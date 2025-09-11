Islamic Coin (ISLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01958. Per pastarąsias 24 valandas ISLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0187 iki aukščiausios $ 0.02 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISLM kaina yra $ 0.08164389016452497, o žemiausia – $ 0.019782608927952968.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISLM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Islamic Coin (ISLM) rinkos informacija
$ 40.90M
$ 42.13K
$ 396.14M
2.09B
20,232,066,031.792397
Dabartinė Islamic Coin rinkos kapitalizacija yra $ 40.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.13K. ISLM apyvartoje yra 2.09B vienetų, o bendras kiekis siekia 20232066031.792397. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 396.14M
Islamic Coin (ISLM) kainos istorija USD
Stebėkite Islamic Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00013
-0.66%
30 dienų
$ -0.00239
-10.88%
60 dienų
$ -0.00708
-26.56%
90 dienų
$ -0.00846
-30.18%
Islamic Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien ISLM užfiksuotas $ -0.00013 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Islamic Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00239 (-10.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Islamic Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ISLM rodiklis pasikeitė $ -0.00708 (-26.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Islamic Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00846 (-30.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Islamic Coin (ISLM) pokyčius?
Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.
Islamic Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Islamic Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ISLMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Islamic Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Islamic Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Islamic Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Islamic Coin (ISLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Islamic Coin (ISLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Islamic Coin prognozes.
Supratimas apie Islamic Coin (ISLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Islamic Coin (ISLM)
Ieškote, kaip nusipirkti Islamic Coin? Viskas paprasta ir patogu! Islamic Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.