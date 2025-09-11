iAI Center (IAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.003259. Per pastarąsias 24 valandas IAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003249 iki aukščiausios $ 0.003312 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IAI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.61%, per 24 valandas – -1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
iAI Center (IAI) rinkos informacija
--
----
$ 62.63K
$ 62.63K$ 62.63K
$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
MATIC
Dabartinė iAI Center rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.63K. IAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.26M
iAI Center (IAI) kainos istorija USD
Stebėkite iAI Center kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004192
-1.27%
30 dienų
$ -0.000541
-14.24%
60 dienų
$ -0.002241
-40.75%
90 dienų
$ -0.007171
-68.76%
iAI Center kainos pokytis šiandien
Šiandien IAI užfiksuotas $ -0.00004192 (-1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
iAI Center 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000541 (-14.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
iAI Center 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IAI rodiklis pasikeitė $ -0.002241 (-40.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
iAI Center 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007171 (-68.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iAI Center (IAI) pokyčius?
iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.
