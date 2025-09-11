Daugiau apie KHAI

Kitten Haimer logotipas

Kitten Haimer kaina(KHAI)

Kitten Haimer (KHAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:02:41(UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) kainos informacija (USD)

Kitten Haimer (KHAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0259. Per pastarąsias 24 valandas KHAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0252 iki aukščiausios $ 0.0267 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KHAI kaina yra $ 1.4306544536586003, o žemiausia – $ 0.02091770954740156.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KHAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kitten Haimer (KHAI) rinkos informacija

Dabartinė Kitten Haimer rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.00K. KHAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 54000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.40M

Kitten Haimer (KHAI) kainos istorija USD

Stebėkite Kitten Haimer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000098+0.38%
30 dienų$ -0.0031-10.69%
60 dienų$ -0.0043-14.24%
90 dienų$ -0.0161-38.34%
Kitten Haimer kainos pokytis šiandien

Šiandien KHAI užfiksuotas $ +0.000098 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kitten Haimer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0031 (-10.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kitten Haimer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KHAI rodiklis pasikeitė $ -0.0043 (-14.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kitten Haimer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0161 (-38.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kitten Haimer (KHAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Kitten Haimer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kitten Haimer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KHAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kitten Haimer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kitten Haimer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kitten Haimer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kitten Haimer (KHAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kitten Haimer (KHAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kitten Haimer prognozes.

Peržiūrėkite Kitten Haimer kainos prognozę dabar!

Kitten Haimer (KHAI) Tokenomika

Supratimas apie Kitten Haimer (KHAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KHAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kitten Haimer (KHAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Kitten Haimer? Viskas paprasta ir patogu! Kitten Haimer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KHAI į vietos valiutas

Kitten Haimer išteklius

Išsamesnei Kitten Haimer analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kitten Haimer

Kiek Kitten Haimer(KHAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KHAI kaina USD valiuta yra 0.0259USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KHAI į USD kaina?
Dabartinė KHAI kaina USD valiuta yra $ 0.0259. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kitten Haimer rinkos kapitalizacija?
KHAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KHAI apyvartoje?
KHAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KHAI kaina?
KHAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4306544536586003USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KHAI kaina?
KHAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02091770954740156USD.
Kokia yra KHAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KHAI yra $ 2.00KUSD.
Ar KHAI kaina šiais metais kils?
KHAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KHAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:02:41(UTC+8)

