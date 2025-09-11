Daugiau apie HYPERSKIDS

HYPERSKIDS kaina(HYPERSKIDS)

1 HYPERSKIDS į USD – tiesioginė kaina:

$0.000344
0.00%1D
USD
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000344
24 val. žemiausia
$ 0.000359
24 val. aukščiausia

$ 0.000344
$ 0.000359
$ 0.024004661749068318
$ 0.000005915438903127
0.00%

0.00%

-1.72%

-1.72%

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000344. Per pastarąsias 24 valandas HYPERSKIDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000344 iki aukščiausios $ 0.000359 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPERSKIDS kaina yra $ 0.024004661749068318, o žemiausia – $ 0.000005915438903127.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPERSKIDS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) rinkos informacija

No.6006

$ 0.00
$ 8.99
$ 344.00K
0.00
999,987,622
999,987,426.744986
0.00%

SOL

Dabartinė HYPERSKIDS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.99. HYPERSKIDS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999987426.744986. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 344.00K

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) kainos istorija USD

Stebėkite HYPERSKIDS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.001704-83.21%
60 dienų$ -0.000746-68.45%
90 dienų$ -0.001086-75.95%
HYPERSKIDS kainos pokytis šiandien

Šiandien HYPERSKIDS užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HYPERSKIDS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001704 (-83.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HYPERSKIDS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPERSKIDS rodiklis pasikeitė $ -0.000746 (-68.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HYPERSKIDS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001086 (-75.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) pokyčius?

Peržiūrėkite HYPERSKIDS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.

HYPERSKIDS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HYPERSKIDS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HYPERSKIDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HYPERSKIDS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HYPERSKIDS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HYPERSKIDS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HYPERSKIDS prognozes.

Peržiūrėkite HYPERSKIDS kainos prognozę dabar!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomika

Supratimas apie HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPERSKIDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Ieškote, kaip nusipirkti HYPERSKIDS? Viskas paprasta ir patogu! HYPERSKIDS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HYPERSKIDS į vietos valiutas

1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į VND
9.05236
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į AUD
A$0.00051944
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į GBP
0.00025112
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į EUR
0.0002924
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į USD
$0.000344
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į MYR
RM0.00145168
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į TRY
0.01419688
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į JPY
¥0.050568
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į ARS
ARS$0.490028
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į RUB
0.02906456
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į INR
0.03035112
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į IDR
Rp5.63934336
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į KRW
0.47844208
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į PHP
0.01966992
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į EGP
￡E.0.01654984
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į BRL
R$0.0018576
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į CAD
C$0.00047472
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į BDT
0.0418992
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į NGN
0.51885176
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į COP
$1.34901664
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į ZAR
R.0.00601656
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į UAH
0.01420032
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į VES
Bs0.053664
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į CLP
$0.330584
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į PKR
Rs0.09769944
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į KZT
0.18544352
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į THB
฿0.01093576
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į TWD
NT$0.0104404
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į AED
د.إ0.00126248
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į CHF
Fr0.00027176
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į HKD
HK$0.00267632
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į AMD
֏0.13144584
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į MAD
.د.م0.00310632
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į MXN
$0.0063984
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į SAR
ريال0.00129
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į PLN
0.00125216
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į RON
лв0.00148952
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į SEK
kr0.0032164
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į BGN
лв0.00057448
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į HUF
Ft0.11562872
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į CZK
0.00717584
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į KWD
د.ك0.00010492
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į ILS
0.00114208
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į AOA
Kz0.31472904
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į BHD
.د.ب0.000129688
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į BMD
$0.000344
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į DKK
kr0.00219472
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į HNL
L0.00901624
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į MUR
0.01567264
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į NAD
$0.00604752
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į NOK
kr0.00341592
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į NZD
$0.00057792
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į PAB
B/.0.000344
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į PGK
K0.00145856
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į QAR
ر.ق0.00125216
1 HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) į RSD
дин.0.03445504

HYPERSKIDS išteklius

Išsamesnei HYPERSKIDS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HYPERSKIDS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HYPERSKIDS

Kiek HYPERSKIDS(HYPERSKIDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HYPERSKIDS kaina USD valiuta yra 0.000344USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HYPERSKIDS į USD kaina?
Dabartinė HYPERSKIDS kaina USD valiuta yra $ 0.000344. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HYPERSKIDS rinkos kapitalizacija?
HYPERSKIDS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HYPERSKIDS apyvartoje?
HYPERSKIDS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HYPERSKIDS kaina?
HYPERSKIDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.024004661749068318USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HYPERSKIDS kaina?
HYPERSKIDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000005915438903127USD.
Kokia yra HYPERSKIDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HYPERSKIDS yra $ 8.99USD.
Ar HYPERSKIDS kaina šiais metais kils?
HYPERSKIDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HYPERSKIDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

