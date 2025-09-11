Daugiau apie KDA

KDA Kainos informacija

KDA Baltoji knyga

KDA Oficiali svetainė

KDA Tokenomika

KDA Kainų prognozė

KDA Istorija

KDA pirkimo vadovas

KDAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KDA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kadena logotipas

Kadena kaina(KDA)

1 KDA į USD – tiesioginė kaina:

$0.3844
$0.3844$0.3844
-0.97%1D
USD
Kadena (KDA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:53(UTC+8)

Kadena (KDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3767
$ 0.3767$ 0.3767
24 val. žemiausia
$ 0.3929
$ 0.3929$ 0.3929
24 val. aukščiausia

$ 0.3767
$ 0.3767$ 0.3767

$ 0.3929
$ 0.3929$ 0.3929

$ 28.246047910135935
$ 28.246047910135935$ 28.246047910135935

$ 0.12130507
$ 0.12130507$ 0.12130507

-0.32%

-0.97%

+10.55%

+10.55%

Kadena (KDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3844. Per pastarąsias 24 valandas KDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3767 iki aukščiausios $ 0.3929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KDA kaina yra $ 28.246047910135935, o žemiausia – $ 0.12130507.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KDA per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kadena (KDA) rinkos informacija

No.318

$ 127.28M
$ 127.28M$ 127.28M

$ 514.79K
$ 514.79K$ 514.79K

$ 384.40M
$ 384.40M$ 384.40M

331.11M
331.11M 331.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.11%

KDA

Dabartinė Kadena rinkos kapitalizacija yra $ 127.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 514.79K. KDA apyvartoje yra 331.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 384.40M

Kadena (KDA) kainos istorija USD

Stebėkite Kadena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003765-0.97%
30 dienų$ -0.0221-5.44%
60 dienų$ -0.0602-13.55%
90 dienų$ -0.0411-9.66%
Kadena kainos pokytis šiandien

Šiandien KDA užfiksuotas $ -0.003765 (-0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kadena 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0221 (-5.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kadena 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KDA rodiklis pasikeitė $ -0.0602 (-13.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kadena 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0411 (-9.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kadena (KDA) pokyčius?

Peržiūrėkite Kadena kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kadena (KDA)

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Kadena galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kadena investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KDAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kadena mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kadena, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kadena kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kadena (KDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kadena (KDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kadena prognozes.

Peržiūrėkite Kadena kainos prognozę dabar!

Kadena (KDA) Tokenomika

Supratimas apie Kadena (KDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kadena (KDA)

Ieškote, kaip nusipirkti Kadena? Viskas paprasta ir patogu! Kadena lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KDA į vietos valiutas

1 Kadena(KDA) į VND
10,115.486
1 Kadena(KDA) į AUD
A$0.580444
1 Kadena(KDA) į GBP
0.280612
1 Kadena(KDA) į EUR
0.32674
1 Kadena(KDA) į USD
$0.3844
1 Kadena(KDA) į MYR
RM1.622168
1 Kadena(KDA) į TRY
15.868032
1 Kadena(KDA) į JPY
¥56.5068
1 Kadena(KDA) į ARS
ARS$547.5778
1 Kadena(KDA) į RUB
32.4818
1 Kadena(KDA) į INR
33.881016
1 Kadena(KDA) į IDR
Rp6,301.638336
1 Kadena(KDA) į KRW
533.885472
1 Kadena(KDA) į PHP
21.98768
1 Kadena(KDA) į EGP
￡E.18.48964
1 Kadena(KDA) į BRL
R$2.07576
1 Kadena(KDA) į CAD
C$0.530472
1 Kadena(KDA) į BDT
46.81992
1 Kadena(KDA) į NGN
579.786676
1 Kadena(KDA) į COP
$1,507.447664
1 Kadena(KDA) į ZAR
R.6.723156
1 Kadena(KDA) į UAH
15.868032
1 Kadena(KDA) į VES
Bs59.9664
1 Kadena(KDA) į CLP
$369.4084
1 Kadena(KDA) į PKR
Rs109.173444
1 Kadena(KDA) į KZT
207.222352
1 Kadena(KDA) į THB
฿12.220076
1 Kadena(KDA) į TWD
NT$11.651164
1 Kadena(KDA) į AED
د.إ1.410748
1 Kadena(KDA) į CHF
Fr0.303676
1 Kadena(KDA) į HKD
HK$2.990632
1 Kadena(KDA) į AMD
֏146.883084
1 Kadena(KDA) į MAD
.د.م3.471132
1 Kadena(KDA) į MXN
$7.14984
1 Kadena(KDA) į SAR
ريال1.4415
1 Kadena(KDA) į PLN
1.399216
1 Kadena(KDA) į RON
лв1.664452
1 Kadena(KDA) į SEK
kr3.590296
1 Kadena(KDA) į BGN
лв0.641948
1 Kadena(KDA) į HUF
Ft129.166088
1 Kadena(KDA) į CZK
8.018584
1 Kadena(KDA) į KWD
د.ك0.117242
1 Kadena(KDA) į ILS
1.276208
1 Kadena(KDA) į AOA
Kz351.691404
1 Kadena(KDA) į BHD
.د.ب0.1449188
1 Kadena(KDA) į BMD
$0.3844
1 Kadena(KDA) į DKK
kr2.452472
1 Kadena(KDA) į HNL
L10.075124
1 Kadena(KDA) į MUR
17.4902
1 Kadena(KDA) į NAD
$6.757752
1 Kadena(KDA) į NOK
kr3.817092
1 Kadena(KDA) į NZD
$0.645792
1 Kadena(KDA) į PAB
B/.0.3844
1 Kadena(KDA) į PGK
K1.629856
1 Kadena(KDA) į QAR
ر.ق1.399216
1 Kadena(KDA) į RSD
дин.38.501504

Kadena išteklius

Išsamesnei Kadena analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kadena svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kadena

Kiek Kadena(KDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KDA kaina USD valiuta yra 0.3844USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KDA į USD kaina?
Dabartinė KDA kaina USD valiuta yra $ 0.3844. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kadena rinkos kapitalizacija?
KDA rinkos kapitalizacija yra $ 127.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KDA apyvartoje?
KDA apyvartoje yra 331.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KDA kaina?
KDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.246047910135935USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KDA kaina?
KDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12130507USD.
Kokia yra KDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KDA yra $ 514.79KUSD.
Ar KDA kaina šiais metais kils?
KDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:53(UTC+8)

Kadena (KDA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KDA-į-USD skaičiuoklė

Suma

KDA
KDA
USD
USD

1 KDA = 0.3844 USD

Prekiauti KDA

KDAUSDT
$0.3844
$0.3844$0.3844
-1.05%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis