Charged Particles (IONX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001686. Per pastarąsias 24 valandas IONX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001593 iki aukščiausios $ 0.001686 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IONX kaina yra $ 2.74840838, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IONX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +5.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Charged Particles (IONX) rinkos informacija
Dabartinė Charged Particles rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.90. IONX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.60K
Charged Particles (IONX) kainos istorija USD
Stebėkite Charged Particles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00008592
+5.37%
30 dienų
$ +0.00018
+11.95%
60 dienų
$ +0.000457
+37.18%
90 dienų
$ -0.000247
-12.78%
Charged Particles kainos pokytis šiandien
Šiandien IONX užfiksuotas $ +0.00008592 (+5.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Charged Particles 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00018 (+11.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Charged Particles 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IONX rodiklis pasikeitė $ +0.000457 (+37.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Charged Particles 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000247 (-12.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Charged Particles (IONX) pokyčius?
Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.
Charged Particles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Charged Particles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti IONXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Charged Particles mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Charged Particles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Charged Particles kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Charged Particles (IONX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Charged Particles (IONX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Charged Particles prognozes.
Supratimas apie Charged Particles (IONX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IONXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Charged Particles (IONX)
Ieškote, kaip nusipirkti Charged Particles? Viskas paprasta ir patogu! Charged Particles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
