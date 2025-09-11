Daugiau apie HI

HI Kainos informacija

HI Baltoji knyga

HI Oficiali svetainė

HI Tokenomika

HI Kainų prognozė

HI Istorija

HI pirkimo vadovas

HIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HI logotipas

HI kaina(HI)

1 HI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000765
$0.0000765$0.0000765
-1.03%1D
USD
HI (HI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:25:48(UTC+8)

HI (HI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000752
$ 0.0000752$ 0.0000752
24 val. žemiausia
$ 0.0000776
$ 0.0000776$ 0.0000776
24 val. aukščiausia

$ 0.0000752
$ 0.0000752$ 0.0000752

$ 0.0000776
$ 0.0000776$ 0.0000776

$ 1.5766812074355558
$ 1.5766812074355558$ 1.5766812074355558

$ 0.000075099145835302
$ 0.000075099145835302$ 0.000075099145835302

+0.13%

-1.03%

-1.17%

-1.17%

HI (HI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000763. Per pastarąsias 24 valandas HI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000752 iki aukščiausios $ 0.0000776 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HI kaina yra $ 1.5766812074355558, o žemiausia – $ 0.000075099145835302.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HI (HI) rinkos informacija

No.1460

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

62.07B
62.07B 62.07B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

62.07%

BSC

Dabartinė HI rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.55K. HI apyvartoje yra 62.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.63M

HI (HI) kainos istorija USD

Stebėkite HI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000796-1.03%
30 dienų$ -0.0000121-13.69%
60 dienų$ -0.0000144-15.88%
90 dienų$ -0.0000241-24.01%
HI kainos pokytis šiandien

Šiandien HI užfiksuotas $ -0.000000796 (-1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000121 (-13.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HI rodiklis pasikeitė $ -0.0000144 (-15.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000241 (-24.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HI (HI) pokyčius?

Peržiūrėkite HI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HI (HI)

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

HI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HI (HI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HI (HI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HI prognozes.

Peržiūrėkite HI kainos prognozę dabar!

HI (HI) Tokenomika

Supratimas apie HI (HI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HI (HI)

Ieškote, kaip nusipirkti HI? Viskas paprasta ir patogu! HI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HI į vietos valiutas

1 HI(HI) į VND
2.0078345
1 HI(HI) į AUD
A$0.000115213
1 HI(HI) į GBP
0.000055699
1 HI(HI) į EUR
0.000064855
1 HI(HI) į USD
$0.0000763
1 HI(HI) į MYR
RM0.000321986
1 HI(HI) į TRY
0.003150427
1 HI(HI) į JPY
¥0.0112161
1 HI(HI) į ARS
ARS$0.10868935
1 HI(HI) į RUB
0.006519072
1 HI(HI) į INR
0.006735001
1 HI(HI) į IDR
Rp1.250819472
1 HI(HI) į KRW
0.106266825
1 HI(HI) į PHP
0.004367412
1 HI(HI) į EGP
￡E.0.003676897
1 HI(HI) į BRL
R$0.00041202
1 HI(HI) į CAD
C$0.000105294
1 HI(HI) į BDT
0.00929334
1 HI(HI) į NGN
0.115082527
1 HI(HI) į COP
$0.299215028
1 HI(HI) į ZAR
R.0.001336776
1 HI(HI) į UAH
0.003149664
1 HI(HI) į VES
Bs0.0119028
1 HI(HI) į CLP
$0.0733243
1 HI(HI) į PKR
Rs0.021669963
1 HI(HI) į KZT
0.041131804
1 HI(HI) į THB
฿0.002427866
1 HI(HI) į TWD
NT$0.002313416
1 HI(HI) į AED
د.إ0.000280021
1 HI(HI) į CHF
Fr0.000060277
1 HI(HI) į HKD
HK$0.000593614
1 HI(HI) į AMD
֏0.029154993
1 HI(HI) į MAD
.د.م0.000688989
1 HI(HI) į MXN
$0.001420706
1 HI(HI) į SAR
ريال0.000286125
1 HI(HI) į PLN
0.000277732
1 HI(HI) į RON
лв0.000330379
1 HI(HI) į SEK
kr0.000714168
1 HI(HI) į BGN
лв0.000127421
1 HI(HI) į HUF
Ft0.025672661
1 HI(HI) į CZK
0.001593144
1 HI(HI) į KWD
د.ك0.0000232715
1 HI(HI) į ILS
0.000253316
1 HI(HI) į AOA
Kz0.069552791
1 HI(HI) į BHD
.د.ب0.0000287651
1 HI(HI) į BMD
$0.0000763
1 HI(HI) į DKK
kr0.000486794
1 HI(HI) į HNL
L0.001999823
1 HI(HI) į MUR
0.003476228
1 HI(HI) į NAD
$0.001341354
1 HI(HI) į NOK
kr0.000757659
1 HI(HI) į NZD
$0.000128184
1 HI(HI) į PAB
B/.0.0000763
1 HI(HI) į PGK
K0.000323512
1 HI(HI) į QAR
ر.ق0.000277732
1 HI(HI) į RSD
дин.0.007644497

HI išteklius

Išsamesnei HI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HI

Kiek HI(HI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HI kaina USD valiuta yra 0.0000763USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HI į USD kaina?
Dabartinė HI kaina USD valiuta yra $ 0.0000763. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HI rinkos kapitalizacija?
HI rinkos kapitalizacija yra $ 4.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HI apyvartoje?
HI apyvartoje yra 62.07BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HI kaina?
HI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5766812074355558USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HI kaina?
HI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000075099145835302USD.
Kokia yra HI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HI yra $ 61.55KUSD.
Ar HI kaina šiais metais kils?
HI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:25:48(UTC+8)

HI (HI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HI-į-USD skaičiuoklė

Suma

HI
HI
USD
USD

1 HI = 0.0000763 USD

Prekiauti HI

HIUSDT
$0.0000765
$0.0000765$0.0000765
-1.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis