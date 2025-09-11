Daugiau apie IRISVIRTUAL

IRIS by Virtuals kaina(IRISVIRTUAL)

$0.004589
$0.004589
-13.96%1D
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:37(UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kainos informacija (USD)

$ 0.004575
$ 0.004575
$ 0.005554
$ 0.005554
$ 0.004575
$ 0.004575

$ 0.005554
$ 0.005554

--
----

--
----

+0.04%

-13.96%

-14.03%

-14.03%

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00459. Per pastarąsias 24 valandas IRISVIRTUAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004575 iki aukščiausios $ 0.005554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IRISVIRTUAL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IRISVIRTUAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -13.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) rinkos informacija

--
----

$ 54.88K
$ 54.88K

$ 4.59M
$ 4.59M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Dabartinė IRIS by Virtuals rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.88K. IRISVIRTUAL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.59M

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kainos istorija USD

Stebėkite IRIS by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00074457-13.96%
30 dienų$ -0.004097-47.17%
60 dienų$ -0.005756-55.64%
90 dienų$ -0.04687-91.09%
IRIS by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien IRISVIRTUAL užfiksuotas $ -0.00074457 (-13.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IRIS by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004097 (-47.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IRIS by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IRISVIRTUAL rodiklis pasikeitė $ -0.005756 (-55.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IRIS by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04687 (-91.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) pokyčius?

Peržiūrėkite IRIS by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

IRIS by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IRIS by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IRISVIRTUALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IRIS by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IRIS by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IRIS by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IRIS by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite IRIS by Virtuals kainos prognozę dabar!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomika

Supratimas apie IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IRISVIRTUALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Ieškote, kaip nusipirkti IRIS by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! IRIS by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IRISVIRTUAL į vietos valiutas

1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į VND
120.78585
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į AUD
A$0.0069309
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į GBP
0.0033507
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į EUR
0.0039015
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į USD
$0.00459
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į MYR
RM0.0193698
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į TRY
0.1894752
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į JPY
¥0.67473
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į ARS
ARS$6.538455
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į RUB
0.387855
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į INR
0.4045626
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į IDR
Rp75.2458896
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į KRW
6.3749592
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į PHP
0.262548
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į EGP
￡E.0.220779
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į BRL
R$0.024786
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į CAD
C$0.0063342
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į BDT
0.559062
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į NGN
6.9230511
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į COP
$17.9999604
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į ZAR
R.0.0802791
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į UAH
0.1894752
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į VES
Bs0.71604
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į CLP
$4.41099
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į PKR
Rs1.3036059
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į KZT
2.4743772
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į THB
฿0.1459161
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į TWD
NT$0.1391229
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į AED
د.إ0.0168453
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į CHF
Fr0.0036261
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į HKD
HK$0.0357102
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į AMD
֏1.7538849
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į MAD
.د.م0.0414477
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į MXN
$0.085374
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į SAR
ريال0.0172125
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į PLN
0.0167076
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į RON
лв0.0198747
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į SEK
kr0.0428706
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į BGN
лв0.0076653
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į HUF
Ft1.5423318
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į CZK
0.0957474
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į KWD
د.ك0.00139995
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į ILS
0.0152388
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į AOA
Kz4.1994369
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į BHD
.د.ب0.00173043
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į BMD
$0.00459
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į DKK
kr0.0292842
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į HNL
L0.1203039
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į MUR
0.208845
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į NAD
$0.0806922
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į NOK
kr0.0455787
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į NZD
$0.0077112
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į PAB
B/.0.00459
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į PGK
K0.0194616
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į QAR
ر.ق0.0167076
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) į RSD
дин.0.4597344

IRIS by Virtuals išteklius

Išsamesnei IRIS by Virtuals analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IRIS by Virtuals svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IRIS by Virtuals

Kiek IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IRISVIRTUAL kaina USD valiuta yra 0.00459USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IRISVIRTUAL į USD kaina?
Dabartinė IRISVIRTUAL kaina USD valiuta yra $ 0.00459. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IRIS by Virtuals rinkos kapitalizacija?
IRISVIRTUAL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IRISVIRTUAL apyvartoje?
IRISVIRTUAL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IRISVIRTUAL kaina?
IRISVIRTUAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IRISVIRTUAL kaina?
IRISVIRTUAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra IRISVIRTUAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IRISVIRTUAL yra $ 54.88KUSD.
Ar IRISVIRTUAL kaina šiais metais kils?
IRISVIRTUAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IRISVIRTUAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:37(UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 IRISVIRTUAL = 0.00459 USD

