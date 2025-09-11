HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000344. Per pastarąsias 24 valandas HYPERSKIDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000344 iki aukščiausios $ 0.000359 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPERSKIDS kaina yra $ 0.024004661749068318, o žemiausia – $ 0.000005915438903127.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPERSKIDS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) rinkos informacija
Dabartinė HYPERSKIDS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.99. HYPERSKIDS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999987426.744986. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 344.00K
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) kainos istorija USD
Stebėkite HYPERSKIDS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.001704
-83.21%
60 dienų
$ -0.000746
-68.45%
90 dienų
$ -0.001086
-75.95%
HYPERSKIDS kainos pokytis šiandien
Šiandien HYPERSKIDS užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HYPERSKIDS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001704 (-83.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HYPERSKIDS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPERSKIDS rodiklis pasikeitė $ -0.000746 (-68.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HYPERSKIDS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001086 (-75.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) pokyčius?
Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.
Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.
HYPERSKIDS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HYPERSKIDS prognozes.
Supratimas apie HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPERSKIDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)
