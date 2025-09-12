KILT Protocol (KILT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00844. Per pastarąsias 24 valandas KILT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00816 iki aukščiausios $ 0.00867 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KILT kaina yra $ 0.024061289716184094, o žemiausia – $ 0.007327165551517575.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KILT per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KILT Protocol (KILT) rinkos informacija
No.1975
$ 1.59M
$ 2.54K
$ 2.45M
188.87M
290,560,000
290,560,000
65.00%
BASE
Dabartinė KILT Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.54K. KILT apyvartoje yra 188.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 290560000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.45M
KILT Protocol (KILT) kainos istorija USD
Stebėkite KILT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000993
+1.19%
30 dienų
$ -0.0061
-41.96%
60 dienų
$ +0.00344
+68.80%
90 dienų
$ +0.00344
+68.80%
KILT Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien KILT užfiksuotas $ +0.0000993 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KILT Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-41.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KILT Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KILT rodiklis pasikeitė $ +0.00344 (+68.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KILT Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00344 (+68.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
