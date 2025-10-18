KaratDAO kaina(KARAT)
-0.02%
-0.24%
-0.72%
-0.72%
KaratDAO (KARAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005813. Per pastarąsias 24 valandas KARAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005808 iki aukščiausios $ 0.0005868 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KARAT kaina yra $ 0.05802041506845649, o žemiausia – $ 0.000463150077110209.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KARAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
No.2956
12.77%
ZKSYNCERA
Dabartinė KaratDAO rinkos kapitalizacija yra $ 148.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.68K. KARAT apyvartoje yra 255.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 1997249433. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.16M
Stebėkite KaratDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000001398
|-0.24%
|30 dienų
|$ -0.0000249
|-4.11%
|60 dienų
|$ +0.0000281
|+5.07%
|90 dienų
|$ -0.0000289
|-4.74%
Šiandien KARAT užfiksuotas $ -0.000001398 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000249 (-4.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KARAT rodiklis pasikeitė $ +0.0000281 (+5.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000289 (-4.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KaratDAO (KARAT) pokyčius?
Peržiūrėkite KaratDAO kainų istorijos puslapį dabar.
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KaratDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti KARATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KaratDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KaratDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos KaratDAO (KARAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KaratDAO (KARAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KaratDAO prognozes.
Peržiūrėkite KaratDAO kainos prognozę dabar!
Supratimas apie KaratDAO (KARAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KARATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti KaratDAO? Viskas paprasta ir patogu! KaratDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei KaratDAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|10-17 19:52:08
|Sektoriaus naujienos
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Sektoriaus naujienos
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
|10-16 21:36:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
|10-16 15:41:06
|Sektoriaus naujienos
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
Suma
1 KARAT = 0.0005813 USD
-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis