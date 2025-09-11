Daugiau apie IONX

Charged Particles kaina(IONX)

$0.001686
+5.37%1D
Charged Particles (IONX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:31(UTC+8)

Charged Particles (IONX) kainos informacija (USD)

$ 0.001593
24 val. žemiausia
$ 0.001686
24 val. aukščiausia

$ 0.001593
$ 0.001686
$ 2.74840838
$ 0
0.00%

+5.37%

-3.44%

-3.44%

Charged Particles (IONX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001686. Per pastarąsias 24 valandas IONX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001593 iki aukščiausios $ 0.001686 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IONX kaina yra $ 2.74840838, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IONX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +5.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Charged Particles (IONX) rinkos informacija

No.4856

$ 0.00
$ 21.90
$ 168.60K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Charged Particles rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.90. IONX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.60K

Charged Particles (IONX) kainos istorija USD

Stebėkite Charged Particles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00008592+5.37%
30 dienų$ +0.00018+11.95%
60 dienų$ +0.000457+37.18%
90 dienų$ -0.000247-12.78%
Charged Particles kainos pokytis šiandien

Šiandien IONX užfiksuotas $ +0.00008592 (+5.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Charged Particles 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00018 (+11.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Charged Particles 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IONX rodiklis pasikeitė $ +0.000457 (+37.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Charged Particles 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000247 (-12.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Charged Particles (IONX) pokyčius?

Peržiūrėkite Charged Particles kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Charged Particles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IONXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Charged Particles mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Charged Particles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Charged Particles kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Charged Particles (IONX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Charged Particles (IONX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Charged Particles prognozes.

Peržiūrėkite Charged Particles kainos prognozę dabar!

Charged Particles (IONX) Tokenomika

Supratimas apie Charged Particles (IONX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IONXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Charged Particles (IONX)

Ieškote, kaip nusipirkti Charged Particles? Viskas paprasta ir patogu! Charged Particles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IONX į vietos valiutas

Charged Particles išteklius

Išsamesnei Charged Particles analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Charged Particles

Kiek Charged Particles(IONX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IONX kaina USD valiuta yra 0.001686USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IONX į USD kaina?
Dabartinė IONX kaina USD valiuta yra $ 0.001686. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Charged Particles rinkos kapitalizacija?
IONX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IONX apyvartoje?
IONX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IONX kaina?
IONX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.74840838USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IONX kaina?
IONX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IONX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IONX yra $ 21.90USD.
Ar IONX kaina šiais metais kils?
IONX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IONX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:31(UTC+8)

Charged Particles (IONX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

