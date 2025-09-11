KingdomStarter (KDG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002285. Per pastarąsias 24 valandas KDG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002205 iki aukščiausios $ 0.000243 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KDG kaina yra $ 0.28055618, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KDG per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KingdomStarter (KDG) rinkos informacija
No.2957
$ 121.33K
$ 121.33K$ 121.33K
$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K
$ 228.50K
$ 228.50K$ 228.50K
531.00M
531.00M 531.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
951,000,965
951,000,965 951,000,965
53.10%
BSC
Dabartinė KingdomStarter rinkos kapitalizacija yra $ 121.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.08K. KDG apyvartoje yra 531.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 951000965. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 228.50K
KingdomStarter (KDG) kainos istorija USD
Stebėkite KingdomStarter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000004782
-2.05%
30 dienų
$ -0.00001
-4.20%
60 dienų
$ +0.0000877
+62.28%
90 dienų
$ -0.0000447
-16.37%
KingdomStarter kainos pokytis šiandien
Šiandien KDG užfiksuotas $ -0.000004782 (-2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KingdomStarter 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001 (-4.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KingdomStarter 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KDG rodiklis pasikeitė $ +0.0000877 (+62.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KingdomStarter 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000447 (-16.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KingdomStarter (KDG) pokyčius?
KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.
KingdomStarter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KingdomStarter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KDGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie KingdomStarter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KingdomStarter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KingdomStarter kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KingdomStarter (KDG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KingdomStarter (KDG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KingdomStarter prognozes.
Supratimas apie KingdomStarter (KDG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KDGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KingdomStarter (KDG)
Ieškote, kaip nusipirkti KingdomStarter? Viskas paprasta ir patogu! KingdomStarter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.