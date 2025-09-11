Daugiau apie HUAHUA

Chihuahua logotipas

Chihuahua kaina(HUAHUA)

1 HUAHUA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00002354
-2.12%1D
USD
Chihuahua (HUAHUA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:09:16(UTC+8)

Chihuahua (HUAHUA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000228
24 val. žemiausia
$ 0.00002406
24 val. aukščiausia

$ 0.0000228
$ 0.00002406
$ 0.009853830467409223
$ 0.000014850630620658
+1.07%

-2.12%

-4.59%

-4.59%

Chihuahua (HUAHUA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002353. Per pastarąsias 24 valandas HUAHUA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000228 iki aukščiausios $ 0.00002406 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUAHUA kaina yra $ 0.009853830467409223, o žemiausia – $ 0.000014850630620658.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUAHUA per pastarąją valandą pasikeitė +1.07%, per 24 valandas – -2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chihuahua (HUAHUA) rinkos informacija

No.1843

$ 2.20M
$ 89.37K
$ 2.42M
93.55B
103,000,000,000
OSMO

Dabartinė Chihuahua rinkos kapitalizacija yra $ 2.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.37K. HUAHUA apyvartoje yra 93.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 103000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.42M

Chihuahua (HUAHUA) kainos istorija USD

Stebėkite Chihuahua kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000005099-2.12%
30 dienų$ -0.00001085-31.56%
60 dienų$ -0.00000519-18.08%
90 dienų$ +0.00000735+45.42%
Chihuahua kainos pokytis šiandien

Šiandien HUAHUA užfiksuotas $ -0.0000005099 (-2.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chihuahua 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001085 (-31.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chihuahua 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HUAHUA rodiklis pasikeitė $ -0.00000519 (-18.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chihuahua 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000735 (+45.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chihuahua (HUAHUA) pokyčius?

Peržiūrėkite Chihuahua kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chihuahua (HUAHUA)

Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.

Chihuahua galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chihuahua investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HUAHUAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chihuahua mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chihuahua, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chihuahua kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chihuahua (HUAHUA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chihuahua (HUAHUA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chihuahua prognozes.

Peržiūrėkite Chihuahua kainos prognozę dabar!

Chihuahua (HUAHUA) Tokenomika

Supratimas apie Chihuahua (HUAHUA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUAHUAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chihuahua (HUAHUA)

Ieškote, kaip nusipirkti Chihuahua? Viskas paprasta ir patogu! Chihuahua lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HUAHUA į vietos valiutas

