Hello Kitty logotipas

Hello Kitty kaina(KITTY)

1 KITTY į USD – tiesioginė kaina:

$0.005403

Hello Kitty (KITTY) kainos grafikas realiu laiku
Hello Kitty (KITTY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Hello Kitty (KITTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.005403. Per pastarąsias 24 valandas KITTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004186 iki aukščiausios $ 0.00597 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KITTY kaina yra $ 0.012059671870796903, o žemiausia – $ 0.001783429987540028.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KITTY per pastarąją valandą pasikeitė -4.93%, per 24 valandas – +25.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hello Kitty (KITTY) rinkos informacija

No.3735

SOL

Dabartinė Hello Kitty rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.27K. KITTY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999554120. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M

Hello Kitty (KITTY) kainos istorija USD

Stebėkite Hello Kitty kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00109198+25.33%
30 dienų$ +0.001672+44.81%
60 dienų$ +0.001321+32.36%
90 dienų$ +0.001497+38.32%
Hello Kitty kainos pokytis šiandien

Šiandien KITTY užfiksuotas $ +0.00109198 (+25.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hello Kitty 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001672 (+44.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hello Kitty 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KITTY rodiklis pasikeitė $ +0.001321 (+32.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hello Kitty 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001497 (+38.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hello Kitty (KITTY) pokyčius?

Peržiūrėkite Hello Kitty kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hello Kitty (KITTY)

the world's most iconic cat

Hello Kitty galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hello Kitty investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KITTYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hello Kitty mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hello Kitty, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hello Kitty kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hello Kitty (KITTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hello Kitty (KITTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hello Kitty prognozes.

Peržiūrėkite Hello Kitty kainos prognozę dabar!

Hello Kitty (KITTY) Tokenomika

Supratimas apie Hello Kitty (KITTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KITTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hello Kitty (KITTY)

Ieškote, kaip nusipirkti Hello Kitty? Viskas paprasta ir patogu! Hello Kitty lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KITTY į vietos valiutas

1 Hello Kitty(KITTY) į VND
142.179945
1 Hello Kitty(KITTY) į AUD
A$0.00815853
1 Hello Kitty(KITTY) į GBP
0.00394419
1 Hello Kitty(KITTY) į EUR
0.00459255
1 Hello Kitty(KITTY) į USD
$0.005403
1 Hello Kitty(KITTY) į MYR
RM0.02280066
1 Hello Kitty(KITTY) į TRY
0.22303584
1 Hello Kitty(KITTY) į JPY
¥0.794241
1 Hello Kitty(KITTY) į ARS
ARS$7.6965735
1 Hello Kitty(KITTY) į RUB
0.4565535
1 Hello Kitty(KITTY) į INR
0.47697684
1 Hello Kitty(KITTY) į IDR
Rp88.57375632
1 Hello Kitty(KITTY) į KRW
7.51460046
1 Hello Kitty(KITTY) į PHP
0.30926772
1 Hello Kitty(KITTY) į EGP
￡E.0.26020848
1 Hello Kitty(KITTY) į BRL
R$0.0291762
1 Hello Kitty(KITTY) į CAD
C$0.00745614
1 Hello Kitty(KITTY) į BDT
0.6580854
1 Hello Kitty(KITTY) į NGN
8.14929087
1 Hello Kitty(KITTY) į COP
$21.18818868
1 Hello Kitty(KITTY) į ZAR
R.0.09460653
1 Hello Kitty(KITTY) į UAH
0.22303584
1 Hello Kitty(KITTY) į VES
Bs0.842868
1 Hello Kitty(KITTY) į CLP
$5.192283
1 Hello Kitty(KITTY) į PKR
Rs1.53450603
1 Hello Kitty(KITTY) į KZT
2.91264924
1 Hello Kitty(KITTY) į THB
฿0.17192346
1 Hello Kitty(KITTY) į TWD
NT$0.16408911
1 Hello Kitty(KITTY) į AED
د.إ0.01982901
1 Hello Kitty(KITTY) į CHF
Fr0.00426837
1 Hello Kitty(KITTY) į HKD
HK$0.04203534
1 Hello Kitty(KITTY) į AMD
֏2.06454033
1 Hello Kitty(KITTY) į MAD
.د.م0.04878909
1 Hello Kitty(KITTY) į MXN
$0.1004958
1 Hello Kitty(KITTY) į SAR
ريال0.02026125
1 Hello Kitty(KITTY) į PLN
0.01966692
1 Hello Kitty(KITTY) į RON
лв0.02344902
1 Hello Kitty(KITTY) į SEK
kr0.05057208
1 Hello Kitty(KITTY) į BGN
лв0.00902301
1 Hello Kitty(KITTY) į HUF
Ft1.81735308
1 Hello Kitty(KITTY) į CZK
0.11276061
1 Hello Kitty(KITTY) į KWD
د.ك0.001647915
1 Hello Kitty(KITTY) į ILS
0.01799199
1 Hello Kitty(KITTY) į AOA
Kz4.92521271
1 Hello Kitty(KITTY) į BHD
.د.ب0.002036931
1 Hello Kitty(KITTY) į BMD
$0.005403
1 Hello Kitty(KITTY) į DKK
kr0.03447114
1 Hello Kitty(KITTY) į HNL
L0.14161263
1 Hello Kitty(KITTY) į MUR
0.24616068
1 Hello Kitty(KITTY) į NAD
$0.09498474
1 Hello Kitty(KITTY) į NOK
kr0.05370582
1 Hello Kitty(KITTY) į NZD
$0.00907704
1 Hello Kitty(KITTY) į PAB
B/.0.005403
1 Hello Kitty(KITTY) į PGK
K0.02290872
1 Hello Kitty(KITTY) į QAR
ر.ق0.01966692
1 Hello Kitty(KITTY) į RSD
дин.0.54143463

Hello Kitty išteklius

Išsamesnei Hello Kitty analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Hello Kitty svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hello Kitty

Kiek Hello Kitty(KITTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KITTY kaina USD valiuta yra 0.005403USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KITTY į USD kaina?
Dabartinė KITTY kaina USD valiuta yra $ 0.005403. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hello Kitty rinkos kapitalizacija?
KITTY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KITTY apyvartoje?
KITTY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KITTY kaina?
KITTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.012059671870796903USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KITTY kaina?
KITTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001783429987540028USD.
Kokia yra KITTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KITTY yra $ 55.27KUSD.
Ar KITTY kaina šiais metais kils?
KITTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KITTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hello Kitty (KITTY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

