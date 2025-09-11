Robinhood (HOOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002885. Per pastarąsias 24 valandas HOOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002867 iki aukščiausios $ 0.00003019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOOD kaina yra $ 0.002593896095799084, o žemiausia – $ 0.000016852727729194.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOOD per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Robinhood (HOOD) rinkos informacija
No.2045
$ 1.29M
$ 1.29M
$ 55.49K
$ 55.49K
$ 1.29M
$ 1.29M
44.55B
44.55B
44,547,590,451
44,547,590,451
SOL
Dabartinė Robinhood rinkos kapitalizacija yra $ 1.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.49K. HOOD apyvartoje yra 44.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 44547590451. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M
Robinhood (HOOD) kainos istorija USD
Stebėkite Robinhood kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000478
-1.63%
30 dienų
$ +0.00000233
+8.78%
60 dienų
$ -0.00000229
-7.36%
90 dienų
$ +0.00000565
+24.35%
Robinhood kainos pokytis šiandien
Šiandien HOOD užfiksuotas $ -0.000000478 (-1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Robinhood 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000233 (+8.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Robinhood 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOOD rodiklis pasikeitė $ -0.00000229 (-7.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Robinhood 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000565 (+24.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Robinhood (HOOD) pokyčius?
A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems.
Robinhood galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Robinhood investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HOODstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Robinhood mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Robinhood, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Robinhood kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Robinhood (HOOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Robinhood (HOOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Robinhood prognozes.
Supratimas apie Robinhood (HOOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOODišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Robinhood (HOOD)
Ieškote, kaip nusipirkti Robinhood? Viskas paprasta ir patogu! Robinhood lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
