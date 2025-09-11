Daugiau apie IFR

Inferium AI logotipas

Inferium AI kaina(IFR)

1 IFR į USD – tiesioginė kaina:

-3.53%1D
USD
Inferium AI (IFR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:16:32(UTC+8)

Inferium AI (IFR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.00312
$ 0.00312$ 0.00312
24 val. aukščiausia

0.00%

-3.53%

-10.98%

-10.98%

Inferium AI (IFR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003. Per pastarąsias 24 valandas IFR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003 iki aukščiausios $ 0.00312 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IFR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IFR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Inferium AI (IFR) rinkos informacija

BASE

Dabartinė Inferium AI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.43K. IFR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 750.00K

Inferium AI (IFR) kainos istorija USD

Stebėkite Inferium AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001098-3.53%
30 dienų$ -0.00311-50.91%
60 dienų$ -0.01313-81.41%
90 dienų$ -0.02361-88.73%
Inferium AI kainos pokytis šiandien

Šiandien IFR užfiksuotas $ -0.0001098 (-3.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Inferium AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00311 (-50.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Inferium AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IFR rodiklis pasikeitė $ -0.01313 (-81.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Inferium AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02361 (-88.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Inferium AI (IFR) pokyčius?

Peržiūrėkite Inferium AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Inferium AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IFRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Inferium AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Inferium AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Inferium AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Inferium AI (IFR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inferium AI (IFR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inferium AI prognozes.

Peržiūrėkite Inferium AI kainos prognozę dabar!

Inferium AI (IFR) Tokenomika

Supratimas apie Inferium AI (IFR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IFRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Inferium AI (IFR)

Ieškote, kaip nusipirkti Inferium AI? Viskas paprasta ir patogu! Inferium AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IFR į vietos valiutas

1 Inferium AI(IFR) į VND
78.945
1 Inferium AI(IFR) į AUD
A$0.00453
1 Inferium AI(IFR) į GBP
0.00219
1 Inferium AI(IFR) į EUR
0.00255
1 Inferium AI(IFR) į MYR
RM0.01266
1 Inferium AI(IFR) į TRY
0.12384
1 Inferium AI(IFR) į JPY
¥0.441
1 Inferium AI(IFR) į ARS
ARS$4.2735
1 Inferium AI(IFR) į RUB
0.2535
1 Inferium AI(IFR) į INR
0.26469
1 Inferium AI(IFR) į IDR
Rp49.18032
1 Inferium AI(IFR) į KRW
4.17246
1 Inferium AI(IFR) į PHP
0.17175
1 Inferium AI(IFR) į EGP
￡E.0.14439
1 Inferium AI(IFR) į BRL
R$0.0162
1 Inferium AI(IFR) į CAD
C$0.00414
1 Inferium AI(IFR) į BDT
0.3654
1 Inferium AI(IFR) į NGN
4.52487
1 Inferium AI(IFR) į COP
$11.76468
1 Inferium AI(IFR) į ZAR
R.0.05253
1 Inferium AI(IFR) į UAH
0.12384
1 Inferium AI(IFR) į VES
Bs0.468
1 Inferium AI(IFR) į CLP
$2.883
1 Inferium AI(IFR) į PKR
Rs0.85203
1 Inferium AI(IFR) į KZT
1.61724
1 Inferium AI(IFR) į THB
฿0.09546
1 Inferium AI(IFR) į TWD
NT$0.09102
1 Inferium AI(IFR) į AED
د.إ0.01101
1 Inferium AI(IFR) į CHF
Fr0.00237
1 Inferium AI(IFR) į HKD
HK$0.02334
1 Inferium AI(IFR) į AMD
֏1.14633
1 Inferium AI(IFR) į MAD
.د.م0.02709
1 Inferium AI(IFR) į MXN
$0.0558
1 Inferium AI(IFR) į SAR
ريال0.01125
1 Inferium AI(IFR) į PLN
0.01092
1 Inferium AI(IFR) į RON
лв0.01302
1 Inferium AI(IFR) į SEK
kr0.02808
1 Inferium AI(IFR) į BGN
лв0.00501
1 Inferium AI(IFR) į HUF
Ft1.00908
1 Inferium AI(IFR) į CZK
0.06261
1 Inferium AI(IFR) į KWD
د.ك0.000915
1 Inferium AI(IFR) į ILS
0.00999
1 Inferium AI(IFR) į AOA
Kz2.73471
1 Inferium AI(IFR) į BHD
.د.ب0.001131
1 Inferium AI(IFR) į BMD
1 Inferium AI(IFR) į DKK
kr0.01914
1 Inferium AI(IFR) į HNL
L0.07863
1 Inferium AI(IFR) į MUR
0.13668
1 Inferium AI(IFR) į NAD
$0.05274
1 Inferium AI(IFR) į NOK
kr0.02982
1 Inferium AI(IFR) į NZD
$0.00504
1 Inferium AI(IFR) į PAB
1 Inferium AI(IFR) į PGK
K0.01272
1 Inferium AI(IFR) į QAR
ر.ق0.01092
1 Inferium AI(IFR) į RSD
дин.0.30063

Inferium AI išteklius

Išsamesnei Inferium AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Inferium AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Inferium AI

Kiek Inferium AI(IFR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IFR kaina USD valiuta yra 0.003USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IFR į USD kaina?
Dabartinė IFR kaina USD valiuta yra $ 0.003. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Inferium AI rinkos kapitalizacija?
IFR rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IFR apyvartoje?
IFR apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IFR kaina?
IFR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IFR kaina?
IFR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra IFR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IFR yra $ 7.43KUSD.
Ar IFR kaina šiais metais kils?
IFR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IFR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

