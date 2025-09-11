Daugiau apie KIBA

Kiba Inu logotipas

Kiba Inu kaina(KIBA)

1 KIBA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000007717
$0.0000007717$0.0000007717
0.00%1D
USD
Kiba Inu (KIBA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Kiba Inu (KIBA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000007717
$ 0.0000007717$ 0.0000007717
24 val. žemiausia
$ 0.0000007846
$ 0.0000007846$ 0.0000007846
24 val. aukščiausia

$ 0.0000007717
$ 0.0000007717$ 0.0000007717

$ 0.0000007846
$ 0.0000007846$ 0.0000007846

$ 0.00009215731205006
$ 0.00009215731205006$ 0.00009215731205006

$ 0.000000138837383056
$ 0.000000138837383056$ 0.000000138837383056

0.00%

0.00%

-16.41%

-16.41%

Kiba Inu (KIBA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000007717. Per pastarąsias 24 valandas KIBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000007717 iki aukščiausios $ 0.0000007846 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIBA kaina yra $ 0.00009215731205006, o žemiausia – $ 0.000000138837383056.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIBA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kiba Inu (KIBA) rinkos informacija

No.4997

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.81
$ 48.81$ 48.81

$ 771.70K
$ 771.70K$ 771.70K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

826,909,234,639
826,909,234,639 826,909,234,639

0.00%

BSC

Dabartinė Kiba Inu rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.81. KIBA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 826909234639. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 771.70K

Kiba Inu (KIBA) kainos istorija USD

Stebėkite Kiba Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.0000000633+8.93%
60 dienų$ +0.000000073+10.44%
90 dienų$ +0.0000000849+12.36%
Kiba Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien KIBA užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kiba Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000633 (+8.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kiba Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIBA rodiklis pasikeitė $ +0.000000073 (+10.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kiba Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000849 (+12.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kiba Inu (KIBA) pokyčius?

Peržiūrėkite Kiba Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kiba Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KIBAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kiba Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kiba Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kiba Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kiba Inu (KIBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kiba Inu (KIBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kiba Inu prognozes.

Peržiūrėkite Kiba Inu kainos prognozę dabar!

Kiba Inu (KIBA) Tokenomika

Supratimas apie Kiba Inu (KIBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kiba Inu (KIBA)

Ieškote, kaip nusipirkti Kiba Inu? Viskas paprasta ir patogu! Kiba Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KIBA į vietos valiutas

1 Kiba Inu(KIBA) į VND
0.0203072855
1 Kiba Inu(KIBA) į AUD
A$0.000001165267
1 Kiba Inu(KIBA) į GBP
0.000000563341
1 Kiba Inu(KIBA) į EUR
0.000000655945
1 Kiba Inu(KIBA) į USD
$0.0000007717
1 Kiba Inu(KIBA) į MYR
RM0.000003256574
1 Kiba Inu(KIBA) į TRY
0.000031855776
1 Kiba Inu(KIBA) į JPY
¥0.0001134399
1 Kiba Inu(KIBA) į ARS
ARS$0.00109928665
1 Kiba Inu(KIBA) į RUB
0.00006520865
1 Kiba Inu(KIBA) į INR
0.000068017638
1 Kiba Inu(KIBA) į IDR
Rp0.012650817648
1 Kiba Inu(KIBA) į KRW
0.001071798696
1 Kiba Inu(KIBA) į PHP
0.00004414124
1 Kiba Inu(KIBA) į EGP
￡E.0.00003711877
1 Kiba Inu(KIBA) į BRL
R$0.00000416718
1 Kiba Inu(KIBA) į CAD
C$0.000001064946
1 Kiba Inu(KIBA) į BDT
0.00009399306
1 Kiba Inu(KIBA) į NGN
0.001163947393
1 Kiba Inu(KIBA) į COP
$0.003026267852
1 Kiba Inu(KIBA) į ZAR
R.0.000013497033
1 Kiba Inu(KIBA) į UAH
0.000031855776
1 Kiba Inu(KIBA) į VES
Bs0.0001203852
1 Kiba Inu(KIBA) į CLP
$0.0007416037
1 Kiba Inu(KIBA) į PKR
Rs0.000219170517
1 Kiba Inu(KIBA) į KZT
0.000416008036
1 Kiba Inu(KIBA) į THB
฿0.000024532343
1 Kiba Inu(KIBA) į TWD
NT$0.000023390227
1 Kiba Inu(KIBA) į AED
د.إ0.000002832139
1 Kiba Inu(KIBA) į CHF
Fr0.000000609643
1 Kiba Inu(KIBA) į HKD
HK$0.000006003826
1 Kiba Inu(KIBA) į AMD
֏0.000294874287
1 Kiba Inu(KIBA) į MAD
.د.م0.000006968451
1 Kiba Inu(KIBA) į MXN
$0.00001435362
1 Kiba Inu(KIBA) į SAR
ريال0.000002893875
1 Kiba Inu(KIBA) į PLN
0.000002808988
1 Kiba Inu(KIBA) į RON
лв0.000003341461
1 Kiba Inu(KIBA) į SEK
kr0.000007207678
1 Kiba Inu(KIBA) į BGN
лв0.000001288739
1 Kiba Inu(KIBA) į HUF
Ft0.000259306634
1 Kiba Inu(KIBA) į CZK
0.000016097662
1 Kiba Inu(KIBA) į KWD
د.ك0.0000002353685
1 Kiba Inu(KIBA) į ILS
0.000002562044
1 Kiba Inu(KIBA) į AOA
Kz0.000706036047
1 Kiba Inu(KIBA) į BHD
.د.ب0.0000002909309
1 Kiba Inu(KIBA) į BMD
$0.0000007717
1 Kiba Inu(KIBA) į DKK
kr0.000004923446
1 Kiba Inu(KIBA) į HNL
L0.000020226257
1 Kiba Inu(KIBA) į MUR
0.00003511235
1 Kiba Inu(KIBA) į NAD
$0.000013566486
1 Kiba Inu(KIBA) į NOK
kr0.000007662981
1 Kiba Inu(KIBA) į NZD
$0.000001296456
1 Kiba Inu(KIBA) į PAB
B/.0.0000007717
1 Kiba Inu(KIBA) į PGK
K0.000003272008
1 Kiba Inu(KIBA) į QAR
ر.ق0.000002808988
1 Kiba Inu(KIBA) į RSD
дин.0.000077293472

Kiba Inu išteklius

Išsamesnei Kiba Inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Kiba Inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kiba Inu

Kiek Kiba Inu(KIBA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIBA kaina USD valiuta yra 0.0000007717USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIBA į USD kaina?
Dabartinė KIBA kaina USD valiuta yra $ 0.0000007717. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kiba Inu rinkos kapitalizacija?
KIBA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIBA apyvartoje?
KIBA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIBA kaina?
KIBA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00009215731205006USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIBA kaina?
KIBA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000138837383056USD.
Kokia yra KIBA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIBA yra $ 48.81USD.
Ar KIBA kaina šiais metais kils?
KIBA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIBA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Kiba Inu (KIBA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 KIBA = 0.000000 USD

