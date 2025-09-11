Daugiau apie HONOR

Honorswap logotipas

Honorswap kaina(HONOR)

1 HONOR į USD – tiesioginė kaina:

Honorswap (HONOR) kainos grafikas realiu laiku
Honorswap (HONOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Honorswap (HONOR) realiojo laiko kaina yra $ 0.939. Per pastarąsias 24 valandas HONOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.87 iki aukščiausios $ 0.939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HONOR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HONOR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +119.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Honorswap (HONOR) rinkos informacija

Honorswap (HONOR) kainos istorija USD

Stebėkite Honorswap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00699+0.75%
30 dienų$ +0.4423+89.04%
60 dienų$ +0.5164+122.19%
90 dienų$ +0.5206+124.42%
Honorswap kainos pokytis šiandien

Šiandien HONOR užfiksuotas $ +0.00699 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Honorswap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.4423 (+89.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Honorswap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HONOR rodiklis pasikeitė $ +0.5164 (+122.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Honorswap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5206 (+124.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Honorswap (HONOR) pokyčius?

Peržiūrėkite Honorswap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Honorswap (HONOR)

Honorswap is a defi project built on Binance Smart Chain.

Honorswap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Honorswap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Honorswap kainos prognozė (USD)

Honorswap (HONOR) Tokenomika

Supratimas apie Honorswap (HONOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HONORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

HONOR į vietos valiutas

1 Honorswap(HONOR) į VND
24,709.785
1 Honorswap(HONOR) į AUD
A$1.41789
1 Honorswap(HONOR) į GBP
0.68547
1 Honorswap(HONOR) į EUR
0.79815
1 Honorswap(HONOR) į USD
$0.939
1 Honorswap(HONOR) į MYR
RM3.96258
1 Honorswap(HONOR) į TRY
38.75253
1 Honorswap(HONOR) į JPY
¥138.033
1 Honorswap(HONOR) į ARS
ARS$1,337.6055
1 Honorswap(HONOR) į RUB
79.33611
1 Honorswap(HONOR) į INR
82.84797
1 Honorswap(HONOR) į IDR
Rp15,393.44016
1 Honorswap(HONOR) į KRW
1,305.97998
1 Honorswap(HONOR) į PHP
53.69202
1 Honorswap(HONOR) į EGP
￡E.45.17529
1 Honorswap(HONOR) į BRL
R$5.0706
1 Honorswap(HONOR) į CAD
C$1.29582
1 Honorswap(HONOR) į BDT
114.3702
1 Honorswap(HONOR) į NGN
1,416.28431
1 Honorswap(HONOR) į COP
$3,682.34484
1 Honorswap(HONOR) į ZAR
R.16.42311
1 Honorswap(HONOR) į UAH
38.76192
1 Honorswap(HONOR) į VES
Bs146.484
1 Honorswap(HONOR) į CLP
$902.379
1 Honorswap(HONOR) į PKR
Rs266.68539
1 Honorswap(HONOR) į KZT
506.19612
1 Honorswap(HONOR) į THB
฿29.85081
1 Honorswap(HONOR) į TWD
NT$28.49865
1 Honorswap(HONOR) į AED
د.إ3.44613
1 Honorswap(HONOR) į CHF
Fr0.74181
1 Honorswap(HONOR) į HKD
HK$7.30542
1 Honorswap(HONOR) į AMD
֏358.80129
1 Honorswap(HONOR) į MAD
.د.م8.47917
1 Honorswap(HONOR) į MXN
$17.4654
1 Honorswap(HONOR) į SAR
ريال3.52125
1 Honorswap(HONOR) į PLN
3.41796
1 Honorswap(HONOR) į RON
лв4.06587
1 Honorswap(HONOR) į SEK
kr8.77965
1 Honorswap(HONOR) į BGN
лв1.56813
1 Honorswap(HONOR) į HUF
Ft315.62607
1 Honorswap(HONOR) į CZK
19.58754
1 Honorswap(HONOR) į KWD
د.ك0.286395
1 Honorswap(HONOR) į ILS
3.11748
1 Honorswap(HONOR) į AOA
Kz859.10049
1 Honorswap(HONOR) į BHD
.د.ب0.354003
1 Honorswap(HONOR) į BMD
$0.939
1 Honorswap(HONOR) į DKK
kr5.99082
1 Honorswap(HONOR) į HNL
L24.61119
1 Honorswap(HONOR) į MUR
42.78084
1 Honorswap(HONOR) į NAD
$16.50762
1 Honorswap(HONOR) į NOK
kr9.32427
1 Honorswap(HONOR) į NZD
$1.57752
1 Honorswap(HONOR) į PAB
B/.0.939
1 Honorswap(HONOR) į PGK
K3.98136
1 Honorswap(HONOR) į QAR
ر.ق3.41796
1 Honorswap(HONOR) į RSD
дин.94.05024

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Honorswap

Kiek Honorswap(HONOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HONOR kaina USD valiuta yra 0.939USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HONOR į USD kaina?
Dabartinė HONOR kaina USD valiuta yra $ 0.939. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Honorswap rinkos kapitalizacija?
HONOR rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HONOR apyvartoje?
HONOR apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HONOR kaina?
HONOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HONOR kaina?
HONOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra HONOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HONOR yra $ 2.65KUSD.
Ar HONOR kaina šiais metais kils?
HONOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HONOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:03(UTC+8)

Honorswap (HONOR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

