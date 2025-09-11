Daugiau apie JEWEL

JEWEL kaina(JEWEL)

1 JEWEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.03836
$0.03836
+8.02%1D
USD
JEWEL (JEWEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:30:08(UTC+8)

JEWEL (JEWEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03521
$ 0.03521
24 val. žemiausia
$ 0.03839
$ 0.03839
24 val. aukščiausia

$ 0.03521
$ 0.03521

$ 0.03839
$ 0.03839

$ 23.36459909812949
$ 23.36459909812949

$ 0.010132781636744387
$ 0.010132781636744387

+2.89%

+8.02%

+7.03%

+7.03%

JEWEL (JEWEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.03836. Per pastarąsias 24 valandas JEWEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03521 iki aukščiausios $ 0.03839 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JEWEL kaina yra $ 23.36459909812949, o žemiausia – $ 0.010132781636744387.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JEWEL per pastarąją valandą pasikeitė +2.89%, per 24 valandas – +8.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JEWEL (JEWEL) rinkos informacija

No.1505

$ 4.36M
$ 4.36M

$ 54.69K
$ 54.69K

$ 4.64M
$ 4.64M

113.54M
113.54M

121,010,985.61186135
121,010,985.61186135

NONE

Dabartinė JEWEL rinkos kapitalizacija yra $ 4.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.69K. JEWEL apyvartoje yra 113.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 121010985.61186135. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.64M

JEWEL (JEWEL) kainos istorija USD

Stebėkite JEWEL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0028481+8.02%
30 dienų$ -0.00216-5.34%
60 dienų$ -0.00186-4.63%
90 dienų$ -0.00092-2.35%
JEWEL kainos pokytis šiandien

Šiandien JEWEL užfiksuotas $ +0.0028481 (+8.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

JEWEL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00216 (-5.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

JEWEL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JEWEL rodiklis pasikeitė $ -0.00186 (-4.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

JEWEL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00092 (-2.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JEWEL (JEWEL) pokyčius?

Peržiūrėkite JEWEL kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JEWEL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JEWELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie JEWEL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JEWEL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

JEWEL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JEWEL (JEWEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JEWEL (JEWEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JEWEL prognozes.

Peržiūrėkite JEWEL kainos prognozę dabar!

JEWEL (JEWEL) Tokenomika

Supratimas apie JEWEL (JEWEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JEWELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti JEWEL (JEWEL)

Ieškote, kaip nusipirkti JEWEL? Viskas paprasta ir patogu! JEWEL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JEWEL į vietos valiutas

1 JEWEL(JEWEL) į VND
1,009.4434
1 JEWEL(JEWEL) į AUD
A$0.0579236
1 JEWEL(JEWEL) į GBP
0.0280028
1 JEWEL(JEWEL) į EUR
0.032606
1 JEWEL(JEWEL) į USD
$0.03836
1 JEWEL(JEWEL) į MYR
RM0.1618792
1 JEWEL(JEWEL) į TRY
1.5838844
1 JEWEL(JEWEL) į JPY
¥5.63892
1 JEWEL(JEWEL) į ARS
ARS$54.64382
1 JEWEL(JEWEL) į RUB
3.2774784
1 JEWEL(JEWEL) į INR
3.3860372
1 JEWEL(JEWEL) į IDR
Rp628.8523584
1 JEWEL(JEWEL) į KRW
53.42589
1 JEWEL(JEWEL) į PHP
2.1957264
1 JEWEL(JEWEL) į EGP
￡E.1.8485684
1 JEWEL(JEWEL) į BRL
R$0.207144
1 JEWEL(JEWEL) į CAD
C$0.0529368
1 JEWEL(JEWEL) į BDT
4.672248
1 JEWEL(JEWEL) į NGN
57.8580044
1 JEWEL(JEWEL) į COP
$150.4310416
1 JEWEL(JEWEL) į ZAR
R.0.6720672
1 JEWEL(JEWEL) į UAH
1.5835008
1 JEWEL(JEWEL) į VES
Bs5.98416
1 JEWEL(JEWEL) į CLP
$36.86396
1 JEWEL(JEWEL) į PKR
Rs10.8946236
1 JEWEL(JEWEL) į KZT
20.6791088
1 JEWEL(JEWEL) į THB
฿1.2206152
1 JEWEL(JEWEL) į TWD
NT$1.1630752
1 JEWEL(JEWEL) į AED
د.إ0.1407812
1 JEWEL(JEWEL) į CHF
Fr0.0303044
1 JEWEL(JEWEL) į HKD
HK$0.2984408
1 JEWEL(JEWEL) į AMD
֏14.6577396
1 JEWEL(JEWEL) į MAD
.د.م0.3463908
1 JEWEL(JEWEL) į MXN
$0.7142632
1 JEWEL(JEWEL) į SAR
ريال0.14385
1 JEWEL(JEWEL) į PLN
0.1396304
1 JEWEL(JEWEL) į RON
лв0.1660988
1 JEWEL(JEWEL) į SEK
kr0.3590496
1 JEWEL(JEWEL) į BGN
лв0.0640612
1 JEWEL(JEWEL) į HUF
Ft12.9069892
1 JEWEL(JEWEL) į CZK
0.8009568
1 JEWEL(JEWEL) į KWD
د.ك0.0116998
1 JEWEL(JEWEL) į ILS
0.1273552
1 JEWEL(JEWEL) į AOA
Kz34.9678252
1 JEWEL(JEWEL) į BHD
.د.ب0.01446172
1 JEWEL(JEWEL) į BMD
$0.03836
1 JEWEL(JEWEL) į DKK
kr0.2447368
1 JEWEL(JEWEL) į HNL
L1.0054156
1 JEWEL(JEWEL) į MUR
1.7476816
1 JEWEL(JEWEL) į NAD
$0.6743688
1 JEWEL(JEWEL) į NOK
kr0.3809148
1 JEWEL(JEWEL) į NZD
$0.0644448
1 JEWEL(JEWEL) į PAB
B/.0.03836
1 JEWEL(JEWEL) į PGK
K0.1626464
1 JEWEL(JEWEL) į QAR
ر.ق0.1396304
1 JEWEL(JEWEL) į RSD
дин.3.8432884

Išsamesnei JEWEL analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali JEWEL svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JEWEL

Kiek JEWEL(JEWEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JEWEL kaina USD valiuta yra 0.03836USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JEWEL į USD kaina?
Dabartinė JEWEL kaina USD valiuta yra $ 0.03836. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JEWEL rinkos kapitalizacija?
JEWEL rinkos kapitalizacija yra $ 4.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JEWEL apyvartoje?
JEWEL apyvartoje yra 113.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JEWEL kaina?
JEWEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 23.36459909812949USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JEWEL kaina?
JEWEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010132781636744387USD.
Kokia yra JEWEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JEWEL yra $ 54.69KUSD.
Ar JEWEL kaina šiais metais kils?
JEWEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JEWEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:30:08(UTC+8)

JEWEL (JEWEL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.03836
