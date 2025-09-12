Daugiau apie KILT

KILT Kainos informacija

KILT Baltoji knyga

KILT Oficiali svetainė

KILT Tokenomika

KILT Kainų prognozė

KILT Istorija

KILT pirkimo vadovas

KILTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KILT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KILT Protocol logotipas

KILT Protocol kaina(KILT)

1 KILT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00844
$0.00844$0.00844
+1.19%1D
USD
KILT Protocol (KILT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:23:34(UTC+8)

KILT Protocol (KILT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816
24 val. žemiausia
$ 0.00867
$ 0.00867$ 0.00867
24 val. aukščiausia

$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816

$ 0.00867
$ 0.00867$ 0.00867

$ 0.024061289716184094
$ 0.024061289716184094$ 0.024061289716184094

$ 0.007327165551517575
$ 0.007327165551517575$ 0.007327165551517575

-0.36%

+1.19%

-34.58%

-34.58%

KILT Protocol (KILT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00844. Per pastarąsias 24 valandas KILT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00816 iki aukščiausios $ 0.00867 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KILT kaina yra $ 0.024061289716184094, o žemiausia – $ 0.007327165551517575.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KILT per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KILT Protocol (KILT) rinkos informacija

No.1975

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 2.54K
$ 2.54K$ 2.54K

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

188.87M
188.87M 188.87M

290,560,000
290,560,000 290,560,000

290,560,000
290,560,000 290,560,000

65.00%

BASE

Dabartinė KILT Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.54K. KILT apyvartoje yra 188.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 290560000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.45M

KILT Protocol (KILT) kainos istorija USD

Stebėkite KILT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000993+1.19%
30 dienų$ -0.0061-41.96%
60 dienų$ +0.00344+68.80%
90 dienų$ +0.00344+68.80%
KILT Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien KILT užfiksuotas $ +0.0000993 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KILT Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-41.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KILT Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KILT rodiklis pasikeitė $ +0.00344 (+68.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KILT Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00344 (+68.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KILT Protocol (KILT) pokyčius?

Peržiūrėkite KILT Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KILT Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KILTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KILT Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KILT Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KILT Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KILT Protocol (KILT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KILT Protocol (KILT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KILT Protocol prognozes.

Peržiūrėkite KILT Protocol kainos prognozę dabar!

KILT Protocol (KILT) Tokenomika

Supratimas apie KILT Protocol (KILT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KILTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KILT Protocol (KILT)

Ieškote, kaip nusipirkti KILT Protocol? Viskas paprasta ir patogu! KILT Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KILT į vietos valiutas

1 KILT Protocol(KILT) į VND
222.0986
1 KILT Protocol(KILT) į AUD
A$0.01266
1 KILT Protocol(KILT) į GBP
0.0061612
1 KILT Protocol(KILT) į EUR
0.007174
1 KILT Protocol(KILT) į USD
$0.00844
1 KILT Protocol(KILT) į MYR
RM0.0355324
1 KILT Protocol(KILT) į TRY
0.3489096
1 KILT Protocol(KILT) į JPY
¥1.24068
1 KILT Protocol(KILT) į ARS
ARS$12.0916504
1 KILT Protocol(KILT) į RUB
0.71318
1 KILT Protocol(KILT) į INR
0.7459272
1 KILT Protocol(KILT) į IDR
Rp138.3606336
1 KILT Protocol(KILT) į KRW
11.7221472
1 KILT Protocol(KILT) į PHP
0.4820084
1 KILT Protocol(KILT) į EGP
￡E.0.4068924
1 KILT Protocol(KILT) į BRL
R$0.0454916
1 KILT Protocol(KILT) į CAD
C$0.0116472
1 KILT Protocol(KILT) į BDT
1.0225904
1 KILT Protocol(KILT) į NGN
12.67266
1 KILT Protocol(KILT) į COP
$32.96875
1 KILT Protocol(KILT) į ZAR
R.0.146434
1 KILT Protocol(KILT) į UAH
0.347306
1 KILT Protocol(KILT) į VES
Bs1.32508
1 KILT Protocol(KILT) į CLP
$8.02644
1 KILT Protocol(KILT) į PKR
Rs2.3854816
1 KILT Protocol(KILT) į KZT
4.5302544
1 KILT Protocol(KILT) į THB
฿0.2673792
1 KILT Protocol(KILT) į TWD
NT$0.25531
1 KILT Protocol(KILT) į AED
د.إ0.0309748
1 KILT Protocol(KILT) į CHF
Fr0.0066676
1 KILT Protocol(KILT) į HKD
HK$0.0656632
1 KILT Protocol(KILT) į AMD
֏3.213952
1 KILT Protocol(KILT) į MAD
.د.م0.0758756
1 KILT Protocol(KILT) į MXN
$0.1560556
1 KILT Protocol(KILT) į SAR
ريال0.03165
1 KILT Protocol(KILT) į PLN
0.0305528
1 KILT Protocol(KILT) į RON
лв0.0364608
1 KILT Protocol(KILT) į SEK
kr0.0785764
1 KILT Protocol(KILT) į BGN
лв0.0140104
1 KILT Protocol(KILT) į HUF
Ft2.8179472
1 KILT Protocol(KILT) į CZK
0.1752988
1 KILT Protocol(KILT) į KWD
د.ك0.0025742
1 KILT Protocol(KILT) į ILS
0.0280208
1 KILT Protocol(KILT) į AOA
Kz7.7218404
1 KILT Protocol(KILT) į BHD
.د.ب0.00318188
1 KILT Protocol(KILT) į BMD
$0.00844
1 KILT Protocol(KILT) į DKK
kr0.0536784
1 KILT Protocol(KILT) į HNL
L0.2201152
1 KILT Protocol(KILT) į MUR
0.3845264
1 KILT Protocol(KILT) į NAD
$0.1474468
1 KILT Protocol(KILT) į NOK
kr0.0833028
1 KILT Protocol(KILT) į NZD
$0.0140948
1 KILT Protocol(KILT) į PAB
B/.0.00844
1 KILT Protocol(KILT) į PGK
K0.0356168
1 KILT Protocol(KILT) į QAR
ر.ق0.0305528
1 KILT Protocol(KILT) į RSD
дин.0.8432404

KILT Protocol išteklius

Išsamesnei KILT Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KILT Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KILT Protocol

Kiek KILT Protocol(KILT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KILT kaina USD valiuta yra 0.00844USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KILT į USD kaina?
Dabartinė KILT kaina USD valiuta yra $ 0.00844. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KILT Protocol rinkos kapitalizacija?
KILT rinkos kapitalizacija yra $ 1.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KILT apyvartoje?
KILT apyvartoje yra 188.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KILT kaina?
KILT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.024061289716184094USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KILT kaina?
KILT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007327165551517575USD.
Kokia yra KILT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KILT yra $ 2.54KUSD.
Ar KILT kaina šiais metais kils?
KILT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KILT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:23:34(UTC+8)

KILT Protocol (KILT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KILT-į-USD skaičiuoklė

Suma

KILT
KILT
USD
USD

1 KILT = 0.00844 USD

Prekiauti KILT

KILTUSDT
$0.00844
$0.00844$0.00844
+1.19%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis