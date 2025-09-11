KIKICat (KIKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000648. Per pastarąsias 24 valandas KIKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005932 iki aukščiausios $ 0.0006951 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIKI kaina yra $ 0.10028495736458118, o žemiausia – $ 0.000494264938434785.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -3.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KIKICat (KIKI) rinkos informacija
No.2349
$ 647.99K
$ 647.99K$ 647.99K
$ 100.38K
$ 100.38K$ 100.38K
$ 648.00K
$ 648.00K$ 648.00K
999.99M
999.99M 999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
99.99%
SOL
Dabartinė KIKICat rinkos kapitalizacija yra $ 647.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.38K. KIKI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 648.00K
KIKICat (KIKI) kainos istorija USD
Stebėkite KIKICat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000021767
-3.25%
30 dienų
$ -0.0001838
-22.10%
60 dienų
$ -0.0004283
-39.80%
90 dienų
$ -0.000714
-52.43%
KIKICat kainos pokytis šiandien
Šiandien KIKI užfiksuotas $ -0.000021767 (-3.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KIKICat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001838 (-22.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KIKICat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIKI rodiklis pasikeitė $ -0.0004283 (-39.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KIKICat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000714 (-52.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KIKICat (KIKI) pokyčius?
KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.
KIKICat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KIKICat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KIKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie KIKICat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KIKICat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KIKICat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KIKICat (KIKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KIKICat (KIKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KIKICat prognozes.
Supratimas apie KIKICat (KIKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KIKICat (KIKI)
Ieškote, kaip nusipirkti KIKICat? Viskas paprasta ir patogu! KIKICat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.