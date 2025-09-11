Daugiau apie JUC

JUC Kainos informacija

JUC Tokenomika

JUC Kainų prognozė

JUC Istorija

JUC pirkimo vadovas

JUCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

JUC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

JUICE logotipas

JUICE kaina(JUC)

1 JUC į USD – tiesioginė kaina:

$0.001508
$0.001508$0.001508
0.00%1D
USD
JUICE (JUC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:18(UTC+8)

JUICE (JUC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508
24 val. žemiausia
$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508
24 val. aukščiausia

$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508

$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+14.32%

+14.32%

JUICE (JUC) realiojo laiko kaina yra $ 0.001508. Per pastarąsias 24 valandas JUC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001508 iki aukščiausios $ 0.001508 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JUICE (JUC) rinkos informacija

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Dabartinė JUICE rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. JUC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.52M

JUICE (JUC) kainos istorija USD

Stebėkite JUICE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ +0.001322+710.75%
90 dienų$ +0.001288+585.45%
JUICE kainos pokytis šiandien

Šiandien JUC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

JUICE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

JUICE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JUC rodiklis pasikeitė $ +0.001322 (+710.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

JUICE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001288 (+585.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JUICE (JUC) pokyčius?

Peržiūrėkite JUICE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra JUICE (JUC)

JUICE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JUICE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JUCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie JUICE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JUICE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

JUICE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JUICE (JUC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JUICE (JUC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JUICE prognozes.

Peržiūrėkite JUICE kainos prognozę dabar!

JUICE (JUC) Tokenomika

Supratimas apie JUICE (JUC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti JUICE (JUC)

Ieškote, kaip nusipirkti JUICE? Viskas paprasta ir patogu! JUICE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JUC į vietos valiutas

1 JUICE(JUC) į VND
39.68302
1 JUICE(JUC) į AUD
A$0.00227708
1 JUICE(JUC) į GBP
0.00110084
1 JUICE(JUC) į EUR
0.0012818
1 JUICE(JUC) į USD
$0.001508
1 JUICE(JUC) į MYR
RM0.00636376
1 JUICE(JUC) į TRY
0.06225024
1 JUICE(JUC) į JPY
¥0.221676
1 JUICE(JUC) į ARS
ARS$2.148146
1 JUICE(JUC) į RUB
0.127426
1 JUICE(JUC) į INR
0.13291512
1 JUICE(JUC) į IDR
Rp24.72130752
1 JUICE(JUC) į KRW
2.09443104
1 JUICE(JUC) į PHP
0.0862576
1 JUICE(JUC) į EGP
￡E.0.0725348
1 JUICE(JUC) į BRL
R$0.0081432
1 JUICE(JUC) į CAD
C$0.00208104
1 JUICE(JUC) į BDT
0.1836744
1 JUICE(JUC) į NGN
2.27450132
1 JUICE(JUC) į COP
$5.91371248
1 JUICE(JUC) į ZAR
R.0.02637492
1 JUICE(JUC) į UAH
0.06225024
1 JUICE(JUC) į VES
Bs0.235248
1 JUICE(JUC) į CLP
$1.449188
1 JUICE(JUC) į PKR
Rs0.42828708
1 JUICE(JUC) į KZT
0.81293264
1 JUICE(JUC) į THB
฿0.04793932
1 JUICE(JUC) į TWD
NT$0.04570748
1 JUICE(JUC) į AED
د.إ0.00553436
1 JUICE(JUC) į CHF
Fr0.00119132
1 JUICE(JUC) į HKD
HK$0.01173224
1 JUICE(JUC) į AMD
֏0.57622188
1 JUICE(JUC) į MAD
.د.م0.01361724
1 JUICE(JUC) į MXN
$0.0280488
1 JUICE(JUC) į SAR
ريال0.005655
1 JUICE(JUC) į PLN
0.00548912
1 JUICE(JUC) į RON
лв0.00652964
1 JUICE(JUC) į SEK
kr0.01408472
1 JUICE(JUC) į BGN
лв0.00251836
1 JUICE(JUC) į HUF
Ft0.50671816
1 JUICE(JUC) į CZK
0.03145688
1 JUICE(JUC) į KWD
د.ك0.00045994
1 JUICE(JUC) į ILS
0.00500656
1 JUICE(JUC) į AOA
Kz1.37968428
1 JUICE(JUC) į BHD
.د.ب0.000568516
1 JUICE(JUC) į BMD
$0.001508
1 JUICE(JUC) į DKK
kr0.00962104
1 JUICE(JUC) į HNL
L0.03952468
1 JUICE(JUC) į MUR
0.068614
1 JUICE(JUC) į NAD
$0.02651064
1 JUICE(JUC) į NOK
kr0.01497444
1 JUICE(JUC) į NZD
$0.00253344
1 JUICE(JUC) į PAB
B/.0.001508
1 JUICE(JUC) į PGK
K0.00639392
1 JUICE(JUC) į QAR
ر.ق0.00548912
1 JUICE(JUC) į RSD
дин.0.15104128

JUICE išteklius

Išsamesnei JUICE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JUICE

Kiek JUICE(JUC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUC kaina USD valiuta yra 0.001508USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUC į USD kaina?
Dabartinė JUC kaina USD valiuta yra $ 0.001508. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JUICE rinkos kapitalizacija?
JUC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUC apyvartoje?
JUC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUC kaina?
JUC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUC kaina?
JUC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra JUC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUC yra $ 0.00USD.
Ar JUC kaina šiais metais kils?
JUC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:18(UTC+8)

JUICE (JUC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

JUC-į-USD skaičiuoklė

Suma

JUC
JUC
USD
USD

1 JUC = 0.001508 USD

Prekiauti JUC

JUCUSDT
$0.001508
$0.001508$0.001508
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis