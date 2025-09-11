Daugiau apie HQ

HQ Kainos informacija

HQ Baltoji knyga

HQ Oficiali svetainė

HQ Tokenomika

HQ Kainų prognozė

HQ Istorija

HQ pirkimo vadovas

HQvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HQ Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Metaverse HQ logotipas

Metaverse HQ kaina(HQ)

1 HQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.001112
$0.001112$0.001112
0.00%1D
USD
Metaverse HQ (HQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:20(UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001112
$ 0.001112$ 0.001112
24 val. žemiausia
$ 0.001112
$ 0.001112$ 0.001112
24 val. aukščiausia

$ 0.001112
$ 0.001112$ 0.001112

$ 0.001112
$ 0.001112$ 0.001112

$ 0.013291326792334588
$ 0.013291326792334588$ 0.013291326792334588

$ 0.000929013700379791
$ 0.000929013700379791$ 0.000929013700379791

0.00%

0.00%

-6.87%

-6.87%

Metaverse HQ (HQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.001112. Per pastarąsias 24 valandas HQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001112 iki aukščiausios $ 0.001112 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HQ kaina yra $ 0.013291326792334588, o žemiausia – $ 0.000929013700379791.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HQ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metaverse HQ (HQ) rinkos informacija

No.4741

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Metaverse HQ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. HQ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M

Metaverse HQ (HQ) kainos istorija USD

Stebėkite Metaverse HQ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000476-29.98%
60 dienų$ -0.000569-33.85%
90 dienų$ -0.001066-48.95%
Metaverse HQ kainos pokytis šiandien

Šiandien HQ užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Metaverse HQ 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000476 (-29.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Metaverse HQ 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HQ rodiklis pasikeitė $ -0.000569 (-33.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Metaverse HQ 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001066 (-48.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metaverse HQ (HQ) pokyčius?

Peržiūrėkite Metaverse HQ kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Metaverse HQ (HQ)

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Metaverse HQ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metaverse HQ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Metaverse HQ mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metaverse HQ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Metaverse HQ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metaverse HQ (HQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metaverse HQ (HQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metaverse HQ prognozes.

Peržiūrėkite Metaverse HQ kainos prognozę dabar!

Metaverse HQ (HQ) Tokenomika

Supratimas apie Metaverse HQ (HQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Metaverse HQ (HQ)

Ieškote, kaip nusipirkti Metaverse HQ? Viskas paprasta ir patogu! Metaverse HQ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HQ į vietos valiutas

1 Metaverse HQ(HQ) į VND
29.26228
1 Metaverse HQ(HQ) į AUD
A$0.00167912
1 Metaverse HQ(HQ) į GBP
0.00081176
1 Metaverse HQ(HQ) į EUR
0.0009452
1 Metaverse HQ(HQ) į USD
$0.001112
1 Metaverse HQ(HQ) į MYR
RM0.00469264
1 Metaverse HQ(HQ) į TRY
0.04591448
1 Metaverse HQ(HQ) į JPY
¥0.163464
1 Metaverse HQ(HQ) į ARS
ARS$1.584044
1 Metaverse HQ(HQ) į RUB
0.09500928
1 Metaverse HQ(HQ) į INR
0.09815624
1 Metaverse HQ(HQ) į IDR
Rp18.22950528
1 Metaverse HQ(HQ) į KRW
1.548738
1 Metaverse HQ(HQ) į PHP
0.06365088
1 Metaverse HQ(HQ) į EGP
￡E.0.05358728
1 Metaverse HQ(HQ) į BRL
R$0.0060048
1 Metaverse HQ(HQ) į CAD
C$0.00153456
1 Metaverse HQ(HQ) į BDT
0.1354416
1 Metaverse HQ(HQ) į NGN
1.67721848
1 Metaverse HQ(HQ) į COP
$4.36077472
1 Metaverse HQ(HQ) į ZAR
R.0.01948224
1 Metaverse HQ(HQ) į UAH
0.04590336
1 Metaverse HQ(HQ) į VES
Bs0.173472
1 Metaverse HQ(HQ) į CLP
$1.068632
1 Metaverse HQ(HQ) į PKR
Rs0.31581912
1 Metaverse HQ(HQ) į KZT
0.59945696
1 Metaverse HQ(HQ) į THB
฿0.03538384
1 Metaverse HQ(HQ) į TWD
NT$0.03371584
1 Metaverse HQ(HQ) į AED
د.إ0.00408104
1 Metaverse HQ(HQ) į CHF
Fr0.00087848
1 Metaverse HQ(HQ) į HKD
HK$0.00865136
1 Metaverse HQ(HQ) į AMD
֏0.42490632
1 Metaverse HQ(HQ) į MAD
.د.م0.01004136
1 Metaverse HQ(HQ) į MXN
$0.02070544
1 Metaverse HQ(HQ) į SAR
ريال0.00417
1 Metaverse HQ(HQ) į PLN
0.00404768
1 Metaverse HQ(HQ) į RON
лв0.00481496
1 Metaverse HQ(HQ) į SEK
kr0.01040832
1 Metaverse HQ(HQ) į BGN
лв0.00185704
1 Metaverse HQ(HQ) į HUF
Ft0.37415464
1 Metaverse HQ(HQ) į CZK
0.02321856
1 Metaverse HQ(HQ) į KWD
د.ك0.00033916
1 Metaverse HQ(HQ) į ILS
0.00369184
1 Metaverse HQ(HQ) į AOA
Kz1.01366584
1 Metaverse HQ(HQ) į BHD
.د.ب0.000419224
1 Metaverse HQ(HQ) į BMD
$0.001112
1 Metaverse HQ(HQ) į DKK
kr0.00709456
1 Metaverse HQ(HQ) į HNL
L0.02914552
1 Metaverse HQ(HQ) į MUR
0.05066272
1 Metaverse HQ(HQ) į NAD
$0.01954896
1 Metaverse HQ(HQ) į NOK
kr0.01104216
1 Metaverse HQ(HQ) į NZD
$0.00186816
1 Metaverse HQ(HQ) į PAB
B/.0.001112
1 Metaverse HQ(HQ) į PGK
K0.00471488
1 Metaverse HQ(HQ) į QAR
ر.ق0.00404768
1 Metaverse HQ(HQ) į RSD
дин.0.11141128

Metaverse HQ išteklius

Išsamesnei Metaverse HQ analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Metaverse HQ svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metaverse HQ

Kiek Metaverse HQ(HQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HQ kaina USD valiuta yra 0.001112USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HQ į USD kaina?
Dabartinė HQ kaina USD valiuta yra $ 0.001112. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metaverse HQ rinkos kapitalizacija?
HQ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HQ apyvartoje?
HQ apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HQ kaina?
HQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.013291326792334588USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HQ kaina?
HQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000929013700379791USD.
Kokia yra HQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HQ yra $ 0.00USD.
Ar HQ kaina šiais metais kils?
HQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:20(UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HQ-į-USD skaičiuoklė

Suma

HQ
HQ
USD
USD

1 HQ = 0.001112 USD

Prekiauti HQ

HQUSDT
$0.001112
$0.001112$0.001112
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis