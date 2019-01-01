Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIce Open Network (ICENETWORK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Ice Open Network (ICENETWORK) Informacija

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://ice.io
Baltoji knyga:
https://ice.io/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 33.47M
$ 33.47M$ 33.47M
Bendra pasiūla:
$ 21.15B
$ 21.15B$ 21.15B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 6.62B
$ 6.62B$ 6.62B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 107.02M
$ 107.02M$ 107.02M
Visų laikų rekordas:
$ 0.013243
$ 0.013243$ 0.013243
Visų laikų minimumas:
$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793
Dabartinė kaina:
$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ICENETWORK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ICENETWORK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ICENETWORK tokenomiką, galite peržiūrėti ICENETWORK tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ICENETWORK

Norite įtraukti Ice Open Network (ICENETWORK) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ICENETWORK pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų istorija

ICENETWORK kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ICENETWORK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ICENETWORK? Mūsų ICENETWORK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.