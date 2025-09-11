Daugiau apie KANG

KANG Kainos informacija

KANG Baltoji knyga

KANG Oficiali svetainė

KANG Tokenomika

KANG Kainų prognozė

KANG Istorija

KANG pirkimo vadovas

KANGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KANG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kangamoon logotipas

Kangamoon kaina(KANG)

1 KANG į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005531
$0.0005531$0.0005531
+0.56%1D
USD
Kangamoon (KANG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:16:44(UTC+8)

Kangamoon (KANG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005434
$ 0.0005434$ 0.0005434
24 val. žemiausia
$ 0.0005536
$ 0.0005536$ 0.0005536
24 val. aukščiausia

$ 0.0005434
$ 0.0005434$ 0.0005434

$ 0.0005536
$ 0.0005536$ 0.0005536

$ 0.1505855283420936
$ 0.1505855283420936$ 0.1505855283420936

$ 0.000343427016198239
$ 0.000343427016198239$ 0.000343427016198239

+0.16%

+0.56%

-7.28%

-7.28%

Kangamoon (KANG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005531. Per pastarąsias 24 valandas KANG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005434 iki aukščiausios $ 0.0005536 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KANG kaina yra $ 0.1505855283420936, o žemiausia – $ 0.000343427016198239.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KANG per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kangamoon (KANG) rinkos informacija

No.4424

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

ETH

Dabartinė Kangamoon rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.29K. KANG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Kangamoon (KANG) kainos istorija USD

Stebėkite Kangamoon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000308+0.56%
30 dienų$ +0.0000515+10.26%
60 dienų$ +0.0001458+35.79%
90 dienų$ -0.0005989-51.99%
Kangamoon kainos pokytis šiandien

Šiandien KANG užfiksuotas $ +0.00000308 (+0.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kangamoon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000515 (+10.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kangamoon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KANG rodiklis pasikeitė $ +0.0001458 (+35.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kangamoon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0005989 (-51.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kangamoon (KANG) pokyčius?

Peržiūrėkite Kangamoon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kangamoon (KANG)

Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility.

Kangamoon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kangamoon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KANGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kangamoon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kangamoon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kangamoon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kangamoon (KANG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kangamoon (KANG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kangamoon prognozes.

Peržiūrėkite Kangamoon kainos prognozę dabar!

Kangamoon (KANG) Tokenomika

Supratimas apie Kangamoon (KANG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KANGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kangamoon (KANG)

Ieškote, kaip nusipirkti Kangamoon? Viskas paprasta ir patogu! Kangamoon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KANG į vietos valiutas

1 Kangamoon(KANG) į VND
14.5548265
1 Kangamoon(KANG) į AUD
A$0.000835181
1 Kangamoon(KANG) į GBP
0.000403763
1 Kangamoon(KANG) į EUR
0.000470135
1 Kangamoon(KANG) į USD
$0.0005531
1 Kangamoon(KANG) į MYR
RM0.002334082
1 Kangamoon(KANG) į TRY
0.022831968
1 Kangamoon(KANG) į JPY
¥0.0813057
1 Kangamoon(KANG) į ARS
ARS$0.78789095
1 Kangamoon(KANG) į RUB
0.04673695
1 Kangamoon(KANG) į INR
0.048750234
1 Kangamoon(KANG) į IDR
Rp9.067211664
1 Kangamoon(KANG) į KRW
0.768189528
1 Kangamoon(KANG) į PHP
0.03163732
1 Kangamoon(KANG) į EGP
￡E.0.02660411
1 Kangamoon(KANG) į BRL
R$0.00298674
1 Kangamoon(KANG) į CAD
C$0.000763278
1 Kangamoon(KANG) į BDT
0.06736758
1 Kangamoon(KANG) į NGN
0.834235199
1 Kangamoon(KANG) į COP
$2.169014836
1 Kangamoon(KANG) į ZAR
R.0.009673719
1 Kangamoon(KANG) į UAH
0.022831968
1 Kangamoon(KANG) į VES
Bs0.0862836
1 Kangamoon(KANG) į CLP
$0.5315291
1 Kangamoon(KANG) į PKR
Rs0.157085931
1 Kangamoon(KANG) į KZT
0.298165148
1 Kangamoon(KANG) į THB
฿0.017583049
1 Kangamoon(KANG) į TWD
NT$0.016764461
1 Kangamoon(KANG) į AED
د.إ0.002029877
1 Kangamoon(KANG) į CHF
Fr0.000436949
1 Kangamoon(KANG) į HKD
HK$0.004303118
1 Kangamoon(KANG) į AMD
֏0.211345041
1 Kangamoon(KANG) į MAD
.د.م0.004994493
1 Kangamoon(KANG) į MXN
$0.01028766
1 Kangamoon(KANG) į SAR
ريال0.002074125
1 Kangamoon(KANG) į PLN
0.002013284
1 Kangamoon(KANG) į RON
лв0.002394923
1 Kangamoon(KANG) į SEK
kr0.005165954
1 Kangamoon(KANG) į BGN
лв0.000923677
1 Kangamoon(KANG) į HUF
Ft0.185852662
1 Kangamoon(KANG) į CZK
0.011537666
1 Kangamoon(KANG) į KWD
د.ك0.0001686955
1 Kangamoon(KANG) į ILS
0.001836292
1 Kangamoon(KANG) į AOA
Kz0.506036721
1 Kangamoon(KANG) į BHD
.د.ب0.0002085187
1 Kangamoon(KANG) į BMD
$0.0005531
1 Kangamoon(KANG) į DKK
kr0.003528778
1 Kangamoon(KANG) į HNL
L0.014496751
1 Kangamoon(KANG) į MUR
0.02516605
1 Kangamoon(KANG) į NAD
$0.009723498
1 Kangamoon(KANG) į NOK
kr0.005492283
1 Kangamoon(KANG) į NZD
$0.000929208
1 Kangamoon(KANG) į PAB
B/.0.0005531
1 Kangamoon(KANG) į PGK
K0.002345144
1 Kangamoon(KANG) į QAR
ر.ق0.002013284
1 Kangamoon(KANG) į RSD
дин.0.055398496

Kangamoon išteklius

Išsamesnei Kangamoon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kangamoon svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kangamoon

Kiek Kangamoon(KANG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KANG kaina USD valiuta yra 0.0005531USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KANG į USD kaina?
Dabartinė KANG kaina USD valiuta yra $ 0.0005531. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kangamoon rinkos kapitalizacija?
KANG rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KANG apyvartoje?
KANG apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KANG kaina?
KANG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1505855283420936USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KANG kaina?
KANG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000343427016198239USD.
Kokia yra KANG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KANG yra $ 55.29KUSD.
Ar KANG kaina šiais metais kils?
KANG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KANG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:16:44(UTC+8)

Kangamoon (KANG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KANG-į-USD skaičiuoklė

Suma

KANG
KANG
USD
USD

1 KANG = 0.000553 USD

Prekiauti KANG

KANGUSDT
$0.0005531
$0.0005531$0.0005531
+0.74%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis