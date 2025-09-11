Interlay (INTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001529. Per pastarąsias 24 valandas INTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001509 iki aukščiausios $ 0.0019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INTR kaina yra $ 0.15971427645110478, o žemiausia – $ 0.001354349578774946.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.92%, per 24 valandas – -7.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Interlay (INTR) rinkos informacija
No.3033
$ 102.47K
$ 102.47K$ 102.47K
$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
67.02M
67.02M 67.02M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
INTR
Dabartinė Interlay rinkos kapitalizacija yra $ 102.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.65K. INTR apyvartoje yra 67.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.53M
Interlay (INTR) kainos istorija USD
Stebėkite Interlay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00012293
-7.41%
30 dienų
$ -0.000982
-39.11%
60 dienų
$ -0.0009
-37.06%
90 dienų
$ -0.0012
-43.98%
Interlay kainos pokytis šiandien
Šiandien INTR užfiksuotas $ -0.00012293 (-7.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Interlay 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000982 (-39.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Interlay 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INTR rodiklis pasikeitė $ -0.0009 (-37.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Interlay 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0012 (-43.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Interlay (INTR) pokyčius?
Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.
Interlay galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Interlay investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti INTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Interlay mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Interlay, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Interlay kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Interlay (INTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Interlay (INTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Interlay prognozes.
Supratimas apie Interlay (INTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Interlay (INTR)
Ieškote, kaip nusipirkti Interlay? Viskas paprasta ir patogu! Interlay lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.