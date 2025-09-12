Daugiau apie INFOFI

WAGMI HUB logotipas

WAGMI HUB kaina(INFOFI)

1 INFOFI į USD – tiesioginė kaina:

WAGMI HUB (INFOFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:22:44(UTC+8)

WAGMI HUB (INFOFI) kainos informacija (USD)

WAGMI HUB (INFOFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002078. Per pastarąsias 24 valandas INFOFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001612 iki aukščiausios $ 0.0002949 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INFOFI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INFOFI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +20.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WAGMI HUB (INFOFI) rinkos informacija

Dabartinė WAGMI HUB rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.12K. INFOFI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 207.80K

WAGMI HUB (INFOFI) kainos istorija USD

Stebėkite WAGMI HUB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000034893+20.18%
30 dienų$ -0.0001512-42.12%
60 dienų$ -0.0004742-69.54%
90 dienų$ -0.0012922-86.15%
WAGMI HUB kainos pokytis šiandien

Šiandien INFOFI užfiksuotas $ +0.000034893 (+20.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WAGMI HUB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001512 (-42.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WAGMI HUB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INFOFI rodiklis pasikeitė $ -0.0004742 (-69.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WAGMI HUB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0012922 (-86.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WAGMI HUB (INFOFI) pokyčius?

Peržiūrėkite WAGMI HUB kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WAGMI HUB (INFOFI)

WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names.

WAGMI HUB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WAGMI HUB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INFOFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WAGMI HUB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WAGMI HUB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WAGMI HUB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WAGMI HUB (INFOFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAGMI HUB (INFOFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAGMI HUB prognozes.

Peržiūrėkite WAGMI HUB kainos prognozę dabar!

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomika

Supratimas apie WAGMI HUB (INFOFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INFOFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WAGMI HUB (INFOFI)

Ieškote, kaip nusipirkti WAGMI HUB? Viskas paprasta ir patogu! WAGMI HUB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INFOFI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WAGMI HUB

Kiek WAGMI HUB(INFOFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INFOFI kaina USD valiuta yra 0.0002078USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INFOFI į USD kaina?
Dabartinė INFOFI kaina USD valiuta yra $ 0.0002078. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WAGMI HUB rinkos kapitalizacija?
INFOFI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INFOFI apyvartoje?
INFOFI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INFOFI kaina?
INFOFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INFOFI kaina?
INFOFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra INFOFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INFOFI yra $ 32.12KUSD.
Ar INFOFI kaina šiais metais kils?
INFOFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INFOFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:22:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

