Dabartinė tiesioginė KaratDAO kaina šiandien yra 0.0005813 USD. Stebėkite KARAT tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite KARAT kainų tendencijas MEXC dabar.Dabartinė tiesioginė KaratDAO kaina šiandien yra 0.0005813 USD. Stebėkite KARAT tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite KARAT kainų tendencijas MEXC dabar.

KaratDAO kaina(KARAT)

1 KARAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005809
$0.0005809$0.0005809
-0.24%1D
USD
KaratDAO (KARAT) kainos grafikas realiu laiku
KaratDAO (KARAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005808
$ 0.0005808$ 0.0005808
24 val. žemiausia
$ 0.0005868
$ 0.0005868$ 0.0005868
24 val. aukščiausia

$ 0.0005808
$ 0.0005808$ 0.0005808

$ 0.0005868
$ 0.0005868$ 0.0005868

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

-0.02%

-0.24%

-0.72%

-0.72%

KaratDAO (KARAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005813. Per pastarąsias 24 valandas KARAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005808 iki aukščiausios $ 0.0005868 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KARAT kaina yra $ 0.05802041506845649, o žemiausia – $ 0.000463150077110209.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KARAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KaratDAO (KARAT) rinkos informacija

No.2956

$ 148.54K
$ 148.54K$ 148.54K

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

Dabartinė KaratDAO rinkos kapitalizacija yra $ 148.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.68K. KARAT apyvartoje yra 255.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 1997249433. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.16M

KaratDAO (KARAT) kainos istorija USD

Stebėkite KaratDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001398-0.24%
30 dienų$ -0.0000249-4.11%
60 dienų$ +0.0000281+5.07%
90 dienų$ -0.0000289-4.74%
KaratDAO kainos pokytis šiandien

Šiandien KARAT užfiksuotas $ -0.000001398 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KaratDAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000249 (-4.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KaratDAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KARAT rodiklis pasikeitė $ +0.0000281 (+5.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KaratDAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000289 (-4.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KaratDAO (KARAT) pokyčius?

Peržiūrėkite KaratDAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KaratDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KARATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KaratDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KaratDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KaratDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KaratDAO (KARAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KaratDAO (KARAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KaratDAO prognozes.

Peržiūrėkite KaratDAO kainos prognozę dabar!

KaratDAO (KARAT) Tokenomika

Supratimas apie KaratDAO (KARAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KARATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KaratDAO (KARAT)

Ieškote, kaip nusipirkti KaratDAO? Viskas paprasta ir patogu! KaratDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KaratDAO išteklius

Išsamesnei KaratDAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KaratDAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KaratDAO

Kiek KaratDAO(KARAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KARAT kaina USD valiuta yra 0.0005813USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KARAT į USD kaina?
Dabartinė KARAT kaina USD valiuta yra $ 0.0005813. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KaratDAO rinkos kapitalizacija?
KARAT rinkos kapitalizacija yra $ 148.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KARAT apyvartoje?
KARAT apyvartoje yra 255.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KARAT kaina?
KARAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05802041506845649USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KARAT kaina?
KARAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000463150077110209USD.
Kokia yra KARAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KARAT yra $ 55.68KUSD.
Ar KARAT kaina šiais metais kils?
KARAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KARAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
