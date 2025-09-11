Kiba Inu (KIBA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000007717. Per pastarąsias 24 valandas KIBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000007717 iki aukščiausios $ 0.0000007846 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIBA kaina yra $ 0.00009215731205006, o žemiausia – $ 0.000000138837383056.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIBA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kiba Inu (KIBA) rinkos informacija
No.4997
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 48.81
$ 48.81$ 48.81
$ 771.70K
$ 771.70K$ 771.70K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
826,909,234,639
826,909,234,639 826,909,234,639
0.00%
BSC
Dabartinė Kiba Inu rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.81. KIBA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 826909234639. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 771.70K
Kiba Inu (KIBA) kainos istorija USD
Stebėkite Kiba Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0000000633
+8.93%
60 dienų
$ +0.000000073
+10.44%
90 dienų
$ +0.0000000849
+12.36%
Kiba Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien KIBA užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kiba Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000633 (+8.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kiba Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIBA rodiklis pasikeitė $ +0.000000073 (+10.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kiba Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000849 (+12.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kiba Inu (KIBA) pokyčius?
Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.
Kiba Inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kiba Inu (KIBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kiba Inu (KIBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kiba Inu prognozes.
Supratimas apie Kiba Inu (KIBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
