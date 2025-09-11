HIPPOP (HIPPOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004004. Per pastarąsias 24 valandas HIPPOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003985 iki aukščiausios $ 0.0004071 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIPPOP kaina yra $ 0.18463665605275226, o žemiausia – $ 0.000102006827494638.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIPPOP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HIPPOP (HIPPOP) rinkos informacija
Dabartinė HIPPOP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 748.59K. HIPPOP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 500.50K
HIPPOP (HIPPOP) kainos istorija USD
Stebėkite HIPPOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000006
+0.15%
30 dienų
$ +0.0002174
+118.79%
60 dienų
$ -0.0000264
-6.19%
90 dienų
$ +0.0000984
+32.58%
HIPPOP kainos pokytis šiandien
Šiandien HIPPOP užfiksuotas $ +0.0000006 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HIPPOP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002174 (+118.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HIPPOP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HIPPOP rodiklis pasikeitė $ -0.0000264 (-6.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HIPPOP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000984 (+32.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HIPPOP (HIPPOP) pokyčius?
$HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released.
HIPPOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HIPPOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HIPPOP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HIPPOP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HIPPOP (HIPPOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HIPPOP (HIPPOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HIPPOP prognozes.
Supratimas apie HIPPOP (HIPPOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIPPOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HIPPOP (HIPPOP)
Ieškote, kaip nusipirkti HIPPOP? Viskas paprasta ir patogu! HIPPOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.