IShares Gold Trust kainų istorija
IShares Gold Trust (IAUON) kainų istorija
Laikotarpis: 2025-08-21 ~ 2025-11-21
- Kasdien
- Kas savaitę
- Kas mėnesį
IShares Gold Trust tiesioginė kaina
IShares Gold Trust šiuo metu prekiaujama 76.28 USD. Jo rinkos kapitalizacija yra 0.00 USD, o 24 valandų prekybos apimtis yra 0.00 USD. Daugiau IAUON duomenų rasite MEXC tiesioginės kainos puslapyje.
Naudodamiesi IShares Gold Trust tiesiogine kainų statistika, naudotojai gali analizuoti esamas rinkos tendencijas ir numatyti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius kainų pokyčius. Turėdami po ranka realaus laiko duomenis, galite priimti pagrįstus sprendimus ir sužinoti galimas ateities kainų prognozes dėl IShares Gold Trust.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:55:51(UTC+8)
Apie IShares Gold Trust (IAUON) kainų istoriją
IShares Gold Trust kainų istorijos stebėjimas – būtinas įrankis kriptovaliutų investuotojams, leidžiantis lengvai sekti investicijų rezultatus. Ši funkcija rodo išsamius IShares Gold Trust kainos pokyčius laike, įskaitant pradinę vertę, aukščiausią tašką ir uždarymo kainas bei prekybos apimtį. Be to, galima greitai peržiūrėti kasdienius procentinius pokyčius, išskiriant dienas su reikšmingais kainų svyravimais. Svarbu paminėti, kad IShares Gold Trust pasiekė aukščiausią vertę -, pakildama iki 0 USD. Kainų informacija imama tik iš MEXC prekybos istorijos, užtikrinant patikimumą ir tikslumą. Istoriniai IShares Gold Trust kainų duomenys pateikiami įvairiais intervalais: 1 dienos, 1 savaitės ir 1 mėnesio, įskaitant atidarymo, aukščiausią, žemiausią, uždarymo kainas ir apimtis. Duomenys kruopščiai patikrinti dėl nuoseklumo, išsamumo ir tikslumo – puikiai tinka prekybos simuliacijoms ir testavimui. Duomenų rinkinius galima nemokamai atsisiųsti, jie atnaujinami realiu laiku, suteikdami vertingą informaciją investuotojams.
IShares Gold Trust istorinių duomenų panaudojimas prekyboje
IShares Gold Trust istoriniai duomenys vaidina pagrindinį vaidmenį prekybos strategijose. Panaudojimas:
1. Techninė analizė: Prekybininkai naudoja IShares Gold Trust istorinius duomenis, kad nustatytų rinkos tendencijas ir modelius. Naudodami grafikus ir vaizdinius įrankius, jie atpažįsta tendencijas sprendimams apie įėjimą į rinką ir išėjimą iš jos. Efektyvus būdas apima IShares Gold Trust istorinių duomenų saugojimą „GridDB“ ir analizę „Python“ kalba, naudojant „Matplotlib“ vizualizacijai ir „Pandas“, „Numpy“ bei „Scipy“ duomenų analizei.
2. Kainos prognozė: Istoriniai duomenys yra labai svarbūs prognozuojant IShares Gold Trust kainų pokyčius. Analizuodami ankstesnes rinkos tendencijas, prekiautojai gali atpažinti modelius ir nuspėti būsimą rinkos elgesį. MEXC išsamūs IShares Gold Trust istoriniai duomenys su kas minutę atnaujinamomis atidarymo, aukščiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis būtini kuriant ir apmokant prognozavimo modelius informuotiems prekybos sprendimams.
3. Rizikos valdymas: Istoriniai duomenys leidžia įvertinti IShares Gold Trustinvesticijų riziką. Jie padeda suprasti IShares Gold Trust nepastovumą ir priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.
4. Portfelio valdymas: Istoriniai duomenys padeda sekti investicijų rezultatus. Taip prekiautojai gali atpažinti prastai veikiantį turtą ir optimizuoti portfelius geresnei grąžai.
5. Prekybos robotų apmokymas: IShares Gold Trust istorinius kriptovaliutų OHLC (atidarymo, aukščiausia, žemiausia, uždarymo) rinkos duomenis galima atsisiųsti IShares Gold Trust prekybos robotų apmokymui, siekiant geresnių rinkos rezultatų.
Įrankiai ir ištekliai leidžia analizuoti IShares Gold Trust istorinius duomenis, suteikdami vertingų įžvalgų prekybos strategijoms tobulinti.
