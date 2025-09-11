Hakuto Metaverse (HKTM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00152. Per pastarąsias 24 valandas HKTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00119 iki aukščiausios $ 0.00194 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HKTM kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HKTM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -13.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hakuto Metaverse (HKTM) rinkos informacija
--
----
$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K
$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M
--
----
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
BSC
Dabartinė Hakuto Metaverse rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.79K. HKTM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.80M
Hakuto Metaverse (HKTM) kainos istorija USD
Stebėkite Hakuto Metaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002399
-13.63%
30 dienų
$ -0.00099
-39.45%
60 dienų
$ -0.00094
-38.22%
90 dienų
$ -0.00111
-42.21%
Hakuto Metaverse kainos pokytis šiandien
Šiandien HKTM užfiksuotas $ -0.0002399 (-13.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hakuto Metaverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00099 (-39.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hakuto Metaverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HKTM rodiklis pasikeitė $ -0.00094 (-38.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hakuto Metaverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00111 (-42.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hakuto Metaverse (HKTM) pokyčius?
Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.
Hakuto Metaverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hakuto Metaverse (HKTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hakuto Metaverse (HKTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hakuto Metaverse prognozes.
Supratimas apie Hakuto Metaverse (HKTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HKTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hakuto Metaverse (HKTM)
