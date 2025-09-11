KiboShib (KIBSHI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000013671. Per pastarąsias 24 valandas KIBSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000013287 iki aukščiausios $ 0.000015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIBSHI kaina yra $ 0.000047560242401813, o žemiausia – $ 0.000000002587915911.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIBSHI per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -4.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KiboShib (KIBSHI) rinkos informacija
$ 13.67M
$ 17.30K
$ 13.67M
1.00T
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
ETH
Dabartinė KiboShib rinkos kapitalizacija yra $ 13.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.30K. KIBSHI apyvartoje yra 1.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.67M
KiboShib (KIBSHI) kainos istorija USD
Stebėkite KiboShib kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000005815
-4.08%
30 dienų
$ -0.000004889
-26.35%
60 dienų
$ -0.000013739
-50.13%
90 dienų
$ -0.000000109
-0.80%
KiboShib kainos pokytis šiandien
Šiandien KIBSHI užfiksuotas $ -0.0000005815 (-4.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KiboShib 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000004889 (-26.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KiboShib 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIBSHI rodiklis pasikeitė $ -0.000013739 (-50.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KiboShib 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000109 (-0.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KiboShib (KIBSHI) pokyčius?
Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.
KiboShib kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KiboShib (KIBSHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KiboShib (KIBSHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KiboShib prognozes.
Supratimas apie KiboShib (KIBSHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIBSHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KiboShib (KIBSHI)
