Ice Open Network (ICENETWORK) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004981
$ 0.004981$ 0.004981
24 val. žemiausia
$ 0.005316
$ 0.005316$ 0.005316
24 val. aukščiausia
$ 0.004981
$ 0.004981$ 0.004981
$ 0.005316
$ 0.005316$ 0.005316
$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477
$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793
-1.16%
+1.24%
-1.63%
-1.63%
Ice Open Network (ICENETWORK) realiojo laiko kaina yra $ 0.005137. Per pastarąsias 24 valandas ICENETWORK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004981 iki aukščiausios $ 0.005316 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICENETWORK kaina yra $ 0.31287622386434477, o žemiausia – $ 0.002752095838621793.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICENETWORK per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – +1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ice Open Network (ICENETWORK) rinkos informacija
No.718
$ 33.98M
$ 33.98M$ 33.98M
$ 196.87K
$ 196.87K$ 196.87K
$ 108.65M
$ 108.65M$ 108.65M
6.62B
6.62B 6.62B
21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26
BSC
Dabartinė Ice Open Network rinkos kapitalizacija yra $ 33.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 196.87K. ICENETWORK apyvartoje yra 6.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 21150537435.26. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.65M
Ice Open Network (ICENETWORK) kainos istorija USD
Stebėkite Ice Open Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00006292
+1.24%
30 dienų
$ -0.001267
-19.79%
60 dienų
$ +0.000224
+4.55%
90 dienų
$ +0.000239
+4.87%
Ice Open Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ICENETWORK užfiksuotas $ +0.00006292 (+1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ice Open Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001267 (-19.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ice Open Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICENETWORK rodiklis pasikeitė $ +0.000224 (+4.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ice Open Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000239 (+4.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ice Open Network (ICENETWORK) pokyčius?
Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.
Ice Open Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ice Open Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ice Open Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ice Open Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ice Open Network (ICENETWORK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ice Open Network (ICENETWORK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ice Open Network prognozes.
Supratimas apie Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICENETWORKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ice Open Network (ICENETWORK)
Ieškote, kaip nusipirkti Ice Open Network? Viskas paprasta ir patogu! Ice Open Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
