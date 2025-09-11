Daugiau apie IAI

iAI Center kaina(IAI)

1 IAI į USD – tiesioginė kaina:

iAI Center (IAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:28:20(UTC+8)

iAI Center (IAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

iAI Center (IAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.003259. Per pastarąsias 24 valandas IAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003249 iki aukščiausios $ 0.003312 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IAI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.61%, per 24 valandas – -1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

iAI Center (IAI) rinkos informacija

$ 62.63K
$ 62.63K$ 62.63K

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Dabartinė iAI Center rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.63K. IAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.26M

iAI Center (IAI) kainos istorija USD

Stebėkite iAI Center kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00004192-1.27%
30 dienų$ -0.000541-14.24%
60 dienų$ -0.002241-40.75%
90 dienų$ -0.007171-68.76%
iAI Center kainos pokytis šiandien

Šiandien IAI užfiksuotas $ -0.00004192 (-1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

iAI Center 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000541 (-14.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

iAI Center 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IAI rodiklis pasikeitė $ -0.002241 (-40.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

iAI Center 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007171 (-68.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iAI Center (IAI) pokyčius?

Peržiūrėkite iAI Center kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra iAI Center (IAI)

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

iAI Center galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų iAI Center investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie iAI Center mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti iAI Center, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

iAI Center kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos iAI Center (IAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iAI Center (IAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iAI Center prognozes.

Peržiūrėkite iAI Center kainos prognozę dabar!

iAI Center (IAI) Tokenomika

Supratimas apie iAI Center (IAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti iAI Center (IAI)

Ieškote, kaip nusipirkti iAI Center? Viskas paprasta ir patogu! iAI Center lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IAI į vietos valiutas

1 iAI Center(IAI) į VND
85.760585
1 iAI Center(IAI) į AUD
A$0.00492109
1 iAI Center(IAI) į GBP
0.00237907
1 iAI Center(IAI) į EUR
0.00277015
1 iAI Center(IAI) į USD
$0.003259
1 iAI Center(IAI) į MYR
RM0.01375298
1 iAI Center(IAI) į TRY
0.13456411
1 iAI Center(IAI) į JPY
¥0.479073
1 iAI Center(IAI) į ARS
ARS$4.6424455
1 iAI Center(IAI) į RUB
0.27844896
1 iAI Center(IAI) į INR
0.28767193
1 iAI Center(IAI) į IDR
Rp53.42622096
1 iAI Center(IAI) į KRW
4.53897225
1 iAI Center(IAI) į PHP
0.18654516
1 iAI Center(IAI) į EGP
￡E.0.15705121
1 iAI Center(IAI) į BRL
R$0.0175986
1 iAI Center(IAI) į CAD
C$0.00449742
1 iAI Center(IAI) į BDT
0.3969462
1 iAI Center(IAI) į NGN
4.91551711
1 iAI Center(IAI) į COP
$12.78036404
1 iAI Center(IAI) į ZAR
R.0.05709768
1 iAI Center(IAI) į UAH
0.13453152
1 iAI Center(IAI) į VES
Bs0.508404
1 iAI Center(IAI) į CLP
$3.131899
1 iAI Center(IAI) į PKR
Rs0.92558859
1 iAI Center(IAI) į KZT
1.75686172
1 iAI Center(IAI) į THB
฿0.10370138
1 iAI Center(IAI) į TWD
NT$0.09881288
1 iAI Center(IAI) į AED
د.إ0.01196053
1 iAI Center(IAI) į CHF
Fr0.00257461
1 iAI Center(IAI) į HKD
HK$0.02535502
1 iAI Center(IAI) į AMD
֏1.24529649
1 iAI Center(IAI) į MAD
.د.م0.02942877
1 iAI Center(IAI) į MXN
$0.06068258
1 iAI Center(IAI) į SAR
ريال0.01222125
1 iAI Center(IAI) į PLN
0.01186276
1 iAI Center(IAI) į RON
лв0.01411147
1 iAI Center(IAI) į SEK
kr0.03050424
1 iAI Center(IAI) į BGN
лв0.00544253
1 iAI Center(IAI) į HUF
Ft1.09655573
1 iAI Center(IAI) į CZK
0.06804792
1 iAI Center(IAI) į KWD
د.ك0.000993995
1 iAI Center(IAI) į ILS
0.01081988
1 iAI Center(IAI) į AOA
Kz2.97080663
1 iAI Center(IAI) į BHD
.د.ب0.001228643
1 iAI Center(IAI) į BMD
$0.003259
1 iAI Center(IAI) į DKK
kr0.02079242
1 iAI Center(IAI) į HNL
L0.08541839
1 iAI Center(IAI) į MUR
0.14848004
1 iAI Center(IAI) į NAD
$0.05729322
1 iAI Center(IAI) į NOK
kr0.03236187
1 iAI Center(IAI) į NZD
$0.00547512
1 iAI Center(IAI) į PAB
B/.0.003259
1 iAI Center(IAI) į PGK
K0.01381816
1 iAI Center(IAI) į QAR
ر.ق0.01186276
1 iAI Center(IAI) į RSD
дин.0.32651921

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie iAI Center

Kiek iAI Center(IAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IAI kaina USD valiuta yra 0.003259USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IAI į USD kaina?
Dabartinė IAI kaina USD valiuta yra $ 0.003259. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra iAI Center rinkos kapitalizacija?
IAI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IAI apyvartoje?
IAI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IAI kaina?
IAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IAI kaina?
IAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra IAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IAI yra $ 62.63KUSD.
Ar IAI kaina šiais metais kils?
IAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

