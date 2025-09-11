Daugiau apie KIKI

KIKICat logotipas

KIKICat kaina(KIKI)

$0.000648
$0.000648$0.000648
-3.25%1D
KIKICat (KIKI) kainos grafikas realiu laiku
KIKICat (KIKI) kainos informacija (USD)

$ 0.0005932
$ 0.0005932$ 0.0005932
$ 0.0006951
$ 0.0006951$ 0.0006951
$ 0.0005932
$ 0.0005932$ 0.0005932

$ 0.0006951
$ 0.0006951$ 0.0006951

$ 0.10028495736458118
$ 0.10028495736458118$ 0.10028495736458118

$ 0.000494264938434785
$ 0.000494264938434785$ 0.000494264938434785

+0.13%

-3.25%

+3.11%

+3.11%

KIKICat (KIKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000648. Per pastarąsias 24 valandas KIKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005932 iki aukščiausios $ 0.0006951 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIKI kaina yra $ 0.10028495736458118, o žemiausia – $ 0.000494264938434785.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -3.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KIKICat (KIKI) rinkos informacija

$ 647.99K
$ 647.99K$ 647.99K

$ 100.38K
$ 100.38K$ 100.38K

$ 648.00K
$ 648.00K$ 648.00K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.99%

Dabartinė KIKICat rinkos kapitalizacija yra $ 647.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.38K. KIKI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 648.00K

KIKICat (KIKI) kainos istorija USD

Stebėkite KIKICat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000021767-3.25%
30 dienų$ -0.0001838-22.10%
60 dienų$ -0.0004283-39.80%
90 dienų$ -0.000714-52.43%
KIKICat kainos pokytis šiandien

Šiandien KIKI užfiksuotas $ -0.000021767 (-3.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KIKICat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001838 (-22.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KIKICat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIKI rodiklis pasikeitė $ -0.0004283 (-39.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KIKICat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000714 (-52.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KIKICat (KIKI) pokyčius?

Peržiūrėkite KIKICat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KIKICat (KIKI)

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

KIKICat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KIKICat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti KIKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KIKICat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KIKICat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KIKICat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KIKICat (KIKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KIKICat (KIKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KIKICat prognozes.

Peržiūrėkite KIKICat kainos prognozę dabar!

KIKICat (KIKI) Tokenomika

Supratimas apie KIKICat (KIKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KIKICat (KIKI)

Ieškote, kaip nusipirkti KIKICat? Viskas paprasta ir patogu! KIKICat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KIKI į vietos valiutas

1 KIKICat(KIKI) į VND
17.05212
1 KIKICat(KIKI) į AUD
A$0.00097848
1 KIKICat(KIKI) į GBP
0.00047304
1 KIKICat(KIKI) į EUR
0.0005508
1 KIKICat(KIKI) į USD
$0.000648
1 KIKICat(KIKI) į MYR
RM0.00273456
1 KIKICat(KIKI) į TRY
0.02674944
1 KIKICat(KIKI) į JPY
¥0.095256
1 KIKICat(KIKI) į ARS
ARS$0.923076
1 KIKICat(KIKI) į RUB
0.054756
1 KIKICat(KIKI) į INR
0.05711472
1 KIKICat(KIKI) į IDR
Rp10.62294912
1 KIKICat(KIKI) į KRW
0.89999424
1 KIKICat(KIKI) į PHP
0.0370656
1 KIKICat(KIKI) į EGP
￡E.0.0311688
1 KIKICat(KIKI) į BRL
R$0.0034992
1 KIKICat(KIKI) į CAD
C$0.00089424
1 KIKICat(KIKI) į BDT
0.0789264
1 KIKICat(KIKI) į NGN
0.97737192
1 KIKICat(KIKI) į COP
$2.54117088
1 KIKICat(KIKI) į ZAR
R.0.01133352
1 KIKICat(KIKI) į UAH
0.02674944
1 KIKICat(KIKI) į VES
Bs0.101088
1 KIKICat(KIKI) į CLP
$0.622728
1 KIKICat(KIKI) į PKR
Rs0.18403848
1 KIKICat(KIKI) į KZT
0.34932384
1 KIKICat(KIKI) į THB
฿0.02059992
1 KIKICat(KIKI) į TWD
NT$0.01964088
1 KIKICat(KIKI) į AED
د.إ0.00237816
1 KIKICat(KIKI) į CHF
Fr0.00051192
1 KIKICat(KIKI) į HKD
HK$0.00504144
1 KIKICat(KIKI) į AMD
֏0.24760728
1 KIKICat(KIKI) į MAD
.د.م0.00585144
1 KIKICat(KIKI) į MXN
$0.0120528
1 KIKICat(KIKI) į SAR
ريال0.00243
1 KIKICat(KIKI) į PLN
0.00235872
1 KIKICat(KIKI) į RON
лв0.00280584
1 KIKICat(KIKI) į SEK
kr0.00605232
1 KIKICat(KIKI) į BGN
лв0.00108216
1 KIKICat(KIKI) į HUF
Ft0.21774096
1 KIKICat(KIKI) į CZK
0.01351728
1 KIKICat(KIKI) į KWD
د.ك0.00019764
1 KIKICat(KIKI) į ILS
0.00215136
1 KIKICat(KIKI) į AOA
Kz0.59286168
1 KIKICat(KIKI) į BHD
.د.ب0.000244296
1 KIKICat(KIKI) į BMD
$0.000648
1 KIKICat(KIKI) į DKK
kr0.00413424
1 KIKICat(KIKI) į HNL
L0.01698408
1 KIKICat(KIKI) į MUR
0.029484
1 KIKICat(KIKI) į NAD
$0.01139184
1 KIKICat(KIKI) į NOK
kr0.00643464
1 KIKICat(KIKI) į NZD
$0.00108864
1 KIKICat(KIKI) į PAB
B/.0.000648
1 KIKICat(KIKI) į PGK
K0.00274752
1 KIKICat(KIKI) į QAR
ر.ق0.00235872
1 KIKICat(KIKI) į RSD
дин.0.06490368

Išsamesnei KIKICat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali KIKICat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KIKICat

Kiek KIKICat(KIKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIKI kaina USD valiuta yra 0.000648USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIKI į USD kaina?
Dabartinė KIKI kaina USD valiuta yra $ 0.000648. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KIKICat rinkos kapitalizacija?
KIKI rinkos kapitalizacija yra $ 647.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIKI apyvartoje?
KIKI apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIKI kaina?
KIKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10028495736458118USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIKI kaina?
KIKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000494264938434785USD.
Kokia yra KIKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIKI yra $ 100.38KUSD.
Ar KIKI kaina šiais metais kils?
KIKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
KIKICat (KIKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
