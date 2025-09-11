Daugiau apie JEETS

JEETS Kainos informacija

JEETS Oficiali svetainė

JEETS Tokenomika

JEETS Kainų prognozė

JEETS Istorija

JEETS pirkimo vadovas

JEETSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

JEETS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

I m a Jeet logotipas

I m a Jeet kaina(JEETS)

1 JEETS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0030049
$0.0030049$0.0030049
-0.96%1D
USD
I m a Jeet (JEETS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:14:32(UTC+8)

I m a Jeet (JEETS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002978
$ 0.002978$ 0.002978
24 val. žemiausia
$ 0.0032983
$ 0.0032983$ 0.0032983
24 val. aukščiausia

$ 0.002978
$ 0.002978$ 0.002978

$ 0.0032983
$ 0.0032983$ 0.0032983

$ 0.003686606113946731
$ 0.003686606113946731$ 0.003686606113946731

$ 0.001265723808883623
$ 0.001265723808883623$ 0.001265723808883623

-0.68%

-0.96%

-13.67%

-13.67%

I m a Jeet (JEETS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0029825. Per pastarąsias 24 valandas JEETS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002978 iki aukščiausios $ 0.0032983 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JEETS kaina yra $ 0.003686606113946731, o žemiausia – $ 0.001265723808883623.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JEETS per pastarąją valandą pasikeitė -0.68%, per 24 valandas – -0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

I m a Jeet (JEETS) rinkos informacija

No.1685

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

$ 250.85K
$ 250.85K$ 250.85K

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

999.99M
999.99M 999.99M

999,997,498.3
999,997,498.3 999,997,498.3

999,990,748.260046
999,990,748.260046 999,990,748.260046

99.99%

SOL

Dabartinė I m a Jeet rinkos kapitalizacija yra $ 2.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 250.85K. JEETS apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999990748.260046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.98M

I m a Jeet (JEETS) kainos istorija USD

Stebėkite I m a Jeet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000029127-0.96%
30 dienų$ +0.0009045+43.52%
60 dienų$ +0.0014919+100.08%
90 dienų$ +0.0022198+291.04%
I m a Jeet kainos pokytis šiandien

Šiandien JEETS užfiksuotas $ -0.000029127 (-0.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

I m a Jeet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0009045 (+43.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

I m a Jeet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JEETS rodiklis pasikeitė $ +0.0014919 (+100.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

I m a Jeet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0022198 (+291.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir I m a Jeet (JEETS) pokyčius?

Peržiūrėkite I m a Jeet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra I m a Jeet (JEETS)

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

I m a Jeet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų I m a Jeet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JEETSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie I m a Jeet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti I m a Jeet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

I m a Jeet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos I m a Jeet (JEETS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų I m a Jeet (JEETS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes I m a Jeet prognozes.

Peržiūrėkite I m a Jeet kainos prognozę dabar!

I m a Jeet (JEETS) Tokenomika

Supratimas apie I m a Jeet (JEETS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JEETSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti I m a Jeet (JEETS)

Ieškote, kaip nusipirkti I m a Jeet? Viskas paprasta ir patogu! I m a Jeet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JEETS į vietos valiutas

