Inferium AI (IFR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003. Per pastarąsias 24 valandas IFR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003 iki aukščiausios $ 0.00312 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IFR kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IFR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Inferium AI (IFR) rinkos informacija
--
----
$ 7.43K
$ 7.43K$ 7.43K
$ 750.00K
$ 750.00K$ 750.00K
--
----
250,000,000
250,000,000 250,000,000
BASE
Dabartinė Inferium AI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.43K. IFR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 750.00K
Inferium AI (IFR) kainos istorija USD
Stebėkite Inferium AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001098
-3.53%
30 dienų
$ -0.00311
-50.91%
60 dienų
$ -0.01313
-81.41%
90 dienų
$ -0.02361
-88.73%
Inferium AI kainos pokytis šiandien
Šiandien IFR užfiksuotas $ -0.0001098 (-3.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Inferium AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00311 (-50.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Inferium AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IFR rodiklis pasikeitė $ -0.01313 (-81.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Inferium AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02361 (-88.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Inferium AI (IFR) pokyčius?
Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.
Inferium AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Inferium AI (IFR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inferium AI (IFR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inferium AI prognozes.
Supratimas apie Inferium AI (IFR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IFRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
