Juneo Supernet (JUNE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0949. Per pastarąsias 24 valandas JUNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0912 iki aukščiausios $ 0.106 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUNE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUNE per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -2.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Juneo Supernet (JUNE) rinkos informacija
$ 3.20K
$ 3.20K$ 3.20K
$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M
45,000,000
45,000,000 45,000,000
JUNEO
Dabartinė Juneo Supernet rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.20K. JUNE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 45000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.27M
Juneo Supernet (JUNE) kainos istorija USD
Stebėkite Juneo Supernet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002895
-2.96%
30 dienų
$ -0.005
-5.01%
60 dienų
$ -0.3451
-78.44%
90 dienų
$ -0.3451
-78.44%
Juneo Supernet kainos pokytis šiandien
Šiandien JUNE užfiksuotas $ -0.002895 (-2.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Juneo Supernet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005 (-5.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Juneo Supernet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JUNE rodiklis pasikeitė $ -0.3451 (-78.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Juneo Supernet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3451 (-78.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Juneo Supernet (JUNE) pokyčius?
Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.
Juneo Supernet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Juneo Supernet (JUNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Juneo Supernet (JUNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Juneo Supernet prognozes.
Supratimas apie Juneo Supernet (JUNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
