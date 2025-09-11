Daugiau apie ICPX

Icrypex Token logotipas

Icrypex Token kaina(ICPX)

1 ICPX į USD – tiesioginė kaina:

Icrypex Token (ICPX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:56(UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-2.49%

-2.77%

-0.11%

-0.11%

Icrypex Token (ICPX) realiojo laiko kaina yra $ 0.982. Per pastarąsias 24 valandas ICPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.965 iki aukščiausios $ 1.04 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICPX kaina yra $ 2.0308218890089247, o žemiausia – $ 0.9098292302059229.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICPX per pastarąją valandą pasikeitė -2.49%, per 24 valandas – -2.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Icrypex Token (ICPX) rinkos informacija

No.8007

0.00%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė Icrypex Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 301.86K. ICPX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 261015290.49. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 491.00M

Icrypex Token (ICPX) kainos istorija USD

Stebėkite Icrypex Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02798-2.77%
30 dienų$ +0.016+1.65%
60 dienų$ -0.234-19.25%
90 dienų$ -0.336-25.50%
Icrypex Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ICPX užfiksuotas $ -0.02798 (-2.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Icrypex Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.016 (+1.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Icrypex Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICPX rodiklis pasikeitė $ -0.234 (-19.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Icrypex Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.336 (-25.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Icrypex Token (ICPX) pokyčius?

Peržiūrėkite Icrypex Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Icrypex Token (ICPX)

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Icrypex Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Icrypex Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ICPXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Icrypex Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Icrypex Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Icrypex Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Icrypex Token (ICPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Icrypex Token (ICPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Icrypex Token prognozes.

Peržiūrėkite Icrypex Token kainos prognozę dabar!

Icrypex Token (ICPX) Tokenomika

Supratimas apie Icrypex Token (ICPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Icrypex Token (ICPX)

Ieškote, kaip nusipirkti Icrypex Token? Viskas paprasta ir patogu! Icrypex Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ICPX į vietos valiutas

1 Icrypex Token(ICPX) į VND
25,841.33
1 Icrypex Token(ICPX) į AUD
A$1.48282
1 Icrypex Token(ICPX) į GBP
0.71686
1 Icrypex Token(ICPX) į EUR
0.8347
1 Icrypex Token(ICPX) į USD
$0.982
1 Icrypex Token(ICPX) į MYR
RM4.14404
1 Icrypex Token(ICPX) į TRY
40.52714
1 Icrypex Token(ICPX) į JPY
¥144.354
1 Icrypex Token(ICPX) į ARS
ARS$1,398.859
1 Icrypex Token(ICPX) į RUB
82.96918
1 Icrypex Token(ICPX) į INR
86.64186
1 Icrypex Token(ICPX) į IDR
Rp16,098.35808
1 Icrypex Token(ICPX) į KRW
1,365.78524
1 Icrypex Token(ICPX) į PHP
56.15076
1 Icrypex Token(ICPX) į EGP
￡E.47.24402
1 Icrypex Token(ICPX) į BRL
R$5.3028
1 Icrypex Token(ICPX) į CAD
C$1.35516
1 Icrypex Token(ICPX) į BDT
119.6076
1 Icrypex Token(ICPX) į NGN
1,481.14078
1 Icrypex Token(ICPX) į COP
$3,850.97192
1 Icrypex Token(ICPX) į ZAR
R.17.17518
1 Icrypex Token(ICPX) į UAH
40.53696
1 Icrypex Token(ICPX) į VES
Bs153.192
1 Icrypex Token(ICPX) į CLP
$943.702
1 Icrypex Token(ICPX) į PKR
Rs278.89782
1 Icrypex Token(ICPX) į KZT
529.37656
1 Icrypex Token(ICPX) į THB
฿31.21778
1 Icrypex Token(ICPX) į TWD
NT$29.8037
1 Icrypex Token(ICPX) į AED
د.إ3.60394
1 Icrypex Token(ICPX) į CHF
Fr0.77578
1 Icrypex Token(ICPX) į HKD
HK$7.63996
1 Icrypex Token(ICPX) į AMD
֏375.23202
1 Icrypex Token(ICPX) į MAD
.د.م8.86746
1 Icrypex Token(ICPX) į MXN
$18.2652
1 Icrypex Token(ICPX) į SAR
ريال3.6825
1 Icrypex Token(ICPX) į PLN
3.57448
1 Icrypex Token(ICPX) į RON
лв4.25206
1 Icrypex Token(ICPX) į SEK
kr9.1817
1 Icrypex Token(ICPX) į BGN
лв1.63994
1 Icrypex Token(ICPX) į HUF
Ft330.07966
1 Icrypex Token(ICPX) į CZK
20.48452
1 Icrypex Token(ICPX) į KWD
د.ك0.29951
1 Icrypex Token(ICPX) į ILS
3.26024
1 Icrypex Token(ICPX) į AOA
Kz898.44162
1 Icrypex Token(ICPX) į BHD
.د.ب0.370214
1 Icrypex Token(ICPX) į BMD
$0.982
1 Icrypex Token(ICPX) į DKK
kr6.26516
1 Icrypex Token(ICPX) į HNL
L25.73822
1 Icrypex Token(ICPX) į MUR
44.73992
1 Icrypex Token(ICPX) į NAD
$17.26356
1 Icrypex Token(ICPX) į NOK
kr9.75126
1 Icrypex Token(ICPX) į NZD
$1.64976
1 Icrypex Token(ICPX) į PAB
B/.0.982
1 Icrypex Token(ICPX) į PGK
K4.16368
1 Icrypex Token(ICPX) į QAR
ر.ق3.57448
1 Icrypex Token(ICPX) į RSD
дин.98.35712

Icrypex Token išteklius

Išsamesnei Icrypex Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Icrypex Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Icrypex Token

Kiek Icrypex Token(ICPX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICPX kaina USD valiuta yra 0.982USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICPX į USD kaina?
Dabartinė ICPX kaina USD valiuta yra $ 0.982. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Icrypex Token rinkos kapitalizacija?
ICPX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICPX apyvartoje?
ICPX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICPX kaina?
ICPX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0308218890089247USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICPX kaina?
ICPX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9098292302059229USD.
Kokia yra ICPX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICPX yra $ 301.86KUSD.
Ar ICPX kaina šiais metais kils?
ICPX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICPX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

