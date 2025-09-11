HOP (HOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00773. Per pastarąsias 24 valandas HOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007727 iki aukščiausios $ 0.007973 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOP kaina yra $ 0.30147305733704893, o žemiausia – $ 0.004646290994782193.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOP per pastarąją valandą pasikeitė -1.35%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HOP (HOP) rinkos informacija
Dabartinė HOP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.00K. HOP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.73M
HOP (HOP) kainos istorija USD
Stebėkite HOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002559
-0.33%
30 dienų
$ -0.002999
-27.96%
60 dienų
$ -0.001549
-16.70%
90 dienų
$ -0.001913
-19.84%
HOP kainos pokytis šiandien
Šiandien HOP užfiksuotas $ -0.00002559 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HOP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002999 (-27.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HOP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOP rodiklis pasikeitė $ -0.001549 (-16.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HOP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001913 (-19.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HOP (HOP) pokyčius?
Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period.
HOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HOPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HOP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HOP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HOP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HOP (HOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HOP (HOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HOP prognozes.
Supratimas apie HOP (HOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HOP (HOP)
Ieškote, kaip nusipirkti HOP? Viskas paprasta ir patogu! HOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.