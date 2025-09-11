Daugiau apie ICENETWORK

Ice Open Network kaina(ICENETWORK)

$0.005137
+1.24%1D
Ice Open Network (ICENETWORK) kainos grafikas realiu laiku
Ice Open Network (ICENETWORK) kainos informacija (USD)

$ 0.004981
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.31287622386434477
$ 0.002752095838621793
-1.16%

+1.24%

-1.63%

-1.63%

Ice Open Network (ICENETWORK) realiojo laiko kaina yra $ 0.005137. Per pastarąsias 24 valandas ICENETWORK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004981 iki aukščiausios $ 0.005316 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICENETWORK kaina yra $ 0.31287622386434477, o žemiausia – $ 0.002752095838621793.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICENETWORK per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – +1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ice Open Network (ICENETWORK) rinkos informacija

No.718

$ 33.98M
$ 196.87K
$ 108.65M
6.62B
21,150,537,435.26
BSC

Dabartinė Ice Open Network rinkos kapitalizacija yra $ 33.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 196.87K. ICENETWORK apyvartoje yra 6.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 21150537435.26. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.65M

Ice Open Network (ICENETWORK) kainos istorija USD

Stebėkite Ice Open Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00006292+1.24%
30 dienų$ -0.001267-19.79%
60 dienų$ +0.000224+4.55%
90 dienų$ +0.000239+4.87%
Ice Open Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ICENETWORK užfiksuotas $ +0.00006292 (+1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ice Open Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001267 (-19.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ice Open Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICENETWORK rodiklis pasikeitė $ +0.000224 (+4.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ice Open Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000239 (+4.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ice Open Network (ICENETWORK) pokyčius?

Peržiūrėkite Ice Open Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

- Patikrinti ICENETWORKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ice Open Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ice Open Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ice Open Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ice Open Network (ICENETWORK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ice Open Network (ICENETWORK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ice Open Network prognozes.

Peržiūrėkite Ice Open Network kainos prognozę dabar!

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomika

Supratimas apie Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICENETWORKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ice Open Network (ICENETWORK)

Ieškote, kaip nusipirkti Ice Open Network? Viskas paprasta ir patogu! Ice Open Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ICENETWORK į vietos valiutas

1 Ice Open Network(ICENETWORK) į VND
135.180155
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į AUD
A$0.00775687
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į GBP
0.00375001
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į EUR
0.00436645
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į USD
$0.005137
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į MYR
RM0.02167814
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į TRY
0.21200399
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į JPY
¥0.755139
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į ARS
ARS$7.3176565
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į RUB
0.43402513
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į INR
0.45323751
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į IDR
Rp84.21310128
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į KRW
7.14464234
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į PHP
0.29373366
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į EGP
￡E.0.24714107
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į BRL
R$0.0277398
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į CAD
C$0.00708906
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į BDT
0.6256866
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į NGN
7.74808573
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į COP
$20.14505372
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į ZAR
R.0.08984613
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į UAH
0.21205536
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į VES
Bs0.801372
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į CLP
$4.936657
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į PKR
Rs1.45895937
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į KZT
2.76925396
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į THB
฿0.16330523
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į TWD
NT$0.15590795
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į AED
د.إ0.01885279
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į CHF
Fr0.00405823
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į HKD
HK$0.03996586
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į AMD
֏1.96289907
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į MAD
.د.م0.04638711
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į MXN
$0.0955482
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į SAR
ريال0.01926375
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į PLN
0.01869868
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į RON
лв0.02224321
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į SEK
kr0.04803095
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į BGN
лв0.00857879
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į HUF
Ft1.72669981
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į CZK
0.10715782
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į KWD
د.ك0.001566785
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į ILS
0.01705484
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į AOA
Kz4.69989267
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į BHD
.د.ب0.001936649
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į BMD
$0.005137
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į DKK
kr0.03277406
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į HNL
L0.13464077
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į MUR
0.23404172
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į NAD
$0.09030846
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į NOK
kr0.05101041
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į NZD
$0.00863016
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į PAB
B/.0.005137
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į PGK
K0.02178088
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į QAR
ر.ق0.01869868
1 Ice Open Network(ICENETWORK) į RSD
дин.0.51452192

Ice Open Network išteklius

Išsamesnei Ice Open Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ice Open Network

Kiek Ice Open Network(ICENETWORK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICENETWORK kaina USD valiuta yra 0.005137USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICENETWORK į USD kaina?
Dabartinė ICENETWORK kaina USD valiuta yra $ 0.005137. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ice Open Network rinkos kapitalizacija?
ICENETWORK rinkos kapitalizacija yra $ 33.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICENETWORK apyvartoje?
ICENETWORK apyvartoje yra 6.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICENETWORK kaina?
ICENETWORK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.31287622386434477USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICENETWORK kaina?
ICENETWORK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002752095838621793USD.
Kokia yra ICENETWORK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICENETWORK yra $ 196.87KUSD.
Ar ICENETWORK kaina šiais metais kils?
ICENETWORK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICENETWORK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

