KBBB (KBBB) realiojo laiko kaina yra $ 0.000169. Per pastarąsias 24 valandas KBBB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001588 iki aukščiausios $ 0.0001829 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KBBB kaina yra $ 0.06981682686058434, o žemiausia – $ 0.000159572536070256.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KBBB per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KBBB (KBBB) rinkos informacija
No.2864
$ 169.00K
$ 169.00K
$ 55.88K
$ 55.88K
$ 169.00K
$ 169.00K
1000.00M
1000.00M
999,998,669
999,998,669
999,998,669
999,998,669
100.00%
SOL
Dabartinė KBBB rinkos kapitalizacija yra $ 169.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.88K. KBBB apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998669. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 169.00K
KBBB (KBBB) kainos istorija USD
Stebėkite KBBB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000004696
+2.86%
30 dienų
$ -0.0000231
-12.03%
60 dienų
$ -0.000173
-50.59%
90 dienų
$ -0.0004318
-71.88%
KBBB kainos pokytis šiandien
Šiandien KBBB užfiksuotas $ +0.000004696 (+2.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KBBB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000231 (-12.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KBBB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KBBB rodiklis pasikeitė $ -0.000173 (-50.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KBBB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004318 (-71.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KBBB (KBBB) pokyčius?
A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL "
KBBB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KBBB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KBBB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KBBB kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KBBB (KBBB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KBBB (KBBB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KBBB prognozes.
Supratimas apie KBBB (KBBB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KBBBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KBBB (KBBB)
Ieškote, kaip nusipirkti KBBB? Viskas paprasta ir patogu! KBBB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
