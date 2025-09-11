Metaverse HQ (HQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.001112. Per pastarąsias 24 valandas HQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001112 iki aukščiausios $ 0.001112 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HQ kaina yra $ 0.013291326792334588, o žemiausia – $ 0.000929013700379791.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HQ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Metaverse HQ (HQ) rinkos informacija
No.4741
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Dabartinė Metaverse HQ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. HQ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M
Metaverse HQ (HQ) kainos istorija USD
Stebėkite Metaverse HQ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000476
-29.98%
60 dienų
$ -0.000569
-33.85%
90 dienų
$ -0.001066
-48.95%
Metaverse HQ kainos pokytis šiandien
Šiandien HQ užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Metaverse HQ 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000476 (-29.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Metaverse HQ 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HQ rodiklis pasikeitė $ -0.000569 (-33.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Metaverse HQ 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001066 (-48.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metaverse HQ (HQ) pokyčius?
The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.
Metaverse HQ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metaverse HQ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Metaverse HQ mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metaverse HQ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Metaverse HQ kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Metaverse HQ (HQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metaverse HQ (HQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metaverse HQ prognozes.
Supratimas apie Metaverse HQ (HQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Metaverse HQ (HQ)
Ieškote, kaip nusipirkti Metaverse HQ? Viskas paprasta ir patogu! Metaverse HQ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.