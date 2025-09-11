JEWEL (JEWEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.03836. Per pastarąsias 24 valandas JEWEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03521 iki aukščiausios $ 0.03839 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JEWEL kaina yra $ 23.36459909812949, o žemiausia – $ 0.010132781636744387.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JEWEL per pastarąją valandą pasikeitė +2.89%, per 24 valandas – +8.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
JEWEL (JEWEL) rinkos informacija
No.1505
$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M
$ 54.69K
$ 54.69K$ 54.69K
$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M
113.54M
113.54M 113.54M
121,010,985.61186135
121,010,985.61186135 121,010,985.61186135
NONE
Dabartinė JEWEL rinkos kapitalizacija yra $ 4.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.69K. JEWEL apyvartoje yra 113.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 121010985.61186135. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.64M
JEWEL (JEWEL) kainos istorija USD
Stebėkite JEWEL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0028481
+8.02%
30 dienų
$ -0.00216
-5.34%
60 dienų
$ -0.00186
-4.63%
90 dienų
$ -0.00092
-2.35%
JEWEL kainos pokytis šiandien
Šiandien JEWEL užfiksuotas $ +0.0028481 (+8.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
JEWEL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00216 (-5.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
JEWEL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JEWEL rodiklis pasikeitė $ -0.00186 (-4.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
JEWEL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00092 (-2.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JEWEL (JEWEL) pokyčius?
JEWEL Token description:
DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!
Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use:
https://supply.defikingdoms.com/jewel
or
https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply
JEWEL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JEWEL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JEWEL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
JEWEL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos JEWEL (JEWEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JEWEL (JEWEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JEWEL prognozes.
Supratimas apie JEWEL (JEWEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JEWELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti JEWEL (JEWEL)
Ieškote, kaip nusipirkti JEWEL? Viskas paprasta ir patogu! JEWEL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.