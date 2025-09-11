Daugiau apie HERE

SphereX logotipas

SphereX kaina(HERE)

1 HERE į USD – tiesioginė kaina:

-8.73%1D
USD
SphereX (HERE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:47(UTC+8)

SphereX (HERE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.48%

-8.73%

+5.02%

+5.02%

SphereX (HERE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000209. Per pastarąsias 24 valandas HERE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00018 iki aukščiausios $ 0.00027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HERE kaina yra $ 0.05373559532085488, o žemiausia – $ 0.000199942621984002.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERE per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -8.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SphereX (HERE) rinkos informacija

No.6190

0.00%

ETH

Dabartinė SphereX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.41K. HERE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 188.10K

SphereX (HERE) kainos istorija USD

Stebėkite SphereX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001999-8.73%
30 dienų$ -0.000292-58.29%
60 dienų$ -0.00046-68.76%
90 dienų$ -0.000335-61.59%
SphereX kainos pokytis šiandien

Šiandien HERE užfiksuotas $ -0.00001999 (-8.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SphereX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000292 (-58.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SphereX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HERE rodiklis pasikeitė $ -0.00046 (-68.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SphereX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000335 (-61.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SphereX (HERE) pokyčius?

Peržiūrėkite SphereX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SphereX (HERE)

SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency.

SphereX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SphereX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HEREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SphereX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SphereX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SphereX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SphereX (HERE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SphereX (HERE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SphereX prognozes.

Peržiūrėkite SphereX kainos prognozę dabar!

SphereX (HERE) Tokenomika

Supratimas apie SphereX (HERE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SphereX (HERE)

Ieškote, kaip nusipirkti SphereX? Viskas paprasta ir patogu! SphereX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HERE į vietos valiutas

1 SphereX(HERE) į VND
5.499835
1 SphereX(HERE) į AUD
A$0.00031559
1 SphereX(HERE) į GBP
0.00015257
1 SphereX(HERE) į EUR
0.00017765
1 SphereX(HERE) į USD
$0.000209
1 SphereX(HERE) į MYR
RM0.00088198
1 SphereX(HERE) į TRY
0.00862752
1 SphereX(HERE) į JPY
¥0.030723
1 SphereX(HERE) į ARS
ARS$0.2977205
1 SphereX(HERE) į RUB
0.0176605
1 SphereX(HERE) į INR
0.01842126
1 SphereX(HERE) į IDR
Rp3.42622896
1 SphereX(HERE) į KRW
0.29027592
1 SphereX(HERE) į PHP
0.0119548
1 SphereX(HERE) į EGP
￡E.0.0100529
1 SphereX(HERE) į BRL
R$0.0011286
1 SphereX(HERE) į CAD
C$0.00028842
1 SphereX(HERE) į BDT
0.0254562
1 SphereX(HERE) į NGN
0.31523261
1 SphereX(HERE) į COP
$0.81960604
1 SphereX(HERE) į ZAR
R.0.00365541
1 SphereX(HERE) į UAH
0.00862752
1 SphereX(HERE) į VES
Bs0.032604
1 SphereX(HERE) į CLP
$0.200849
1 SphereX(HERE) į PKR
Rs0.05935809
1 SphereX(HERE) į KZT
0.11266772
1 SphereX(HERE) į THB
฿0.00664411
1 SphereX(HERE) į TWD
NT$0.00633479
1 SphereX(HERE) į AED
د.إ0.00076703
1 SphereX(HERE) į CHF
Fr0.00016511
1 SphereX(HERE) į HKD
HK$0.00162602
1 SphereX(HERE) į AMD
֏0.07986099
1 SphereX(HERE) į MAD
.د.م0.00188727
1 SphereX(HERE) į MXN
$0.0038874
1 SphereX(HERE) į SAR
ريال0.00078375
1 SphereX(HERE) į PLN
0.00076076
1 SphereX(HERE) į RON
лв0.00090497
1 SphereX(HERE) į SEK
kr0.00195206
1 SphereX(HERE) į BGN
лв0.00034903
1 SphereX(HERE) į HUF
Ft0.07022818
1 SphereX(HERE) į CZK
0.00435974
1 SphereX(HERE) į KWD
د.ك0.000063745
1 SphereX(HERE) į ILS
0.00069388
1 SphereX(HERE) į AOA
Kz0.19121619
1 SphereX(HERE) į BHD
.د.ب0.000078793
1 SphereX(HERE) į BMD
$0.000209
1 SphereX(HERE) į DKK
kr0.00133342
1 SphereX(HERE) į HNL
L0.00547789
1 SphereX(HERE) į MUR
0.0095095
1 SphereX(HERE) į NAD
$0.00367422
1 SphereX(HERE) į NOK
kr0.00207537
1 SphereX(HERE) į NZD
$0.00035112
1 SphereX(HERE) į PAB
B/.0.000209
1 SphereX(HERE) į PGK
K0.00088616
1 SphereX(HERE) į QAR
ر.ق0.00076076
1 SphereX(HERE) į RSD
дин.0.02093344

SphereX išteklius

Išsamesnei SphereX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SphereX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SphereX

Kiek SphereX(HERE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HERE kaina USD valiuta yra 0.000209USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HERE į USD kaina?
Dabartinė HERE kaina USD valiuta yra $ 0.000209. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SphereX rinkos kapitalizacija?
HERE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HERE apyvartoje?
HERE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HERE kaina?
HERE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05373559532085488USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HERE kaina?
HERE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000199942621984002USD.
Kokia yra HERE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HERE yra $ 5.41KUSD.
Ar HERE kaina šiais metais kils?
HERE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HERE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:47(UTC+8)

SphereX (HERE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

