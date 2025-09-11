Kadena (KDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3844. Per pastarąsias 24 valandas KDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3767 iki aukščiausios $ 0.3929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KDA kaina yra $ 28.246047910135935, o žemiausia – $ 0.12130507.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KDA per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kadena (KDA) rinkos informacija
Dabartinė Kadena rinkos kapitalizacija yra $ 127.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 514.79K. KDA apyvartoje yra 331.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 384.40M
Kadena (KDA) kainos istorija USD
Stebėkite Kadena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003765
-0.97%
30 dienų
$ -0.0221
-5.44%
60 dienų
$ -0.0602
-13.55%
90 dienų
$ -0.0411
-9.66%
Kadena kainos pokytis šiandien
Šiandien KDA užfiksuotas $ -0.003765 (-0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kadena 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0221 (-5.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kadena 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KDA rodiklis pasikeitė $ -0.0602 (-13.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kadena 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0411 (-9.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kadena (KDA) pokyčius?
Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.
Kadena kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kadena (KDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kadena (KDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kadena prognozes.
Supratimas apie Kadena (KDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
