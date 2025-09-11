Daugiau apie ISK

ISKRA Token (ISK) kainos grafikas realiu laiku
ISKRA Token (ISK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373
24 val. žemiausia
$ 0.00384
$ 0.00384$ 0.00384
24 val. aukščiausia

$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373

$ 0.00384
$ 0.00384$ 0.00384

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682$ 0.6174141988689682

$ 0.003558451112001086
$ 0.003558451112001086$ 0.003558451112001086

+1.05%

+1.05%

+4.06%

+4.06%

ISKRA Token (ISK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00384. Per pastarąsias 24 valandas ISK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00373 iki aukščiausios $ 0.00384 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISK kaina yra $ 0.6174141988689682, o žemiausia – $ 0.003558451112001086.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISK per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ISKRA Token (ISK) rinkos informacija

No.2010

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 482.65
$ 482.65$ 482.65

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

383.17M
383.17M 383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

38.31%

BASE

Dabartinė ISKRA Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 482.65. ISK apyvartoje yra 383.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 996852899.71. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.84M

ISKRA Token (ISK) kainos istorija USD

Stebėkite ISKRA Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000399+1.05%
30 dienų$ -0.00022-5.42%
60 dienų$ -0.00071-15.61%
90 dienų$ -0.00226-37.05%
ISKRA Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ISK užfiksuotas $ +0.0000399 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ISKRA Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00022 (-5.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ISKRA Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ISK rodiklis pasikeitė $ -0.00071 (-15.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ISKRA Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00226 (-37.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ISKRA Token (ISK) pokyčius?

Peržiūrėkite ISKRA Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ISKRA Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ISKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ISKRA Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ISKRA Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ISKRA Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ISKRA Token (ISK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ISKRA Token (ISK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ISKRA Token prognozes.

Peržiūrėkite ISKRA Token kainos prognozę dabar!

ISKRA Token (ISK) Tokenomika

Supratimas apie ISKRA Token (ISK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ISKRA Token (ISK)

Ieškote, kaip nusipirkti ISKRA Token? Viskas paprasta ir patogu! ISKRA Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ISK į vietos valiutas

ISKRA Token išteklius

Išsamesnei ISKRA Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ISKRA Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ISKRA Token

Kiek ISKRA Token(ISK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ISK kaina USD valiuta yra 0.00384USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ISK į USD kaina?
Dabartinė ISK kaina USD valiuta yra $ 0.00384. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ISKRA Token rinkos kapitalizacija?
ISK rinkos kapitalizacija yra $ 1.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ISK apyvartoje?
ISK apyvartoje yra 383.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ISK kaina?
ISK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6174141988689682USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ISK kaina?
ISK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003558451112001086USD.
Kokia yra ISK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ISK yra $ 482.65USD.
Ar ISK kaina šiais metais kils?
ISK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ISK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ISKRA Token (ISK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