1 I m a Jeet(JEETS) į VND
78.4844875
1 I m a Jeet(JEETS) į AUD
A$0.004503575
1 I m a Jeet(JEETS) į GBP
0.002177225
1 I m a Jeet(JEETS) į EUR
0.002535125
1 I m a Jeet(JEETS) į USD
$0.0029825
1 I m a Jeet(JEETS) į MYR
RM0.01258615
1 I m a Jeet(JEETS) į TRY
0.1231176
1 I m a Jeet(JEETS) į JPY
¥0.4384275
1 I m a Jeet(JEETS) į ARS
ARS$4.24857125
1 I m a Jeet(JEETS) į RUB
0.25202125
1 I m a Jeet(JEETS) į INR
0.26287755
1 I m a Jeet(JEETS) į IDR
Rp48.8934348
1 I m a Jeet(JEETS) į KRW
4.1423346
1 I m a Jeet(JEETS) į PHP
0.170599
1 I m a Jeet(JEETS) į EGP
￡E.0.14345825
1 I m a Jeet(JEETS) į BRL
R$0.0161055
1 I m a Jeet(JEETS) į CAD
C$0.00411585
1 I m a Jeet(JEETS) į BDT
0.3632685
1 I m a Jeet(JEETS) į NGN
4.498474925
1 I m a Jeet(JEETS) į COP
$11.6960527
1 I m a Jeet(JEETS) į ZAR
R.0.052163925
1 I m a Jeet(JEETS) į UAH
0.1231176
1 I m a Jeet(JEETS) į VES
Bs0.46527
1 I m a Jeet(JEETS) į CLP
$2.8661825
1 I m a Jeet(JEETS) į PKR
Rs0.847059825
1 I m a Jeet(JEETS) į KZT
1.6078061
1 I m a Jeet(JEETS) į THB
฿0.094813675
1 I m a Jeet(JEETS) į TWD
NT$0.090399575
1 I m a Jeet(JEETS) į AED
د.إ0.010945775
1 I m a Jeet(JEETS) į CHF
Fr0.002356175
1 I m a Jeet(JEETS) į HKD
HK$0.02320385
1 I m a Jeet(JEETS) į AMD
֏1.139643075
1 I m a Jeet(JEETS) į MAD
.د.م0.026931975
1 I m a Jeet(JEETS) į MXN
$0.0554745
1 I m a Jeet(JEETS) į SAR
ريال0.011184375
1 I m a Jeet(JEETS) į PLN
0.0108563
1 I m a Jeet(JEETS) į RON
лв0.012914225
1 I m a Jeet(JEETS) į SEK
kr0.02785655
1 I m a Jeet(JEETS) į BGN
лв0.004980775
1 I m a Jeet(JEETS) į HUF
Ft1.00217965
1 I m a Jeet(JEETS) į CZK
0.06221495
1 I m a Jeet(JEETS) į KWD
د.ك0.0009096625
1 I m a Jeet(JEETS) į ILS
0.0099019
1 I m a Jeet(JEETS) į AOA
Kz2.728719075
1 I m a Jeet(JEETS) į BHD
.د.ب0.0011244025
1 I m a Jeet(JEETS) į BMD
$0.0029825
1 I m a Jeet(JEETS) į DKK
kr0.01902835
1 I m a Jeet(JEETS) į HNL
L0.078171325
1 I m a Jeet(JEETS) į MUR
0.13570375
1 I m a Jeet(JEETS) į NAD
$0.05243235
1 I m a Jeet(JEETS) į NOK
kr0.029616225
1 I m a Jeet(JEETS) į NZD
$0.0050106
1 I m a Jeet(JEETS) į PAB
B/.0.0029825
1 I m a Jeet(JEETS) į PGK
K0.0126458
1 I m a Jeet(JEETS) į QAR
ر.ق0.0108563
1 I m a Jeet(JEETS) į RSD
дин.0.2987272

I m a Jeet išteklius

Išsamesnei I m a Jeet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali I m a Jeet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie I m a Jeet

Kiek I m a Jeet(JEETS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JEETS kaina USD valiuta yra 0.0029825USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JEETS į USD kaina?
Dabartinė JEETS kaina USD valiuta yra $ 0.0029825. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra I m a Jeet rinkos kapitalizacija?
JEETS rinkos kapitalizacija yra $ 2.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JEETS apyvartoje?
JEETS apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JEETS kaina?
JEETS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003686606113946731USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JEETS kaina?
JEETS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001265723808883623USD.
Kokia yra JEETS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JEETS yra $ 250.85KUSD.
Ar JEETS kaina šiais metais kils?
JEETS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JEETS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:14:32(UTC+8)

I m a Jeet (JEETS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

JEETS-į-USD skaičiuoklė

Suma

JEETS
JEETS
USD
USD

1 JEETS = 0.0029825 USD

Prekiauti JEETS

JEETSUSDT
$0.0030049
$0.0030049$0.0030049
-0.96%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis