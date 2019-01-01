KingdomStarter (KDG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKingdomStarter (KDG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

Oficiali svetainė:
https://kingdomstarter.io/
Baltoji knyga:
https://docs.kingdomgame.org/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6

KingdomStarter (KDG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius KingdomStarter (KDG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 117.19K
$ 117.19K$ 117.19K
Bendra pasiūla:
$ 951.00M
$ 951.00M$ 951.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 531.00M
$ 531.00M$ 531.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 220.70K
$ 220.70K$ 220.70K
Visų laikų rekordas:
$ 0.030447
$ 0.030447$ 0.030447
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.0002207
$ 0.0002207$ 0.0002207

KingdomStarter (KDG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KingdomStarter (KDG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KDG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KDG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KDG tokenomiką, galite peržiūrėti KDG tokeno kainą realiuoju laiku!

KingdomStarter (KDG) Kainų istorija

KDG kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

KDG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KDG? Mūsų KDG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

