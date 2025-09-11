HeadStarter (HST) realiojo laiko kaina yra $ 0.008477. Per pastarąsias 24 valandas HST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00834 iki aukščiausios $ 0.008615 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HST kaina yra $ 1,244.3513246451348, o žemiausia – $ 0.003887105623902062.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HST per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HeadStarter (HST) rinkos informacija
Dabartinė HeadStarter rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.57K. HST apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.19M
HeadStarter (HST) kainos istorija USD
Stebėkite HeadStarter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000679
-0.08%
30 dienų
$ -0.000791
-8.54%
60 dienų
$ -0.00136
-13.83%
90 dienų
$ +0.001673
+24.58%
HeadStarter kainos pokytis šiandien
Šiandien HST užfiksuotas $ -0.00000679 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HeadStarter 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000791 (-8.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HeadStarter 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HST rodiklis pasikeitė $ -0.00136 (-13.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HeadStarter 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001673 (+24.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HeadStarter (HST) pokyčius?
HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups.
HeadStarter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HeadStarter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HeadStarter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HeadStarter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HeadStarter kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HeadStarter (HST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HeadStarter (HST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HeadStarter prognozes.
Supratimas apie HeadStarter (HST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HeadStarter (HST)
Ieškote, kaip nusipirkti HeadStarter? Viskas paprasta ir patogu! HeadStarter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.