1 Chihuahua(HUAHUA) į VND
0.61919195
1 Chihuahua(HUAHUA) į AUD
A$0.0000355303
1 Chihuahua(HUAHUA) į GBP
0.0000171769
1 Chihuahua(HUAHUA) į EUR
0.0000200005
1 Chihuahua(HUAHUA) į USD
$0.00002353
1 Chihuahua(HUAHUA) į MYR
RM0.0000992966
1 Chihuahua(HUAHUA) į TRY
0.0009713184
1 Chihuahua(HUAHUA) į JPY
¥0.00345891
1 Chihuahua(HUAHUA) į ARS
ARS$0.033518485
1 Chihuahua(HUAHUA) į RUB
0.001988285
1 Chihuahua(HUAHUA) į INR
0.0020739342
1 Chihuahua(HUAHUA) į IDR
Rp0.3857376432
1 Chihuahua(HUAHUA) į KRW
0.0326803464
1 Chihuahua(HUAHUA) į PHP
0.001345916
1 Chihuahua(HUAHUA) į EGP
￡E.0.001131793
1 Chihuahua(HUAHUA) į BRL
R$0.000127062
1 Chihuahua(HUAHUA) į CAD
C$0.0000324714
1 Chihuahua(HUAHUA) į BDT
0.002865954
1 Chihuahua(HUAHUA) į NGN
0.0354900637
1 Chihuahua(HUAHUA) į COP
$0.0922743068
1 Chihuahua(HUAHUA) į ZAR
R.0.0004115397
1 Chihuahua(HUAHUA) į UAH
0.0009713184
1 Chihuahua(HUAHUA) į VES
Bs0.00367068
1 Chihuahua(HUAHUA) į CLP
$0.02261233
1 Chihuahua(HUAHUA) į PKR
Rs0.0066827553
1 Chihuahua(HUAHUA) į KZT
0.0126845524
1 Chihuahua(HUAHUA) į THB
฿0.0007480187
1 Chihuahua(HUAHUA) į TWD
NT$0.0007131943
1 Chihuahua(HUAHUA) į AED
د.إ0.0000863551
1 Chihuahua(HUAHUA) į CHF
Fr0.0000185887
1 Chihuahua(HUAHUA) į HKD
HK$0.0001830634
1 Chihuahua(HUAHUA) į AMD
֏0.0089910483
1 Chihuahua(HUAHUA) į MAD
.د.م0.0002124759
1 Chihuahua(HUAHUA) į MXN
$0.000437658
1 Chihuahua(HUAHUA) į SAR
ريال0.0000882375
1 Chihuahua(HUAHUA) į PLN
0.0000856492
1 Chihuahua(HUAHUA) į RON
лв0.0001018849
1 Chihuahua(HUAHUA) į SEK
kr0.0002197702
1 Chihuahua(HUAHUA) į BGN
лв0.0000392951
1 Chihuahua(HUAHUA) į HUF
Ft0.0079065506
1 Chihuahua(HUAHUA) į CZK
0.0004908358
1 Chihuahua(HUAHUA) į KWD
د.ك0.00000717665
1 Chihuahua(HUAHUA) į ILS
0.0000781196
1 Chihuahua(HUAHUA) į AOA
Kz0.0215278323
1 Chihuahua(HUAHUA) į BHD
.د.ب0.00000887081
1 Chihuahua(HUAHUA) į BMD
$0.00002353
1 Chihuahua(HUAHUA) į DKK
kr0.0001501214
1 Chihuahua(HUAHUA) į HNL
L0.0006167213
1 Chihuahua(HUAHUA) į MUR
0.001070615
1 Chihuahua(HUAHUA) į NAD
$0.0004136574
1 Chihuahua(HUAHUA) į NOK
kr0.0002336529
1 Chihuahua(HUAHUA) į NZD
$0.0000395304
1 Chihuahua(HUAHUA) į PAB
B/.0.00002353
1 Chihuahua(HUAHUA) į PGK
K0.0000997672
1 Chihuahua(HUAHUA) į QAR
ر.ق0.0000856492
1 Chihuahua(HUAHUA) į RSD
дин.0.0023567648

Chihuahua išteklius

Išsamesnei Chihuahua analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Chihuahua svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chihuahua

Kiek Chihuahua(HUAHUA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUAHUA kaina USD valiuta yra 0.00002353USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUAHUA į USD kaina?
Dabartinė HUAHUA kaina USD valiuta yra $ 0.00002353. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chihuahua rinkos kapitalizacija?
HUAHUA rinkos kapitalizacija yra $ 2.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUAHUA apyvartoje?
HUAHUA apyvartoje yra 93.55BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUAHUA kaina?
HUAHUA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.009853830467409223USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUAHUA kaina?
HUAHUA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000014850630620658USD.
Kokia yra HUAHUA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUAHUA yra $ 89.37KUSD.
Ar HUAHUA kaina šiais metais kils?
HUAHUA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUAHUA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:09:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HUAHUA-į-USD skaičiuoklė

Suma

HUAHUA
HUAHUA
USD
USD

1 HUAHUA = 0.00002353 USD

Prekiauti HUAHUA

HUAHUAUSDT
$0.00002354
$0.00002354$0.00002354
-2.07%

