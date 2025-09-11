Daugiau apie INTR

Interlay logotipas

Interlay kaina(INTR)

1 INTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.001536
-7.41%1D
USD
Interlay (INTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:06(UTC+8)

Interlay (INTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001509
24 val. žemiausia
$ 0.0019
24 val. aukščiausia

$ 0.001509
$ 0.0019
$ 0.15971427645110478
$ 0.001354349578774946
+0.92%

-7.41%

-10.27%

-10.27%

Interlay (INTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001529. Per pastarąsias 24 valandas INTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001509 iki aukščiausios $ 0.0019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INTR kaina yra $ 0.15971427645110478, o žemiausia – $ 0.001354349578774946.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.92%, per 24 valandas – -7.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Interlay (INTR) rinkos informacija

No.3033

$ 102.47K
$ 55.65K
$ 1.53M
67.02M
1,000,000,000
INTR

Dabartinė Interlay rinkos kapitalizacija yra $ 102.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.65K. INTR apyvartoje yra 67.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.53M

Interlay (INTR) kainos istorija USD

Stebėkite Interlay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012293-7.41%
30 dienų$ -0.000982-39.11%
60 dienų$ -0.0009-37.06%
90 dienų$ -0.0012-43.98%
Interlay kainos pokytis šiandien

Šiandien INTR užfiksuotas $ -0.00012293 (-7.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Interlay 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000982 (-39.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Interlay 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INTR rodiklis pasikeitė $ -0.0009 (-37.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Interlay 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0012 (-43.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Interlay (INTR) pokyčius?

Peržiūrėkite Interlay kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Interlay (INTR)

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

Interlay galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Interlay investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Interlay mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Interlay, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Interlay kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Interlay (INTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Interlay (INTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Interlay prognozes.

Peržiūrėkite Interlay kainos prognozę dabar!

Interlay (INTR) Tokenomika

Supratimas apie Interlay (INTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Interlay (INTR)

Ieškote, kaip nusipirkti Interlay? Viskas paprasta ir patogu! Interlay lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INTR į vietos valiutas

1 Interlay(INTR) į VND
40.235635
1 Interlay(INTR) į AUD
A$0.00230879
1 Interlay(INTR) į GBP
0.00111617
1 Interlay(INTR) į EUR
0.00129965
1 Interlay(INTR) į USD
$0.001529
1 Interlay(INTR) į MYR
RM0.00645238
1 Interlay(INTR) į TRY
0.06311712
1 Interlay(INTR) į JPY
¥0.224763
1 Interlay(INTR) į ARS
ARS$2.1780605
1 Interlay(INTR) į RUB
0.1292005
1 Interlay(INTR) į INR
0.13490367
1 Interlay(INTR) į IDR
Rp25.06556976
1 Interlay(INTR) į KRW
2.12656378
1 Interlay(INTR) į PHP
0.08753525
1 Interlay(INTR) į EGP
￡E.0.07359077
1 Interlay(INTR) į BRL
R$0.0082566
1 Interlay(INTR) į CAD
C$0.00211002
1 Interlay(INTR) į BDT
0.1862322
1 Interlay(INTR) į NGN
2.30617541
1 Interlay(INTR) į COP
$5.99606524
1 Interlay(INTR) į ZAR
R.0.02677279
1 Interlay(INTR) į UAH
0.06311712
1 Interlay(INTR) į VES
Bs0.238524
1 Interlay(INTR) į CLP
$1.469369
1 Interlay(INTR) į PKR
Rs0.43425129
1 Interlay(INTR) į KZT
0.82425332
1 Interlay(INTR) į THB
฿0.04865278
1 Interlay(INTR) į TWD
NT$0.04638986
1 Interlay(INTR) į AED
د.إ0.00561143
1 Interlay(INTR) į CHF
Fr0.00120791
1 Interlay(INTR) į HKD
HK$0.01189562
1 Interlay(INTR) į AMD
֏0.58424619
1 Interlay(INTR) į MAD
.د.م0.01380687
1 Interlay(INTR) į MXN
$0.0284394
1 Interlay(INTR) į SAR
ريال0.00573375
1 Interlay(INTR) į PLN
0.00556556
1 Interlay(INTR) į RON
лв0.00663586
1 Interlay(INTR) į SEK
kr0.01431144
1 Interlay(INTR) į BGN
лв0.00255343
1 Interlay(INTR) į HUF
Ft0.51429444
1 Interlay(INTR) į CZK
0.03191023
1 Interlay(INTR) į KWD
د.ك0.000466345
1 Interlay(INTR) į ILS
0.00509157
1 Interlay(INTR) į AOA
Kz1.39379053
1 Interlay(INTR) į BHD
.د.ب0.000576433
1 Interlay(INTR) į BMD
$0.001529
1 Interlay(INTR) į DKK
kr0.00975502
1 Interlay(INTR) į HNL
L0.04007509
1 Interlay(INTR) į MUR
0.06966124
1 Interlay(INTR) į NAD
$0.02687982
1 Interlay(INTR) į NOK
kr0.01519826
1 Interlay(INTR) į NZD
$0.00256872
1 Interlay(INTR) į PAB
B/.0.001529
1 Interlay(INTR) į PGK
K0.00648296
1 Interlay(INTR) į QAR
ر.ق0.00556556
1 Interlay(INTR) į RSD
дин.0.15322109

Interlay išteklius

Išsamesnei Interlay analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Interlay svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Interlay

Kiek Interlay(INTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INTR kaina USD valiuta yra 0.001529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INTR į USD kaina?
Dabartinė INTR kaina USD valiuta yra $ 0.001529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Interlay rinkos kapitalizacija?
INTR rinkos kapitalizacija yra $ 102.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INTR apyvartoje?
INTR apyvartoje yra 67.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INTR kaina?
INTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15971427645110478USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INTR kaina?
INTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001354349578774946USD.
Kokia yra INTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INTR yra $ 55.65KUSD.
Ar INTR kaina šiais metais kils?
INTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Interlay (INTR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius.

