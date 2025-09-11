Daugiau apie KARATE

KARATE Kainos informacija

KARATE Baltoji knyga

KARATE Oficiali svetainė

KARATE Tokenomika

KARATE Kainų prognozė

KARATE Istorija

KARATE pirkimo vadovas

KARATEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KARATE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KARATE logotipas

KARATE kaina(KARATE)

1 KARATE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001015
$0.0001015$0.0001015
+1.19%1D
USD
KARATE (KARATE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:19(UTC+8)

KARATE (KARATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
24 val. žemiausia
$ 0.0001015
$ 0.0001015$ 0.0001015
24 val. aukščiausia

$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001

$ 0.0001015
$ 0.0001015$ 0.0001015

$ 0.006540469042834726
$ 0.006540469042834726$ 0.006540469042834726

$ 0.000095733085493271
$ 0.000095733085493271$ 0.000095733085493271

0.00%

+1.19%

-0.98%

-0.98%

KARATE (KARATE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001015. Per pastarąsias 24 valandas KARATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001 iki aukščiausios $ 0.0001015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KARATE kaina yra $ 0.006540469042834726, o žemiausia – $ 0.000095733085493271.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KARATE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KARATE (KARATE) rinkos informacija

No.1256

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

$ 4.80
$ 4.80$ 4.80

$ 11.17M
$ 11.17M$ 11.17M

66.65B
66.65B 66.65B

110,000,000,000
110,000,000,000 110,000,000,000

110,000,000,000
110,000,000,000 110,000,000,000

60.59%

HBAR

Dabartinė KARATE rinkos kapitalizacija yra $ 6.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.80. KARATE apyvartoje yra 66.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 110000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.17M

KARATE (KARATE) kainos istorija USD

Stebėkite KARATE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000001194+1.19%
30 dienų$ -0.0000385-27.50%
60 dienų$ -0.0000543-34.86%
90 dienų$ -0.0000423-29.42%
KARATE kainos pokytis šiandien

Šiandien KARATE užfiksuotas $ +0.000001194 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KARATE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000385 (-27.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KARATE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KARATE rodiklis pasikeitė $ -0.0000543 (-34.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KARATE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000423 (-29.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KARATE (KARATE) pokyčius?

Peržiūrėkite KARATE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KARATE (KARATE)

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

KARATE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KARATE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KARATEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KARATE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KARATE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KARATE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KARATE (KARATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KARATE (KARATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KARATE prognozes.

Peržiūrėkite KARATE kainos prognozę dabar!

KARATE (KARATE) Tokenomika

Supratimas apie KARATE (KARATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KARATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KARATE (KARATE)

Ieškote, kaip nusipirkti KARATE? Viskas paprasta ir patogu! KARATE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KARATE į vietos valiutas

1 KARATE(KARATE) į VND
2.6709725
1 KARATE(KARATE) į AUD
A$0.000153265
1 KARATE(KARATE) į GBP
0.000074095
1 KARATE(KARATE) į EUR
0.000086275
1 KARATE(KARATE) į USD
$0.0001015
1 KARATE(KARATE) į MYR
RM0.00042833
1 KARATE(KARATE) į TRY
0.00418992
1 KARATE(KARATE) į JPY
¥0.0149205
1 KARATE(KARATE) į ARS
ARS$0.14458675
1 KARATE(KARATE) į RUB
0.00857675
1 KARATE(KARATE) į INR
0.00894621
1 KARATE(KARATE) į IDR
Rp1.66393416
1 KARATE(KARATE) į KRW
0.14097132
1 KARATE(KARATE) į PHP
0.0058058
1 KARATE(KARATE) į EGP
￡E.0.00488215
1 KARATE(KARATE) į BRL
R$0.0005481
1 KARATE(KARATE) į CAD
C$0.00014007
1 KARATE(KARATE) į BDT
0.0123627
1 KARATE(KARATE) į NGN
0.153091435
1 KARATE(KARATE) į COP
$0.39803834
1 KARATE(KARATE) į ZAR
R.0.001775235
1 KARATE(KARATE) į UAH
0.00418992
1 KARATE(KARATE) į VES
Bs0.015834
1 KARATE(KARATE) į CLP
$0.0975415
1 KARATE(KARATE) į PKR
Rs0.028827015
1 KARATE(KARATE) į KZT
0.05471662
1 KARATE(KARATE) į THB
฿0.003226685
1 KARATE(KARATE) į TWD
NT$0.003076465
1 KARATE(KARATE) į AED
د.إ0.000372505
1 KARATE(KARATE) į CHF
Fr0.000080185
1 KARATE(KARATE) į HKD
HK$0.00078967
1 KARATE(KARATE) į AMD
֏0.038784165
1 KARATE(KARATE) į MAD
.د.م0.000916545
1 KARATE(KARATE) į MXN
$0.0018879
1 KARATE(KARATE) į SAR
ريال0.000380625
1 KARATE(KARATE) į PLN
0.00036946
1 KARATE(KARATE) į RON
лв0.000439495
1 KARATE(KARATE) į SEK
kr0.00094801
1 KARATE(KARATE) į BGN
лв0.000169505
1 KARATE(KARATE) į HUF
Ft0.03410603
1 KARATE(KARATE) į CZK
0.00211729
1 KARATE(KARATE) į KWD
د.ك0.0000309575
1 KARATE(KARATE) į ILS
0.00033698
1 KARATE(KARATE) į AOA
Kz0.092863365
1 KARATE(KARATE) į BHD
.د.ب0.0000382655
1 KARATE(KARATE) į BMD
$0.0001015
1 KARATE(KARATE) į DKK
kr0.00064757
1 KARATE(KARATE) į HNL
L0.002660315
1 KARATE(KARATE) į MUR
0.00461825
1 KARATE(KARATE) į NAD
$0.00178437
1 KARATE(KARATE) į NOK
kr0.001007895
1 KARATE(KARATE) į NZD
$0.00017052
1 KARATE(KARATE) į PAB
B/.0.0001015
1 KARATE(KARATE) į PGK
K0.00043036
1 KARATE(KARATE) į QAR
ر.ق0.00036946
1 KARATE(KARATE) į RSD
дин.0.01016624

KARATE išteklius

Išsamesnei KARATE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KARATE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KARATE

Kiek KARATE(KARATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KARATE kaina USD valiuta yra 0.0001015USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KARATE į USD kaina?
Dabartinė KARATE kaina USD valiuta yra $ 0.0001015. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KARATE rinkos kapitalizacija?
KARATE rinkos kapitalizacija yra $ 6.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KARATE apyvartoje?
KARATE apyvartoje yra 66.65BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KARATE kaina?
KARATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.006540469042834726USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KARATE kaina?
KARATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000095733085493271USD.
Kokia yra KARATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KARATE yra $ 4.80USD.
Ar KARATE kaina šiais metais kils?
KARATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KARATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:19(UTC+8)

KARATE (KARATE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KARATE-į-USD skaičiuoklė

Suma

KARATE
KARATE
USD
USD

1 KARATE = 0.0001015 USD

Prekiauti KARATE

KARATEUSDT
$0.0001015
$0.0001015$0.0001015
+1.19%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis