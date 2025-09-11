Daugiau apie HARAMBEAI

HARAMBEAI Kainos informacija

HARAMBEAI Baltoji knyga

HARAMBEAI Oficiali svetainė

HARAMBEAI Tokenomika

HARAMBEAI Kainų prognozė

HARAMBEAI Istorija

HARAMBEAI pirkimo vadovas

HARAMBEAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HARAMBEAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Harambe AI logotipas

Harambe AI kaina(HARAMBEAI)

1 HARAMBEAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00725
$0.00725$0.00725
+1.39%1D
USD
Harambe AI (HARAMBEAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:49(UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00709
$ 0.00709$ 0.00709
24 val. žemiausia
$ 0.00742
$ 0.00742$ 0.00742
24 val. aukščiausia

$ 0.00709
$ 0.00709$ 0.00709

$ 0.00742
$ 0.00742$ 0.00742

$ 1.9796475887919178
$ 1.9796475887919178$ 1.9796475887919178

$ 0.005600586694135568
$ 0.005600586694135568$ 0.005600586694135568

+0.13%

+1.39%

-5.48%

-5.48%

Harambe AI (HARAMBEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00725. Per pastarąsias 24 valandas HARAMBEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00709 iki aukščiausios $ 0.00742 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HARAMBEAI kaina yra $ 1.9796475887919178, o žemiausia – $ 0.005600586694135568.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HARAMBEAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Harambe AI (HARAMBEAI) rinkos informacija

No.4355

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 79.78K
$ 79.78K$ 79.78K

$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M

0.00
0.00 0.00

690,000,000
690,000,000 690,000,000

ETH

Dabartinė Harambe AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.78K. HARAMBEAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.00M

Harambe AI (HARAMBEAI) kainos istorija USD

Stebėkite Harambe AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000994+1.39%
30 dienų$ -0.00201-21.71%
60 dienų$ -0.00569-43.98%
90 dienų$ -0.00253-25.87%
Harambe AI kainos pokytis šiandien

Šiandien HARAMBEAI užfiksuotas $ +0.0000994 (+1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Harambe AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00201 (-21.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Harambe AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HARAMBEAI rodiklis pasikeitė $ -0.00569 (-43.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Harambe AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00253 (-25.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Harambe AI (HARAMBEAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Harambe AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Harambe AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Harambe AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HARAMBEAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Harambe AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Harambe AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Harambe AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Harambe AI (HARAMBEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Harambe AI (HARAMBEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Harambe AI prognozes.

Peržiūrėkite Harambe AI kainos prognozę dabar!

Harambe AI (HARAMBEAI) Tokenomika

Supratimas apie Harambe AI (HARAMBEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HARAMBEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Harambe AI (HARAMBEAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Harambe AI? Viskas paprasta ir patogu! Harambe AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HARAMBEAI į vietos valiutas

1 Harambe AI(HARAMBEAI) į VND
190.78375
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į AUD
A$0.0109475
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į GBP
0.0052925
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į EUR
0.0061625
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į USD
$0.00725
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į MYR
RM0.030595
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į TRY
0.2992075
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į JPY
¥1.06575
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į ARS
ARS$10.327625
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į RUB
0.6125525
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į INR
0.6396675
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į IDR
Rp118.85244
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į KRW
10.083445
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į PHP
0.414555
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į EGP
￡E.0.3487975
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į BRL
R$0.03915
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į CAD
C$0.010005
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į BDT
0.88305
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į NGN
10.9351025
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į COP
$28.43131
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į ZAR
R.0.1268025
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į UAH
0.29928
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į VES
Bs1.131
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į CLP
$6.96725
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į PKR
Rs2.0590725
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į KZT
3.90833
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į THB
฿0.2304775
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į TWD
NT$0.2200375
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į AED
د.إ0.0266075
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į CHF
Fr0.0057275
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į HKD
HK$0.056405
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į AMD
֏2.7702975
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į MAD
.د.م0.0654675
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į MXN
$0.13485
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į SAR
ريال0.0271875
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į PLN
0.02639
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į RON
лв0.0313925
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į SEK
kr0.0677875
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į BGN
лв0.0121075
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į HUF
Ft2.4369425
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į CZK
0.151235
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į KWD
د.ك0.00221125
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į ILS
0.02407
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į AOA
Kz6.6330975
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į BHD
.د.ب0.00273325
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į BMD
$0.00725
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į DKK
kr0.046255
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į HNL
L0.1900225
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į MUR
0.33031
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į NAD
$0.127455
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į NOK
kr0.0719925
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į NZD
$0.01218
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į PAB
B/.0.00725
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į PGK
K0.03074
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į QAR
ر.ق0.02639
1 Harambe AI(HARAMBEAI) į RSD
дин.0.72616

Harambe AI išteklius

Išsamesnei Harambe AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Harambe AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Harambe AI

Kiek Harambe AI(HARAMBEAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HARAMBEAI kaina USD valiuta yra 0.00725USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HARAMBEAI į USD kaina?
Dabartinė HARAMBEAI kaina USD valiuta yra $ 0.00725. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Harambe AI rinkos kapitalizacija?
HARAMBEAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HARAMBEAI apyvartoje?
HARAMBEAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HARAMBEAI kaina?
HARAMBEAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9796475887919178USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HARAMBEAI kaina?
HARAMBEAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005600586694135568USD.
Kokia yra HARAMBEAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HARAMBEAI yra $ 79.78KUSD.
Ar HARAMBEAI kaina šiais metais kils?
HARAMBEAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HARAMBEAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:49(UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HARAMBEAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

HARAMBEAI
HARAMBEAI
USD
USD

1 HARAMBEAI = 0.00725 USD

Prekiauti HARAMBEAI

HARAMBEAIUSDT
$0.00725
$0.00725$0.00725
+1.39%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis