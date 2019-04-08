IRISnet (IRIS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIRISnet (IRIS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

Oficiali svetainė:
https://www.irisnet.org/
Baltoji knyga:
https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html
Blokų naršyklė:
https://irishub.iobscan.io/#/home

IRISnet (IRIS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius IRISnet (IRIS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.93M
Bendra pasiūla:
$ 2.12B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.61B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.55M
Visų laikų rekordas:
$ 0.31584
Visų laikų minimumas:
$ 0.000234721767649552
Dabartinė kaina:
$ 0.0012
IRISnet (IRIS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti IRISnet (IRIS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IRIS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek IRIS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate IRIS tokenomiką, galite peržiūrėti IRIS tokeno kainą realiuoju laiku!

