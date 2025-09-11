ISKRA Token (ISK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00384. Per pastarąsias 24 valandas ISK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00373 iki aukščiausios $ 0.00384 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISK kaina yra $ 0.6174141988689682, o žemiausia – $ 0.003558451112001086.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISK per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ISKRA Token (ISK) rinkos informacija
No.2010
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
$ 482.65
$ 482.65$ 482.65
$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M
383.17M
383.17M 383.17M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71
38.31%
BASE
Dabartinė ISKRA Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 482.65. ISK apyvartoje yra 383.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 996852899.71. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.84M
ISKRA Token (ISK) kainos istorija USD
Stebėkite ISKRA Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000399
+1.05%
30 dienų
$ -0.00022
-5.42%
60 dienų
$ -0.00071
-15.61%
90 dienų
$ -0.00226
-37.05%
ISKRA Token kainos pokytis šiandien
Šiandien ISK užfiksuotas $ +0.0000399 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ISKRA Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00022 (-5.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ISKRA Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ISK rodiklis pasikeitė $ -0.00071 (-15.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ISKRA Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00226 (-37.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ISKRA Token (ISK) pokyčius?
Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.
ISKRA Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ISKRA Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ISKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ISKRA Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ISKRA Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ISKRA Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ISKRA Token (ISK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ISKRA Token (ISK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ISKRA Token prognozes.
Supratimas apie ISKRA Token (ISK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ISKRA Token (ISK)
Ieškote, kaip nusipirkti ISKRA Token? Viskas paprasta ir patogu! ISKRA Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
