1 K9 Finance DAO(KNINE) į UAH
0.00011314848
1 K9 Finance DAO(KNINE) į VES
Bs0.000427596
1 K9 Finance DAO(KNINE) į CLP
$0.002634101
1 K9 Finance DAO(KNINE) į PKR
Rs0.00077847141
1 K9 Finance DAO(KNINE) į KZT
0.00147761828
1 K9 Finance DAO(KNINE) į THB
฿0.00008721862
1 K9 Finance DAO(KNINE) į TWD
NT$0.00008313453
1 K9 Finance DAO(KNINE) į AED
د.إ0.00001005947
1 K9 Finance DAO(KNINE) į CHF
Fr0.00000216539
1 K9 Finance DAO(KNINE) į HKD
HK$0.00002132498
1 K9 Finance DAO(KNINE) į AMD
֏0.00104736351
1 K9 Finance DAO(KNINE) į MAD
.د.م0.00002475123
1 K9 Finance DAO(KNINE) į MXN
$0.00005106483
1 K9 Finance DAO(KNINE) į SAR
ريال0.00001027875
1 K9 Finance DAO(KNINE) į PLN
0.00000997724
1 K9 Finance DAO(KNINE) į RON
лв0.00001186853
1 K9 Finance DAO(KNINE) į SEK
kr0.00002565576
1 K9 Finance DAO(KNINE) į BGN
лв0.00000457747
1 K9 Finance DAO(KNINE) į HUF
Ft0.00092226427
1 K9 Finance DAO(KNINE) į CZK
0.00005723208
1 K9 Finance DAO(KNINE) į KWD
د.ك0.000000836005
1 K9 Finance DAO(KNINE) į ILS
0.00000910012
1 K9 Finance DAO(KNINE) į AOA
Kz0.00249861337
1 K9 Finance DAO(KNINE) į BHD
.د.ب0.000001033357
1 K9 Finance DAO(KNINE) į BMD
$0.000002741
1 K9 Finance DAO(KNINE) į DKK
kr0.00001748758
1 K9 Finance DAO(KNINE) į HNL
L0.00007184161
1 K9 Finance DAO(KNINE) į MUR
0.00012487996
1 K9 Finance DAO(KNINE) į NAD
$0.00004818678
1 K9 Finance DAO(KNINE) į NOK
kr0.00002721813
1 K9 Finance DAO(KNINE) į NZD
$0.00000460488
1 K9 Finance DAO(KNINE) į PAB
B/.0.000002741
1 K9 Finance DAO(KNINE) į PGK
K0.00001162184
1 K9 Finance DAO(KNINE) į QAR
ر.ق0.00000997724
1 K9 Finance DAO(KNINE) į RSD
дин.0.00027462079

K9 Finance DAO išteklius

Išsamesnei K9 Finance DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali K9 Finance DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie K9 Finance DAO

Kiek K9 Finance DAO(KNINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KNINE kaina USD valiuta yra 0.000002741USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KNINE į USD kaina?
Dabartinė KNINE kaina USD valiuta yra $ 0.000002741. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra K9 Finance DAO rinkos kapitalizacija?
KNINE rinkos kapitalizacija yra $ 1.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KNINE apyvartoje?
KNINE apyvartoje yra 402.27BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KNINE kaina?
KNINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000354285884683723USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KNINE kaina?
KNINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000001684705136988USD.
Kokia yra KNINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KNINE yra $ 3.23KUSD.
Ar KNINE kaina šiais metais kils?
KNINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KNINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:32:25(UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KNINE-į-USD skaičiuoklė

Suma

KNINE
KNINE
USD
USD

1 KNINE = 0.000002741 USD

Prekiauti KNINE

KNINEUSDT
$0.000002741
$0.000002741$0.000002741
+1.44%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis