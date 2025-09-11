Daugiau apie KALIS

KALICHAIN logotipas

KALICHAIN kaina(KALIS)

1 KALIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00844
-1.40%1D
USD
KALICHAIN (KALIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:16:32(UTC+8)

KALICHAIN (KALIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0082
24 val. žemiausia
$ 0.0092
24 val. aukščiausia

$ 0.0082
$ 0.0092
$ 0.13597188425580023
$ 0.007050002690874607
0.00%

-1.40%

+5.89%

+5.89%

KALICHAIN (KALIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00844. Per pastarąsias 24 valandas KALIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0082 iki aukščiausios $ 0.0092 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KALIS kaina yra $ 0.13597188425580023, o žemiausia – $ 0.007050002690874607.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KALIS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KALICHAIN (KALIS) rinkos informacija

No.5535

$ 0.00
$ 1.34K
$ 1.69M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

NONE

Dabartinė KALICHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.34K. KALIS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.69M

KALICHAIN (KALIS) kainos istorija USD

Stebėkite KALICHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001198-1.40%
30 dienų$ +0.00019+2.30%
60 dienų$ +0.00024+2.92%
90 dienų$ -0.00056-6.23%
KALICHAIN kainos pokytis šiandien

Šiandien KALIS užfiksuotas $ -0.0001198 (-1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KALICHAIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00019 (+2.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KALICHAIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KALIS rodiklis pasikeitė $ +0.00024 (+2.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KALICHAIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00056 (-6.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KALICHAIN (KALIS) pokyčius?

Peržiūrėkite KALICHAIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KALICHAIN (KALIS)

Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market.

KALICHAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KALICHAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KALISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KALICHAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KALICHAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KALICHAIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KALICHAIN (KALIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KALICHAIN (KALIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KALICHAIN prognozes.

Peržiūrėkite KALICHAIN kainos prognozę dabar!

KALICHAIN (KALIS) Tokenomika

Supratimas apie KALICHAIN (KALIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KALISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KALICHAIN (KALIS)

Ieškote, kaip nusipirkti KALICHAIN? Viskas paprasta ir patogu! KALICHAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KALIS į vietos valiutas

1 KALICHAIN(KALIS) į VND
222.0986
1 KALICHAIN(KALIS) į AUD
A$0.0127444
1 KALICHAIN(KALIS) į GBP
0.0061612
1 KALICHAIN(KALIS) į EUR
0.007174
1 KALICHAIN(KALIS) į USD
$0.00844
1 KALICHAIN(KALIS) į MYR
RM0.0356168
1 KALICHAIN(KALIS) į TRY
0.3484032
1 KALICHAIN(KALIS) į JPY
¥1.24068
1 KALICHAIN(KALIS) į ARS
ARS$12.02278
1 KALICHAIN(KALIS) į RUB
0.71318
1 KALICHAIN(KALIS) į INR
0.7439016
1 KALICHAIN(KALIS) į IDR
Rp138.3606336
1 KALICHAIN(KALIS) į KRW
11.7221472
1 KALICHAIN(KALIS) į PHP
0.482768
1 KALICHAIN(KALIS) į EGP
￡E.0.405964
1 KALICHAIN(KALIS) į BRL
R$0.045576
1 KALICHAIN(KALIS) į CAD
C$0.0116472
1 KALICHAIN(KALIS) į BDT
1.027992
1 KALICHAIN(KALIS) į NGN
12.7299676
1 KALICHAIN(KALIS) į COP
$33.0979664
1 KALICHAIN(KALIS) į ZAR
R.0.1476156
1 KALICHAIN(KALIS) į UAH
0.3484032
1 KALICHAIN(KALIS) į VES
Bs1.31664
1 KALICHAIN(KALIS) į CLP
$8.11084
1 KALICHAIN(KALIS) į PKR
Rs2.3970444
1 KALICHAIN(KALIS) į KZT
4.5498352
1 KALICHAIN(KALIS) į THB
฿0.2683076
1 KALICHAIN(KALIS) į TWD
NT$0.2558164
1 KALICHAIN(KALIS) į AED
د.إ0.0309748
1 KALICHAIN(KALIS) į CHF
Fr0.0066676
1 KALICHAIN(KALIS) į HKD
HK$0.0656632
1 KALICHAIN(KALIS) į AMD
֏3.2250084
1 KALICHAIN(KALIS) į MAD
.د.م0.0762132
1 KALICHAIN(KALIS) į MXN
$0.156984
1 KALICHAIN(KALIS) į SAR
ريال0.03165
1 KALICHAIN(KALIS) į PLN
0.0307216
1 KALICHAIN(KALIS) į RON
лв0.0365452
1 KALICHAIN(KALIS) į SEK
kr0.0788296
1 KALICHAIN(KALIS) į BGN
лв0.0140948
1 KALICHAIN(KALIS) į HUF
Ft2.8360088
1 KALICHAIN(KALIS) į CZK
0.1760584
1 KALICHAIN(KALIS) į KWD
د.ك0.0025742
1 KALICHAIN(KALIS) į ILS
0.0280208
1 KALICHAIN(KALIS) į AOA
Kz7.7218404
1 KALICHAIN(KALIS) į BHD
.د.ب0.00318188
1 KALICHAIN(KALIS) į BMD
$0.00844
1 KALICHAIN(KALIS) į DKK
kr0.0538472
1 KALICHAIN(KALIS) į HNL
L0.2212124
1 KALICHAIN(KALIS) į MUR
0.38402
1 KALICHAIN(KALIS) į NAD
$0.1483752
1 KALICHAIN(KALIS) į NOK
kr0.0838092
1 KALICHAIN(KALIS) į NZD
$0.0141792
1 KALICHAIN(KALIS) į PAB
B/.0.00844
1 KALICHAIN(KALIS) į PGK
K0.0357856
1 KALICHAIN(KALIS) į QAR
ر.ق0.0307216
1 KALICHAIN(KALIS) į RSD
дин.0.8453504

KALICHAIN išteklius

Išsamesnei KALICHAIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KALICHAIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KALICHAIN

Kiek KALICHAIN(KALIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KALIS kaina USD valiuta yra 0.00844USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KALIS į USD kaina?
Dabartinė KALIS kaina USD valiuta yra $ 0.00844. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KALICHAIN rinkos kapitalizacija?
KALIS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KALIS apyvartoje?
KALIS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KALIS kaina?
KALIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13597188425580023USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KALIS kaina?
KALIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007050002690874607USD.
Kokia yra KALIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KALIS yra $ 1.34KUSD.
Ar KALIS kaina šiais metais kils?
KALIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KALIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:16:32(UTC+8)

KALICHAIN (KALIS) svarbiausios industrijos naujienos

